NARONG x Aerin เปิดตัวคอลเลกชัน Golden Ritual ผสานความมั่นใจแบบ Sassy เข้ากับความเรียบง่ายอันหรูหรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ, ประเทศไทย — ดีไซเนอร์ชื่อดังของไทย ณรงค์ เกตุแก้ว ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Narong จับมือกับสไตล์ไอคอนดาราสาว แอริน เบญจรงคกุล เปิดตัวคอลแลบอเรชันครั้งแรกในชื่อ NARONG x Aerin กับ Golden Ritual Collection โดยจะจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรม SO/ Bangkok

คอลเลกชันนี้ถ่ายทอดสไตล์ Craftsmanship ของแบรนด์ Narong ผสมผสานเข้ากับความมีสไตล์ ความมั่นใจ และความทันสมัย ในแบบฉบับของคุณแอริน จนออกมาในลุคที่เหมาะสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ ที่ต้องการเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน ทริปทะเล มื้อดินเนอร์ ไปจนถึงงานปาร์ตี้ในแบบฉบับสาว sassy girl

งานเปิดตัวครั้งนี้ต็มไปด้วยเหล่าคนดังและเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น วุ้นเส้น วิริฒิพา, พิตต้า ณ พัทลุง, แต้ว ณฐพร, พลอย เฌอมาลย์, ลิเดีย ศรัณย์รัชต์, ซินดี้ สิรินยา, วิกกี้ สุนิสา, แพรวา ณิชาภัทร, น้ำตาล ชลิตา, แนท อนิพร, ปาย สิตางค์, คาร์ล่า พอร์เตอร์, กวาง ช้องมาศ, โอซา แวง, แก้ม วิชญาณี, ฮาน่า, นานา ไรบีนา, คุณแนท ธนวลัย วัชรพล, คุณยุวเรต ศรุตานนท์ และคุณบุญญาภาณิ์ เบญจรงคกุล เป็นต้น ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองค่ำคืนสุดพิเศษ

“Golden Ritual ได้แรงบันดาลใจจากสไตล์ของตัวของแอรินเอง ที่ชอบความ minimal อยากให้ผู้หญิงทุกคนได้รู้สึก มั่นใจ ทันสมัย และสวยงามในแบบที่ตัวเองเป็น ด้วยเนื้อผ้าที่ใส่สบาย ไม่ว่าจะใส่ไปที่ไหนก็ตาม ” — แอริน เบญจรงคกุล

ด้านดีไซเนอร์ ณรงค์ เกตุแก้ว กล่าวเสริมว่า
“นี่คือการออกแบบที่ตั้งใจผสมผสานความสง่างามเของดีไซน์ ให้เข้ากับแพทเทิร์นที่มีความโมเดิร์นและดูทันสมัย ทุกชิ้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมความเป็นผู้หญิงที่น่าหลงไหล และทำให้ผู้หญิงทุกคนรู้สึกมีพลัง”

หลังจากงานเปิดตัว คอลเลกชัน Golden Ritual จะพร้อมให้ สั่งซื้อได้ทันทีในทุกช่องทางของ @narong_official เพื่อตอบโจทย์ผู้หญิงยุคใหม่ที่มองหามาตรฐานใหม่ของความงามและความมั่นใจที่สวมใส่ได้จริง



เกี่ยวกับ NARONG x Aerin

Golden Ritual เป็นการ collaboration ครั้งแรกระหว่าง ณรงค์ เกตุแก้ว ดีไซเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานตัดเย็บสุดประณีต และ แอริน เบญจรงคกุล ดาราสาวไอคอนที่มีสไตล์โดดเด่น Collection นี้สะท้อนความเป็นผู้หญิงร่วมสมัยที่ เรียบง่าย มั่นใจ และสง่างาม


















