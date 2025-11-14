จากศูนย์พักพิงสู่หัวใจครอบครัวไทย—มาร์สผนึกใจด็อก เรสคิว เดินหน้าเพิ่มโอกาสใหม่ให้สัตว์ไร้บ้าน

#TwoLivesChanged มาร์ส ประเทศไทย จับมือมูลนิธิใจด็อก เรสคิว ส่งเสริมการอุปการะสัตว์จากศูนย์พักพิงเป็นตัวเลือกแรกในการรับสัตว์เลี้ยงเข้าครอบครัว
เมื่อวันที่ 13 พ.ย. มาร์ส ผู้นำด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง เจ้าของแบรนด์ที่คนรักสัตว์และสัตว์เลี้ยงชื่นชอบอย่าง PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ และ ANTECH® เดินหน้าตามพันธกิจในการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในประเทศไทย โดยร่วมมือกับมูลนิธิใจด็อก เรสคิว จังหวัดนครนายก เพื่อรณรงค์ให้การอุปการะสัตว์เลี้ยงจากศูนย์พักพิงเป็นทางเลือกแรกของคนรักสัตว์ที่ต้องการรับสัตว์เลี้ยงเข้าบ้าน ภายใต้แนวคิด #TwoLivesChanged ที่ตอกย้ำว่าการอุปการะสามารถ “เปลี่ยนแปลงสองชีวิต” ทั้งชีวิตสัตว์เลี้ยงและผู้รับอุปการะได้พร้อมกัน
ดร. ซูซาน หว่าน รักษาการผู้จัดการทั่วไป มาร์ส เพ็ท นิวทริชัน ประเทศไทยและอินโดจีน เปิดเผยว่า มาร์สได้ร่วมมือกับศูนย์พักพิงสุนัขและแมว 4 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย มูลนิธิใจด็อก เรสคิว และบ้านน้องหมาน้องแมวประเวศโฉมใหม่ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยให้การสนับสนุนด้านอาหารสัตว์คุณภาพสูง ที่มีโภชนาการครบถ้วนและมีความสมดุล นอกจากนี้ยังดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ และสร้างการรับรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับการรับอุปการะสัตว์เลี้ยง รวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงคนรักสัตว์กับสุนัขและแมวที่พร้อมรับอุปการะจากศูนย์พักพิง
นายไมค์ ดาวเวอร์ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการ มูลนิธิใจด็อก เรสคิว กล่าวว่า “อัตราการรับอุปการะสัตว์จากศูนย์พักพิงในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งนี่คือความท้าทายที่เราต้องร่วมกันแก้ไขผ่านการสื่อสารและการให้ความรู้ร่วมกับพันธมิตรอย่างมาร์ส ประเทศไทย เราภูมิใจในความร่วมมือที่ช่วยให้สุนัขหลายร้อยชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ ทั้งในจังหวัดนครนายกและทั่วประเทศ
มูลนิธิใจด็อก เรสคิว เป็นศูนย์พักพิงสุนัขที่ปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากลทั้ง 5 ประการ โดยให้ความสำคัญทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจของสุนัข ศูนย์ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้การดูแลสุนัขมากกว่า 100 ตัวที่ต้องการการพักพิงชั่วคราวในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและอบอุ่น”
มาร์ส ประเทศไทยทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างมูลนิธิใจด็อก เรสคิว โดยสนับสนุนอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วนและมีความสมดุล พร้อมร่วมเสริมพลังให้ศูนย์ดำเนินโครงการทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขจำนวน 70,000 ตัวภายในปี 2569 ครอบคลุมมากกว่า 80% ของประชากรสุนัขในจังหวัดนครนายก
นายไมค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่มูลนิธิใจด็อก เรสคิว เราเชื่อว่าสุนัขทุกตัวสมควรได้รับโอกาสครั้งที่สอง ความร่วมมือกับมาร์สช่วยเปิดประตูให้สุนัขเหล่านี้ได้พบครอบครัวที่พร้อมมอบความรักและการดูแลอย่างใกล้ชิด เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย สุนัขกลับมาเชื่อใจและมีความมั่นใจอีกครั้ง ผู้รับอุปการะเองก็ได้พบความอบอุ่นทางใจและความสุขจากการต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัว สิ่งนี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้เรามุ่งมั่นเดินหน้าต่อไป เพื่อให้สุนัขไร้บ้านทุกตัวมีโอกาสเริ่มต้นใหม่”
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัว มาร์สขอเชิญเข้ามาเยี่ยมชมและอุปการะสุนัขจากมูลนิธิใจด็อก เรสคิว หรือ ที่พอร์ทอลการรับอุปการะสัตว์เลี้ยง www.TH.WeR4HappyTails.com ของมาร์ส ซึ่งเป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางที่มาร์สจัดทำขึ้นเพื่อเชื่อมต่อคนรักสัตว์กับศูนย์พักพิงพันธมิตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง และเปิดโอกาสให้เลือกสัตว์เลี้ยงให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของเพื่อให้พวกเขาได้ “บ้านหลังสุดท้าย” ที่อบอุ่นและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง