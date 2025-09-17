xs
กรุงเทพมหานคร ชวนช้อป “Bangkok Fair 2025” รวมของดีกรุงเทพฯ ของเด่นต้องห้ามพลาด!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพมหานคร เปิดงาน “Bangkok Fair 2025” มหกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร รวมสุดยอดผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 100 ราย ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองของดี มีของเด่น” งานนี้เปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้ประกอบการได้สัมผัสและจับจ่ายสินค้าคุณภาพของดีกรุงเทพมหานคร 

นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยของดีในทุกเขต ทุกชุมชน และเพื่อยกระดับคุณค่าเหล่านี้ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการแบงค็อกแฟร์ (Bangkok Fair) 2025 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าและบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีสถานที่จำหน่ายและแสดงสินค้า มีรายได้เพิ่มมากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเปิดโอกาสผู้บริโภคได้มีโอกาสซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้โดยตรง เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร


ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand คือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าของกรุงเทพมหานคร การันตีมาตรฐาน ความน่าเชื่อถือ และเอกลักษณ์ท้องถิ่น
2. ผลิตภัณฑ์ Bangkok G คือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
3. สินค้าและบริการ Made in Bangkok คือผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร สะท้อนภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ


โดยในวันนี้ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครได้ถูกรวบรวมมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน Bangkok Fair 2025 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองของดี มีของเด่น” โดยจะเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานคร ที่พร้อมจะสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ให้ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับจากตลาด สร้างความภาคภูมิใจและเพิ่มรายได้แก่ชุมชนทั่วกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน


สำหรับการจัดงาน Bangkok Fair 2025 จะจัดขึ้น 3 ครั้งใหญ่ในกรุงเทพฯ ได้แก่
• 17 - 18 กันยายน 2568 เวลา 10.30 – 20.30 น. ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิ
• 25 - 26 กันยายน 2568 เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานคนเมือง
• 3 - 4 ตุลาคม 2568 เวลา 12.00 – 22.00 น. ณ ลานจอดรถสยามเจริญนคร สยามเจริญนคร

นอกจากนี้ภายในงานผู้เข้าร่วมจะได้พบกับผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครหลากหลายประเภท อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งบ้าน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร บริการต่างๆ และโซนกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่
• ชิมรอบกรุง – รวมอาหาร ของดี อร่อยจากทุกเขต
• ของดีมีโชว์ – งานฝีมือ ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ Made in Bangkok
• เกษตรบางกอก – ผลิตภัณฑ์เกษตร สมุนไพร วิถีชานเมือง
• เด็ดโดนใจ – บริการเด็ดจากทุกแหล่งเมือง


ผู้เข้าร่วมงานสามารถสนุกกับกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เวิร์กช็อปฝึกอาชีพ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมพบปะพูดคุยกับผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ขยายฐานลูกค้าและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนร่วมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษในงาน Bangkok Fair 2025 รวมของดี–ของเด่นจากผู้ประกอบการคุณภาพกว่า 100 ร้าน มาเลือกช้อป สนับสนุนผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร พร้อมเป็นแรงพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
