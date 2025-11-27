’ปอ ศีกัญญา‘ แท็กทีมสายบุญ ‘เก๋ ชลลดา’ จัดโปรเจ็กด่วน Kipling Special Live Project for Flood Relief “หนึ่งวัน เพื่อทุกชีวิตในภาคใต้”

ไลฟ์สตรีมสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อ Kipling Thailand ภายใต้การบริหารของ ”คุณปอ ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์“ แห่งบริษัท มณียา คอนเซพทส์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายกระเป๋า Kipling อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ออกมาประกาศจัดแคมเปญ ครั้งประวัติการณ์ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน!
โดยวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568 แบรนด์เตรียมไลฟ์สดพิเศษ “Kipling Special Live Project for Flood Relief” พร้อมจัดโปรโมชั่นส่วนลดเพิ่มให้แบบจัดหนัก! จาก 30–50% บวกเพิ่มอีก 28% เฉพาะช่วงไลฟ์เท่านั้น ถือเป็นดีลที่แฟน Kipling ยอมรับตรงกันว่า “แรงที่สุดแห่งปี”
แต่สิ่งที่ทำให้แคมเปญนี้ถูกจับตามองยิ่งกว่าโปรแรง คือเจตนารมณ์อันงดงามของผู้บริหารหญิงคนเก่ง คุณปอ ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์ ที่ประกาศชัดว่า “รายได้ทั้งหมดจากไลฟ์ครั้งนี้ จะถูกนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้แบบเต็มจำนวน” ครั้งนี้ยังได้สายบุญตัวแม่อย่าง เก๋ ชลดา เมฆราตรี ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) ร่วมไลฟ์ขายของการกุศลในครั้งนี้ด้วย
การช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่
• ชุด ยารักษาโรค–เวชภัณฑ์
• สนับสนุน ชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำ
• รวมถึงการช่วยเหลือ สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดผ่าน มูลนิธิเดอะวอยซ์ เพื่อจัดหาอาหาร ยา และพื้นที่พักพิงชั่วคราว
คุณปอ ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์ เผยถึงแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นจัดแคมเปญครั้งนี้ว่า
“วันที่ 28 นี้ ปอตั้งใจใช้วันหนึ่งของปี เพื่อส่งต่อกำลังใจให้ ‘ทุกชีวิต’ ที่กำลังเผชิญช่วงเวลาหนักเกินกว่าจะรับไหวจากประสบการณ์ที่ปอเคยมีโอกาสลงพื้นที่ช่วยเหลือหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ปอเห็นอย่างชัดเจนว่าความช่วยเหลือที่มาถึงทันท่วงที สามารถเปลี่ยนวันที่มืดที่สุดของใครบางคนให้ผ่านไปได้จริง รายได้จากไลฟ์ครั้งนี้ เราตั้งใจให้ถูกส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ต้องการมากที่สุด เพื่อให้หลายชีวิตมีแรงยืนไหวอีกครั้งค่ะ”