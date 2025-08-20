Final Call! โค้งสุดท้ายลุ้นทริปบินฟรี ญี่ปุ่น–เกาหลี กับ “found ช้อปฟิน IN JK” ยังรอผู้ร่วมทริปอีก 20 ที่นั่ง รีบช้อปด่วนถึง 31 สิงหาคม 2568

found & found เตรียมพาคุณไปสัมผัสทุกโมเมนต์ฟินที่ใครก็อยากมี กับแคมเปญ “found ช้อปฟิน IN JK” โอกาสสุดท้ายที่จะได้บินฟรีสู่ 2 บิวตี้เดสติเนชันแห่งเอเชีย ญี่ปุ่นและเกาหลี หลังจากประกาศผลรอบที่ 2 ได้ผู้โชคดีไปแล้ว 10 รางวัล รอบสุดท้ายนี้ แจกอีก 10 รางวัลใหญ่ให้คุณได้ร่วมลุ้น ทั้ง ทริปญี่ปุ่น 5 รางวัล และ ทริปเกาหลี 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวม 20 ที่นั่ง ยังรอคุณคว้าอยู่ พร้อมรางวัล E-voucher มูลค่า 500 บาท อีก 91 รางวัล รวมของรางวัลตลอดแคมเปญทั้งหมด 111 รางวัล มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
โค้งสุดท้ายรีบช้อปให้ทัน! เพียงซื้อสินค้าที่ found & found ครบทุก 690 บาท / ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ลุ้นทันที ยิ่งช้อป ยิ่งเพิ่มสิทธิ์ลุ้น สามารถร่วมกิจกรรมได้ถึง 31 สิงหาคม 2568 และประกาศผลรอบสุดท้ายวันที่ 10 กันยายน 2568 ติดตามรายชื่อผู้โชคดีและรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account: found & found และ Facebook: found & found จัดของให้เต็มตะกร้าช้อป แล้วเตรียมจัดกระเป๋าบินฟรี ไปเช็กอินแลนด์มาร์กเด็ด และช้อปบิวตี้ไอเทมถึงต้นทางทั้งญี่ปุ่นและเกาหลี
พบกับประสบการณ์บิวตี้รูปแบบใหม่สไตล์ J/K Beauty เจอครบ จบที่ found & found พร้อมติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมอื่น ๆ ได้ตลอดทั้งปีผ่าน Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line แล้วมาร่วมสร้างโมเมนต์ความสุขไปด้วยกันกับเรา