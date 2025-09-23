“found & found” ปักหมุดสาขาใหม่ล่าสุดที่ PTT Station ราบ 1 เพิ่มความสะดวกสบายให้สายบิวตี้

ฉลองเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ “found & found” จุดหมายใหม่ของ J/K Beauty ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่ยืนหนึ่งด้านความงามและสุขภาพที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน เดินหน้าขยายความฟินสู่สาขาล่าสุด ด้วยโลเคชั่นในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาวิภาวดี สวัสดิการ ร.1 รอ. เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แฟน ๆ ได้เข้าถึงทุกเทรนด์ความงามง่ายขึ้นกว่าที่เคย ไม่ว่าจะระหว่างเดินทาง เติมน้ำมัน หรือพักเบรก ก็สามารถแวะเลือกช้อปสินค้าที่ใช่ได้ในทันที แถมยกขบวนไอเทมเด็ดทั้งเมกอัพ สกินแคร์ และของใช้สุดชิคมาให้เลือกครบทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นกันแดดตัวดัง แผ่นมาส์กหน้าสูตรกู้ผิวไว หรือเมกอัพโทนเกาหลีญี่ปุ่นที่กำลังมาแรง ก็จัดเต็มให้สาว ๆ และหนุ่ม ๆ ได้เลือกช้อปแบบจุใจในบรรยากาศที่สนุก สดใหม่ และทันสมัย
สมัครสมาชิก found & found วันนี้ รับสิทธิ์ On-Top ส่วนลด 10% พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายที่รอคุณอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ โปรโมชันแรง หรือกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร ติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมสนุก ๆ ตลอดทั้งปีผ่าน Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line