"ข้าวโพด สมิทธินันท์" แม่ทูนหัวแก๊งนางฟ้า หรูหราไฮโซของแท้

ยังคงมีกระแสต่อเนื่องกรณีของ "นานา ไรบีนา" หลังเจ้าตัวออกมายอมรับเป็นหนี้กว่า 400 ล้าน ขณะที่ความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ แก๊งนางฟ้าหลายคนก็ดูเหมือนจะไม่เหมือนเดิมแล้ว
รวมถึงล่าสุดกับการเคลื่อนไหวของ "ข้าวโพด สมิทธินันท์" นักธุรกิจหญิงที่มีความสนิทสนมกับบรรดาแก๊งนางฟ้าที่มีการออกมาโพสต์ข้อความที่มีความหมายชวนคิดแบบรัวๆ
สำหรับ "ข้าวโพด สมิทธินันท์" เป็นนักธุรกิจหญิงที่มีความสามารถคนหนึ่ง นอกจากจะเป็น CEO แบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Liv White Diamond เธอยังนั่งแท่นบริหารงานภายใต้บริษัท ริช เกิร์ลส์ จำกัด (Rich Girls Co., Ltd.) ที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอาง
ขณะที่สามีของเธออย่าง "สเตฟาน คาร์ริค" (Stephane Carric) นั้นก็มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ของ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ปัจจุบันทั้งสองมีลูกสาว 2 คนคือ Karissa และ Kassidee ส่วนไลฟ์สไตล์ของเธอนั้นก็ต้องเรียกว่าหรูหราไฮโซอย่างแท้จริง