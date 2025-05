เปิดคลาสโฮมรูมสุดพิเศษ ชวนแฟนคลับมาพบกับครูประจำชั้นสายโหด !! มิว - ศุภศิษฏ์ และแก็งค์นักเรียน ในงาน"Homeroom Special Class with Kru Wynn Fan Meeting"

ทรูไอดี ชวน แฟนๆ ซีรีส์ "Homeroom 29 ตัวประกัน"เข้าคลาสพิเศษในงาน "Homeroom Special Class with Kru Wynn Fan Meeting" วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2568 ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ทางแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ The Concert https://bit.ly/4mc4AcMจากกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากซีรีส์ Homeroom 29 ตัวประกัน ซีรีส์ดราม่าระทึกขวัญกระแสแรงของญี่ปุ่น สู่การดัดแปลงในเวอร์ชั่นไทยที่จะมาสั่นหัวใจผู้ชม โดยทรูไอดี(TrueID) ร่วมกับบริษัท จูเวไนล์ จำกัด(JUVE9) งานนี้ทรูไอดีไม่รอช้าคว้า 5 นักแสดง นำโดย ครูประจำชั้นสายโหด !! มิว - ศุภศิษฏ์ และเพื่อนร่วมชั้นอย่าง เจน-กุลจิราณัฐ, พร้อม-ราชภัทร, มาร์ค-ศิวัช, เจเจ-รัชพล เปิดคลาสพิเศษจัดงาน FAN MEETING สำหรับซีรีส์เรื่อง Homeroom 29 ตัวประกันบอกเลยว่าห้ามพลาด !! งานนี้พร้อมจัดเต็มมอบ Benefit ให้กับแฟนๆ อย่างใกล้ชิด บัตรราคา 1,610 / 1,000 บาท เท่านั้นชวนแฟนคลับมาเข้าคลาสพิเศษในงาน "Homeroom Special Class with Kru Wynn Fan Meeting" ในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2568 เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป ณ Grand Hall, True Digital Parkสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดโฮมรูมคลาสพิเศษ กดบัตรได้แล้ววันนี้ทางแอปพลิเคชั่น The Concert หรือคลิก https://bit.ly/4mc4AcMสามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Social :TrueID