ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผนึกกำลังมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) จัดโครงการ “Together We Care ดูแลสุนัขจร” สนับสนุนการทำหมันสุนัขจร ลดปัญหาสัตว์ไร้บ้านอย่างยั่งยืน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) เดินหน้าจัดโครงการ “Together We Care ดูแลสุนัขจร” เพื่อส่งเสริมการทำหมันสุนัขจรจัดอย่างต่อเนื่อง หวังลดปัญหาสุนัขไร้บ้านในระยะยาว พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งคนและสัตว์ในชุมชนอย่างยั่งยืนโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้ในสังคมเกี่ยวกับความสำคัญของการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการ “ทำหมันสัตว์จรจัด” ซึ่งถือเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการลดจำนวนสุนัขจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์ที่มักต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ไม่มีเจ้าของดูแลหรือได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บล่าสุด โครงการได้ลงพื้นที่ชุมชนบริเวณเขตบางนา-ตราด หมู่บ้านเลควูด ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบปัญหาสุนัขจรจัดจำนวนมาก โดยได้ดำเนินการทำหมันสุนัขจรจำนวนรวมทั้งสิ้น 96 ตัว พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรม “ตามหาบ้าน” เพื่อหาผู้รับเลี้ยงสุนัขจรที่มีความพร้อมในการดูแลสัตว์อย่างเหมาะสมโครงการ “Together We Care ดูแลสุนัขจร” ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของประกันภัยไทยวิวัฒน์ ในการแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” ในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ยังให้การสนับสนุนเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการดูแลสุขภาพน้องหมาน้องแมวอย่างเต็มที่ ด้วยแผนประกัน “Pet Friend Insurance” ประกันภัยสัตว์เลี้ยง เพื่อนซี้ 4 ขา ที่คุ้มครองครอบคลุมอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย (OPD, IPD) สูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปีผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสัตว์เลี้ยง “Pet Friend Insurance” ได้ที่ เว็บไซต์: www.scspetfriend.com, www.thaivivat.co.th / Facebook: Thaivivat Insurance / LINE Official Account: THAIVIVAT INSURANCE