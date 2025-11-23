EndoliftX® เทคโนโลยีแปลงโฉมระดับโลก ฉลองความสำเร็จก้าวสู่อันดับ 1 ในเอเชีย ชวนอินฟูตัวแม่ “เม พรีมายา-น้องโมเน่-น้องโซล” เสิร์ฟความสดใส

หลังจากสร้างปรากฎการณ์ใหม่ พลิกโฉมความงามกับนวัตกรรมสุดล้ำของโลก ให้ฮือฮาตลอดปีที่ผ่านมา นายแพทย์ โกสินทร์ แจ่มเพ็ชรรัตน์ ผู้ถือลิขสิทธิ์และก่อตั้ง Endolift Thailand (Founder Endolift Thailand) ได้รับความไว้วางใจเป็นตัวแทนนำเข้า EndoliftX® ( เอ็นโดลิฟท์ เอ็กซ์) นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์สุดล้ำระดับโลก จากประเทศอิตาลี ประเทศไทยเป็นเจ้าแรกๆ ในภูมิภาคเอเชีย ส่งผลให้ผู้บริโภคสนใจและมีความมั่นใจในการเลือกใช้ Endolift X® จนเป็นกระแสร้อนแรงในวงการสุขภาพและความงามของประเทศไทยได้รับการยอมรับในคุณภาพอย่างดีเยี่ยมจากผู้บริโภค ฉลองครบรอบ 1 ปีในประเทศไทย จัดงาน “ The EndoliftX Expert Night” เพื่อขอบคุณลูกค้าคนสำคัญที่เลือกใช้Endolift X® จนทำให้ประเทศไทยติดอันดับ 1 ในเอเชีย โดยงานจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน2568 เวลา 17.00 น. ณ ห้องราชมณเฑียรแกรนด์บอลรูมรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์
ภายในงาน "ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ" พิธีกรกล่าวต้อนรับ นายแพทย์ โกสินทร์ แจ่มเพ็ชรรัตน์ ผู้ถือลิขสิทธิ์และก่อตั้ง Endolift Thailand (Founder Endolift Thailand) ประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.พาวโล คอสซิส (Dr.PaoloCossich) แพทย์ฝ่ายบริหารจากบริษัท ยูโฟตอน ประเทศอิตาลี, ดร.ริคคาร์โด ฟอร์ท (Dr.Riccardo Forte) แพทย์ผู้พัฒนาคิดค้นเทคนิค Endolift X® ได้รับความยกย่องให้เป็น The Father of EndoliftX® สอนเทคนิคนี้กับแพทย์ทั่วโลก ให้เกียรติร่วมพูดคุยบนเวที
เปิดไฮไลท์โชว์กับนักร้องเสียงคุณภาพ “มาเรียม B5” พบกับอินฟลูตัวแม่ “เม พรีมายา” มาร่วมพูดคุย โดยมีลูกแฝด “น้องโมเน่ พชรมน - น้องโซล พชร” "พ่อแซก สิทธานต์" ที่กำลังมาแรงในโลกโซเชียล ร่วมเสิร์ฟความสุข แจกรอยยิ้ม ความสดใสน่ารัก ให้ผู้ร่วมงานได้อมยิ้ม ฟิน!! ความสุขกันทู๊กกกคน จากนั้นฟังบทเพลงไพเราะจากดิว่าสาว “ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน” ร่วมมอบความสุขในค่ำคืนสุดพิเศษ ปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลให้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา เป็นกำลังใจในการนำนวัตกรรม EndoliftX® ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า จนติดอันดับ 1 ของเอเซีย
นายแพทย์ โกสินทร์ กล่าวว่า “ที่ผ่านมาการทำศัลยกรรมและการแปลงโฉมที่มีชื่อเสียง หลายท่านจะนึกถึงแดนกิมจิเป็นศูนย์กลางแห่งความงามระดับเอเชีย แต่ ณ ปัจจุบันโลกกำลังจับตามองประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมสุดล้ำระดับโลกจากประเทศอิตาลี กับนวัตกรรมเปลื่ยนชีวิต EndoliftX® สร้างบุคลิกใหม่ในแบบที่เป็นธรรมชาติ กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง กับการแปลงโฉมด้วยไฟเบอร์เลเซอร์ขนาดจิ๋ว ที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้คนมากมายและช่วยแก้ปัญหาได้หลากหลายจุด อาทิ ปัญหาผิวหย่อนคล้อย, ถุงใต้ตา หนังตาตก, หลุมแผลเป็น ,รอยผังผืดจากการผ่าตัดหรือร้อยไหม, คลื่นหรือผังผืดแผลเป็นบริเวณผิวจากการดูดไขมัน รวมทั้งกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่ตกค้างในร่างกาย จากการฉีดสารเติมเต็มมากผิดปกติ
วันนี้ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ในเอเซีย ด้วยศักยภาพของทีมแพทย์ไทย ได้พัฒนาองค์ความรู้ให้การรักษาอย่างแม่นยำ จนได้รับมอบหมายให้เป็น Asia Pacific Trainer ให้กับประเทศใกล้เคียงในแถบเอเซีย..เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ พร้อมความมั่นใจ ในแบบที่เป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องดมยาสลบ ไม่ต้องพักฟื้น สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ ไม่ต้องเสี่ยงกับการมีแผลเป็นจากมีดหมอ และให้ผลลัพธ์ยาวนาน 2-5 ปีโดยประมาณ ไม่มีสิ่งแปลกปลอมตกค้างในร่างกายผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล จากปัญหาที่มีอยู่เดิมและความชำนาญของทีมแพทย์
ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยี Endolift X® ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทีมแพทย์ไทยได้รับการยอมรับในระดับโลก เกิดจากความมุ่งมั่นพัฒนาเทคนิคอย่างต่อเนื่อง จนได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ สู่การดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้บินตรงมายังประเทศไทย เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความงามรูปแบบใหม่ นับเป็นการสร้างมิติใหม่แห่งวงการดูแลสุขภาพเกิดเป็น Medical Tourism ที่ไม่เพียงยกระดับวงการแพทย์ไทย และยังกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลในเวทีโลกในเรื่องทัวร์สุขภาพอีกด้วย ทำให้ทีมแพทย์ไทยเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และได้รับมอบหมายจากประเทศอิตาลีให้เป็นแพทย์ผู้สอนและถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงเทคนิคใหม่ๆของ EndoliftX® ให้กับประเทศเพื่อนบ้านในแถบภูมิภาคเอเชียทั้ง ไทย พม่า ลาว และกัมพูชา”
EndoliftX® เทคโนโลยีที่พลิกโฉมวงการแพทย์ในระดับโลก ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยบริษัท EUFOTON ผู้ผลิตต้นตำรับจากประเทศอิตาลี ซึ่งมุ่งมั่น ค้นคว้าวิจัย พัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนานนับสิบๆ ปี จึงมั่นใจได้ถึงผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความปลอดภัย ทดสอบวิจัยในหลายขั้นตอน จนเป็นที่ยอมรับระดับโลกในหลายประเทศ แม้ในท้องตลาดจะเริ่มมีเครื่องลอกเลียนแบบไม่ว่าจะมาจากประเทศจีนหรือสเปน แต่ยังคงไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการพึงควรระวัง !! เพราะอาจเกิดข้อแทรกซ้อนที่ไม่คาดคิดและไม่ได้รับผลลัพธ์ดั่งที่ตั้งใจในการรักษา ฉะนั้นในการเลือกใช้บริการที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่ได้มาตรฐาน จำเป็นต้องใช้เครื่องมือจากประเทศอิตาลี ประเทศต้นตำรับ ผสมผสานกับฝีมือและประสบการณ์ของทีมแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี EndoliftX® ไปพร้อมๆกัน โดยที่ผ่านมามีผู้รับบริการนับหมื่นรายจากทั่วทุกมุมโลก ต่างไว้วางใจเข้า รับการดูแลเปลี่ยนแปลงใบหน้าและรูปร่างด้วยเทคโนโลยี EndoliftX® ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ไทยที่มีฝีมือและความเชี่ยวชาญในระดับต้นๆของเอเชีย นี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ยืนยันว่าประเทศไทย คือศูนย์กลางแห่งความงามของเอเชียและเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยี EndoliftX® ที่แข็งเกร่ง สร้างชื่อเสียงในวงการความงามในระดับโลก
ศึกษารายละเอียดเทคโนโลยี EndoliftX ได้ทางเพจ : Endolift Thailand และค้นหารายชื่อแพทย์และสถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานในการบริการทั่วประทศไทยได้ผ่าน Line Official : @endoliftthailand