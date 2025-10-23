“หนุ่ม กรรชัย” ออกโรง จี้ “กัน จอมพลัง” เคลียร์เงินบริจาค-มูลนิธิฯ ย้ำไม่เปิดพื้นที่ "โหนกระแส" ให้แจง

“หนุ่ม กรรชัย“ เรียกร้องให้ กัน จอมพลัง ออกมาชี้แจงถึงเรื่องมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ และเงินบริจาค และเผยว่าไม่ให้มาชี้แจงในรายการโหนกระแส เพราะไม่อยากเปิดพื้นที่ในรายการโหนกระแส มาชี้แจงในเรื่องนี้ เพราะไม่เป็นกลาง ไม่เป็นธรรมกับสังคม
จากกรณี ประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน และ "กัน จอมพลัง" เปิดศึกปะทะคารมกันอย่างดุเดือดถึงเรื่อง "มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้" และความสัมพันธ์ระหว่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กับ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง”
ล่าสุด วันนี้ (23 ต.ค.) ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ในช่วงหนึ่ง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผู้ดำเนินรายการ กล่าวถึง “กัน จอมพลัง” ให้ออกมาชี้แจงถึง มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ และเงินบริจาคโดยกล่าวว่า
“ผมมีมุมมองยังไง เกี่ยวกับกัน จอมพลัง ผมเป็นประชาชนคนไทยทั่วไป อยากโอนเงินช่วยเหลือผ่าน กัน จอมพลัง ผมโอนไป 2 ครั้ง ครั้งแรก โอนไป 1 ล้านบาท ไม่ได้โอนเข้ามูลนิธิ ซึ่งวันนั้น โอนให้กัน 1 ล้าน และ มูลนิธิบุ๋ม ปนัดดา อีก 1 ล้านบาท เพื่อช่วยน้ำท่วมภาคเหนือ จากนั้น เขามีการเปิดมูลนิธิขึ้นมา ซึ่งผมได้โอนผ่านมูลนิธิ 5 แสน และ มูลนิธิอีจัน 5 แสน
“ที่ผ่านมา ผมไม่เคยถามว่าเอาเงินไปทำอะไร แต่วันนี้ ผมอยากถาม และขอให้ออกมาชี้แจง ว่า เงินในมูลนิธิมีเท่าไหร่ เอาไปใช้จ่ายอะไรบ้าง เบิกจ่ายอะไรบ้าง ผมไม่เคยถามเพราะให้เกียรติทุกคน แต่ครั้งนี้ ต้องออกมาชี้แจง อย่ามาชี้แจงในรายการโหนกระแสนะครับ เพราะผมไม่อยากเปิดพื้นที่ในรายการโหนกระแส มาชี้แจงในเรื่องนี้ เพราะไม่เป็นกลาง ไม่เป็นธรรมกับสังคม”กรรชัย กล่าว
กรรชัย กล่าวต่อว่า อยากเรียกร้อง ให้ไปออกเวทีกลางอย่าง คุณสรยุทธ หรือเปิดโต๊ะแถลงข่าวในเรื่องนี้เลย เพื่อตอบข้อซักถามสังคมให้เคลียร์ที่สุด ให้สังคมได้รับรู้ ว่า ใครเป็นกรรมการ ใครทำบัญชี เงินส่วนไหน เข้า-ออก ยังไง ตอบข้อสังคมได้เคลียร์ที่สุด รวมถึงข้อ 39 เคลียร์ให้คนได้รับรู้
ผมเป็นอีกคนที่บริจาคเงินไป อยากนั่งฟัง รับรู้และเห็นว่า คืออะไร อย่าโกรธกันนะ เพราะมันเป็นความโปร่งใสของคุณเอง ที่สำคัญกว่านั้น ที่คุณบอกว่า แล้วต่อไปใครจะอยากออกมาช่วยสังคม ผมอยากพูดผ่านตรงนี้ ไม่อยากโทรไป ว่า การเป็นคนดีเป็นเรื่องที่ดี แต่คุณต้องโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เท่านั้นเอง“
