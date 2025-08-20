xs
xsm
sm
md
lg

Final Call! โค้งสุดท้ายลุ้นทริปบินฟรี ญี่ปุ่น–เกาหลี กับ “found ช้อปฟิน IN JK” ยังรอผู้ร่วมทริปอีก 20 ที่นั่ง รีบช้อปด่วนถึง 31 สิงหาคม 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



found & found เตรียมพาคุณไปสัมผัสทุกโมเมนต์ฟินที่ใครก็อยากมี กับแคมเปญ “found ช้อปฟิน IN JK” โอกาสสุดท้ายที่จะได้บินฟรีสู่ 2 บิวตี้เดสติเนชันแห่งเอเชีย ญี่ปุ่นและเกาหลี หลังจากประกาศผลรอบที่ 2 ได้ผู้โชคดีไปแล้ว 10 รางวัล รอบสุดท้ายนี้ แจกอีก 10 รางวัลใหญ่ให้คุณได้ร่วมลุ้น ทั้ง ทริปญี่ปุ่น 5 รางวัล และ ทริปเกาหลี 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวม 20 ที่นั่ง ยังรอคุณคว้าอยู่ พร้อมรางวัล E-voucher มูลค่า 500 บาท อีก 91 รางวัล รวมของรางวัลตลอดแคมเปญทั้งหมด 111 รางวัล มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

โค้งสุดท้ายรีบช้อปให้ทัน! เพียงซื้อสินค้าที่ found & found ครบทุก 690 บาท / ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ลุ้นทันที ยิ่งช้อป ยิ่งเพิ่มสิทธิ์ลุ้น สามารถร่วมกิจกรรมได้ถึง 31 สิงหาคม 2568 และประกาศผลรอบสุดท้ายวันที่ 10 กันยายน 2568 ติดตามรายชื่อผู้โชคดีและรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account: found & found และ Facebook: found & found จัดของให้เต็มตะกร้าช้อป แล้วเตรียมจัดกระเป๋าบินฟรี ไปเช็กอินแลนด์มาร์กเด็ด และช้อปบิวตี้ไอเทมถึงต้นทางทั้งญี่ปุ่นและเกาหลี

พบกับประสบการณ์บิวตี้รูปแบบใหม่สไตล์ J/K Beauty เจอครบ จบที่ found & found พร้อมติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมอื่น ๆ ได้ตลอดทั้งปีผ่าน Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line แล้วมาร่วมสร้างโมเมนต์ความสุขไปด้วยกันกับเรา






Final Call! โค้งสุดท้ายลุ้นทริปบินฟรี ญี่ปุ่น–เกาหลี กับ “found ช้อปฟิน IN JK” ยังรอผู้ร่วมทริปอีก 20 ที่นั่ง รีบช้อปด่วนถึง 31 สิงหาคม 2568
Final Call! โค้งสุดท้ายลุ้นทริปบินฟรี ญี่ปุ่น–เกาหลี กับ “found ช้อปฟิน IN JK” ยังรอผู้ร่วมทริปอีก 20 ที่นั่ง รีบช้อปด่วนถึง 31 สิงหาคม 2568
Final Call! โค้งสุดท้ายลุ้นทริปบินฟรี ญี่ปุ่น–เกาหลี กับ “found ช้อปฟิน IN JK” ยังรอผู้ร่วมทริปอีก 20 ที่นั่ง รีบช้อปด่วนถึง 31 สิงหาคม 2568
กำลังโหลดความคิดเห็น