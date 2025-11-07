“แม่หน่อย “ นักแสดงรุ่นใหญ่ โชว์ภาพล่าสุดหลังทำศัลยกรรมตัดถุงใต้ตา แจง..ตั้งใจมา“รักษา” แก้ปัญหาการมองเห็น..แต่ได้ “ความสวย” มาด้วย

ใครที่ได้เจอตัวจริงของ “แม่หน่อย” ณัฐนี สิทธิสมาน นักแสดงอาวุโส ฉายาเจ้าแม่ฝีปอบในตำนานที่ปัจจุบันยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงและมีผลงานให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เป็นต้องร้องเอ๊ะ!! นี่คนอายุ 77 ปีจริงเหรอ!! เพราะแม่หน่อยยังคงคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง และแข็งแรงมากๆ โดยเฉพาะเปิดภาพใบหน้าล่าสุดเมื่อเร็วๆ ภายหลังตัดสินใจเข้าทำศัลยกรรมกับโรงพยาบาลธีรพร ถึงแม้เจ้าตัวจะบอกว่า “ไม่ได้มา “เสริมสวย” แต่ตั้งใจมา “รักษาถุงใต้ตา” ที่ทั้งบวมทั้งหย่อนซึ่งเป็นปัญหาต่อการมองเห็น....แต่ผลลัพธ์ที่ได้เกินคาด นอกจากรักษาตาให้มองเห็นได้ 100 % ยังได้ “ความสวย” ย้อนใบหน้าสมัยสาวๆกลับมาอีกด้วยค๊า.....ใครบ้างจะไม่ปลื้ม!!
“ใต้ตาบวมมาก...แต่ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเพราะบทบาทการแสดงที่ได้รับไม่ต้องแต่งตัวเยอะ ...จนวันหนึ่งระหว่างถ่ายงาน ตากล้องบอกให้ก้มอ่านหน่อย...เราก็ก้มๆๆ จนมองเห็น แต่ตากล้องบอกก้มเยอะเกินไป ทำไมก้มต่ำขนาดนั้น!! เริ่มแปลกใจพอส่องกระจกดู.. ก็เห็นว่าถุงใต้ตาเราบวมมาก “ จึงส่งผลกระทบต่อการมองเห็น โดยเฉพาะเวลาที่ต้องก้ม หรือเก็บของ ผิวหนังจะหย่อนลงมาบังสายตา แม่หน่อยเล่าว่า จากนั้นได้ศึกษาหาข้อมูลจากหลายแหล่งแต่ยังไม่มั่นใจ จนได้ปรึกษาปัญหานี้กับคนในวงการ ซึ่งได้รับแนะนำว่าให้มาทำที่โรงพยาบาลธีรพร ของคุณหมอชลธิศ จึงเข้ามารับคำปรึกษาจากคุณหมอ รวมทั้งเห็นเคสรีวิวต่างๆ ยิ่งมั่นใจ แต่ก็ย้ำกับอาจารย์หมอว่า “ทำแค่ให้มองเห็นพอนะคะ”
โดยเคสแม่หน่อย ณัฐนี ได้รับคำปรึกษาจากคุณหมอนุ้ย หรือ แพทย์หญิงจุติมา พัตรลิดานนท์ (ว.35273) ซึ่งเป็นจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ “โรคตา” โดยตรง สำหรับการรักษาคุณหมอนุ้ย เปิดเผยว่า ได้ทำการผ่าตัดถุงใต้ตาแบบแผลนอก โดยเก็บหนังส่วนเกินออกเล็กน้อย พร้อมกระชับไขมันและกระชับเอ็นตาล่างเพื่อให้ดวงตาดูสดใสมากขึ้น “โดยรวมคุณแม่มีใบหน้าที่สวยอยู่แล้ว ไม่ต้องทำอะไรมากเลยค่ะ แค่ผ่าตัดเล็กๆ ก็สามารถแก้ปัญหาถุงใต้ตาออกได้ และยังทำให้ใบหน้าดูสดใสอ่อนวัยลงได้ด้วยค่ะ” คุณหมอนุ้ยกล่าว
หลังจากการรักษา ผลลัพธ์การมองเห็นแม่หน่อยคอนเฟิร์มว่า 100% ส่วนดีกรีความสวยกี่เปอร์เซ็นต์ วัดกันจากภาพหลังผ่าตัดครบ 2 เดือนกันได้เลยค่า....
สำหรับท่านใดที่มีปัญหาถุงใต้ตาเหมือนกับแม่หน่อย หรืออยากแก้ปัญหาต่างๆ บนใบหน้า ปรึกษาทีมแพทย์ โรงพยาบาลธีรพร (Teeraporn Hospital) ได้เลยค่ะ โทร 02-026-3265 LINE ID: @teerapornclinic และติดตามทุกเรื่องเกี่ยวกับศัลยกรรมความงามได้ที่ และ https://teerapornclinic.com, https://trphospital.com/