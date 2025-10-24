“ทุกกรมธรรม์มีความหมาย” 75 ปี ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ชูโครงการ Caring Forward ขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ก้าวสู่ปีที่ 75 แห่งนวัตกรรมที่คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต สานต่อโครงการ “Thaivivat Caring Forward” เพื่อสร้างคุณค่ามากกว่าการเป็นธุรกิจประกันภัย มุ่งเน้นการตอบแทนสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน ด้วยการเชิญชวนลูกค้าทุกคนร่วมส่งต่อความห่วงใยให้กับสังคมผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat
นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การก้าวสู่ปีที่ 75 ของประกันภัยไทยวิวัฒน์ ไม่ได้หมายถึงเพียงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ แต่คือการยืนยันถึงคำมั่นสัญญาที่เรามีต่อสังคมมาโดยตลอด โครงการ Thaivivat Caring Forward คิดเผื่อ เพื่อสังคม ซึ่งได้ริเริ่มโครงการเมื่อปี 2567 จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า ‘ทุกกรมธรรม์มีความหมาย’ และสามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการแบ่งปันได้ เราตั้งใจให้ลูกค้าทุกคนไม่เพียงได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม แต่ยังได้มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตของสังคมที่ยั่งยืนไปพร้อมกับเราผ่านโครงการฯ เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าการประกันภัยที่แท้จริง ไม่ใช่แค่การดูแลชีวิต หรือป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น แต่คือการร่วมในการดูแลสังคมไปด้วยกัน”
และเพื่อเคียงข้างคนไทยอย่างต่อเนื่อง จึงสานต่อแคมเปญ “ขับรถดี ลดหย่อนภาษีได้” ด้วยการเชิญชวนลูกค้าประกันภัยรถยนต์ ผู้ถือกรมธรรม์ชั้น 1 ทั้งแผนรายปีทั่วไป และแผนประกันรถเปิดปิด ทั้งแบบ Package 12 เดือนขึ้นไป และแบบ Top up แผน 1, 2 ปี ร่วมทำความดี ขับรถปลอดภัย เพียงแค่ทำประกันภัยรถยนต์แล้วไม่มีการเคลมที่เป็นฝ่ายผิด นอกจากลูกค้าจะได้รับส่วนลดประวัติดีในปีถัดไปแล้ว บริษัทฯ ยังจะมอบเงินบริจาคในนามของผู้เอาประกันภัยให้กับมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม พร้อมได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเงื่อนไขของสรรพากร โดยลูกค้าสามารถเลือกบริจาคให้กับมูลนิธิในโครงการฯ ได้แก่ โครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย, มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิยุวพัฒน์, มูลนิธิกระจกเงา, กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก และมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) ตามความต้องการของตนเองได้ผ่านการลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Thaivivat
และในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 75 บริษัทยังได้ริเริ่มแคมเปญเพื่อส่งต่อพลังแห่งการดูแลสังคม ผ่านแคมเปญ “ทุกกรมธรรม์มีความหมาย” ที่ขยายให้กับลูกค้ากรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท ที่มีค่าเบี้ยสุทธิตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ให้ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพียงลูกค้าซื้อหรือมีกรมธรรม์กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกกรมธรรม์ บริษัทฯจะบริจาคเงินจำนวน 7.5 บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ให้บริการมากว่า 50 ปี ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมและไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย โดยอาคารใหม่นี้ ยังมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการรักษาโรคซับซ้อน รวมถึงยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมรองรับสถานการณ์สุขภาพในอนาคตและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะถูกออกแบบเพื่อเป็นต้นแบบของนวัตกรรมการแพทย์และศูนย์กลางสุขภาพแห่งอนาคตของไทย ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 278,000 ตารางเมตร สูง 25 ชั้น นอกจากนี้ลูกค้าประกันภัยไทยวิวัฒน์ยังสามารถเพิ่มมูลค่ายอดเงินบริจาคได้ถึง 10 เท่า จาก 7.5 บาท ให้เป็น 75 บาท เพียงดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Thaivivat ลงทะเบียนใช้งานสำเร็จ
โดยทั้งสองแคมเปญนี้เปิดโอกาสให้ลูกค้าของประกันภัยไทยวิวัฒน์ทุกคนสามารถร่วมสร้างคุณค่าและส่งต่อพลังของสังคมไปพร้อมกัน เพียงร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขโครงการและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน Thaivivat ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม: www.thaivivat.co.th/caring_forward
ประกันภัยไทยวิวัฒน์เชื่อมั่นว่า ในวาระครบรอบ 75 ปี การต่อยอดโครงการ “Thaivivat Caring Forward คิดเผื่อ เพื่อสังคม” ไม่ได้เป็นเพียงการสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น หากยังแสดงถึงจิตวิญญาณการดำเนินธุรกิจที่พร้อม “คิดเผื่อ” และก้าวไปพร้อมกับผู้เอาประกันภัยทุกคน เพื่อให้การประกันภัยมีความหมายยิ่งกว่าการมอบความคุ้มครอง แต่คือการเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคตระหนักว่า “ทุกการเลือกของคุณ คือการสร้างสังคมที่ดีขึ้น”