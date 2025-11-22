“ข้าวโพด” เพื่อนสนิท “นานา” โพสต์คำคม พระเจ้าคัดคนออกจากชีวิต!

เป็นอีกหนึ่งเพื่อนสนิท “นานา ไรบีนา” ที่ถูกจับตามองว่า อาจเป็นสาวในอักษรย่อ ข. ที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้เผยเอาไว้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่นำเงินให้นานาเอาไปลงทุนถึง 70 ล้านบาท
ภายหลัง นานา ออกมายอมรับว่าเป็นไปตามข่าว ดารา น. คือตัวเธอ “ข้าวโพด สมิทธินันท์” CEO of LIV White Diamond Brand เพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้า ก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความรัวๆ อาทิ
Don't regret being a good person with the wrong people your actions say everything about you and their actions say everything about them (อย่าเสียใจที่เป็นคนดีกับคนไม่ดี การกระทำของคุณบอกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ และการกระทำของพวกเขาบอกทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขา)
Don't retaliate God said vengeance belongs to him they will block their own blessings just because of their intentions towards you Be still (อย่าตอบโต้ พระเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของพระองค์ พวกเขาจะปิดกั้นพรของตนเองเพียงเพราะเจตนาที่พวกเขามีต่อคุณ จงสงบนิ่ง)
God didn't let them break you he let them expose themselves (พระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้พวกเขาทำลายคุณ แต่พระองค์ปล่อยให้พวกเขาเปิดเผยตัวเอง)
พระเจ้าคัดคนออกจากชีวิตของคุณ เพราะท่านได้ยินบทสนทนาที่คุณไม่ได้ยิน
พระเจ้าจะไม่นำเราไป ในที่ที่พระองค์ไม่ได้เตรียมพร้อมให้เราเผชิญ
อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลย พวกท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย
คนที่ถนอมหัวใจของเราได้ดีที่สุด คือพระเยซูคริสต์