found & found เติมเต็มความฟินในงาน “Shine Bangkok Fancon” จัดกิจกรรมสุดปัง แจกรางวัลจัดหนัก พร้อมเซอร์ไพรส์ศิลปิน 3 ท่านบุกบูธแบบใกล้ชิด

หลังจากสร้างกระแสความฟินด้วยกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “found & found x Shine Bangkok Fancon” ที่เปิดให้แฟน ๆ ร่วมชิงบัตรคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากซีรีส์ดัง “Shine the Series” และรางวัลอื่นๆรวมทั้งสิ้น 66 รางวัล ล่าสุด found & found ไม่พลาดนำความสนุกต่อยอดสู่ภายในงาน “Shine Bangkok Fancon: Where We Loved, How We Fought and Now We Shine” แบบจัดเต็มทั้งกิจกรรม ของรางวัล และโมเมนต์สุดประทับใจ
ภายในงาน found & found ได้จัดบูธให้แฟน ๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักตลอดวัน โดยผู้ที่สมัครสมาชิก found & found ที่บูธจะได้รับส่วนลดพิเศษทันที พร้อมสิทธิ์ในการร่วมสนุกกับ กาชาปองสุดฟิน ลุ้นรับของรางวัลมากมายจากแบรนด์ดัง อาทิ Dr.Zero, Cur, MIZUMI, B.24, Sasi, Srichan, Cerave, LA ROCHE-POSAY Curesys, Jabs และ Dejavu แต่ไฮไลต์ที่ทำเอาบูธแทบแตก คือเซอร์ไพรส์จาก ศิลปิน 3 ท่านจาก Shine the Series ได้แก่ คุณยูโร คุณบั๊ม และน้องสีน้ำ ที่แวะเวียนมาเจอแฟน ๆ แบบใกล้ชิด ทั้งร่วมเล่นเกม พูดคุย และมอบของรางวัลให้กับสมาชิก found & found ตรงถึงมือ เรียกเสียงกรี๊ดลั่นฮอลล์จนได้ฟินกันทั่วงาน
ทั้งหมดนี้คือความฟินที่ found & found ตั้งใจเสิร์ฟให้แฟน ๆ ได้กรี๊ดดัง ๆ ช้อปมันส์ และสนุกไม่หยุดตลอดงาน “สนุกสุดคอน ช้อปสุดฟิน” แบบจัดเต็มทุกโมเมนต์ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ใกล้ชิดแฟน ๆ และเข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แบบไม่มีสะดุด เติมเต็ม “ประสบการณ์ความงามครบวงจร” แบบฉบับ J/K Beauty ที่ทุกคนเข้าถึงได้
สมัครสมาชิก found & found วันนี้ รับทันที! คูปองส่วนลด On-Top 10% และสิทธิพิเศษอีกเพียบ คุ้มเกินคุ้ม พร้อมอัปเดตกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร ติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมสนุก ๆ ตลอดทั้งปี ผ่าน Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line