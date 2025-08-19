GULFมอบเงิน2ล.เยียวยา 2ทหารที่สูญเสียขาจากการเหยียบทุนระเบิดชายแดนไทย-กัมพูชา

GULF มอบเงิน 2 ล้านบาท จาก ‘กองทุน 100 ล้าน’ เยียวยา 2 ทหาร สูญเสียขาจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มอบเงินช่วยเหลือรวมกว่า 2 ล้านบาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทหาร 2 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังจนได้รับบาดเจ็บและสูญเสียขา ได้แก่ ร้อยตรีเกียรติวงศ์ สถาวร ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดที่ปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ และ จ่าสิบเอกพิชิตชัย บุญชูหล้า ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน ณ ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ "กองทุน 100 ล้านบาท" ที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
นายสิตมน กล่าวว่า ยังมีทหารอีกหลายนายที่ยังคงได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความมั่นคงชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง GULF จึงสานต่อภารกิจแห่งการให้ในวันนี้ โดยใช้เงินจาก ‘กองทุน 100 ล้านบาท’ ที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือทหารจากเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะ
“ในฐานะคนไทย ผมขอขอบคุณและยกย่องในความกล้าหาญและความทุ่มเทของทหารแนวหน้าทุกนาย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็ง และฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว”
นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้แล้ว GULF ยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมากัลฟ์ได้จัดตั้งกองทุนมูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งจัดทำและส่งมอบถุงยังชีพ ‘GULF Care’ จำนวนกว่า 2,000 ชุด แก่ทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่าง ๆ เช่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เป็นต้น