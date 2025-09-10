found & found เปิดตัวบิวตี้เดสติเนชัน “True Digital Park” สาขาที่ 11 พร้อมโปรแรง ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม พร้อมของพรีเมียมฟรี

มาตามคำเรียกร้อง “found & found” บิวตี้เดสติเนชันสุดฮอตจากญี่ปุ่น–เกาหลี มาหาสาวกบิวตี้ชาวสุขุมวิท ถึงที่ “True Digital Park” ชั้น 1 ฝั่ง EAST แล้ว พร้อมยกทัพบิวตี้ไอเทมชิ้นเด็ดแบรนด์ดังมากมายที่พร้อมให้ทุกคนได้มาอัปเดตเทรนด์ความงามก่อนใคร อาทิเช่น BIOHEAL BOH, BRINGGREEN, ROUND A’ROUND, WAKEMAKE, Colorgram, FILLIMILLI และ IDEAL FOR MEN รวมถึงสินค้าจากญี่ปุ่นสุดฮอตอย่าง DR ZERO, Cica Method และ S Select, Off&Relax, Mediheal, SKIN1004, Beauty Of Joseon, LuLuLun, Anessa และ ANUA Hetras Body Lotion เพื่อยกระดับการช้อปปิ้งให้สนุกได้ง่าย ๆ อัพลุคสวยครบจบในที่เดียว พร้อมปล่อยโปรแรงแซงทุกโปรกับส่วนลดปัง ๆ ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม พร้อมรับของพรีเมียมฟรีที่นี่ที่เดียว ตั้งแต่วันที่ 9-14 กันยายน 2568 นี้ เท่านั้น!!
ช้อปคุ้มที่ 1 ซื้อสินค้ารวมมูลค่า 490 บาท/ใบเสร็จ รับส่วนลด 50 บาท
ช้อปคุ้มที่ 2 ซื้อสินค้ารวมมูลค่า 890 บาท/ใบเสร็จ รับส่วนลด 100 บาท
ช้อปคุ้มที่ 3 ซื้อสินค้ารวมมูลค่า 1,290 บาท/ใบเสร็จ รับส่วนลด 100 บาท
และรับกระเป๋า POMPOM BAG ลิมิเต็ด เอดิชั่น มูลค่า 250 บาท ฟรีทันที
นอกจากนื้ ยังมีตู้กาชาปอง ให้ทุกคนได้ร่วมหมุน ลุ้นรับส่วนลดและของรางวัลอีกเพียบ
สมัครสมาชิก found & found วันนี้ รับทันที! คูปองส่วนลด On-Top 10% และสิทธิพิเศษอีกเพียบ คุ้มเกินคุ้ม พร้อมอัปเดตกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร ติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมสนุก ๆ ตลอดทั้งปี ผ่าน Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line