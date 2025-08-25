“พาเมล่า เบาว์เด้น” โชว์ใบหน้าล่าสุด “สวยฉ่ำ” แบบปังๆ เผยเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น..กับประติมากรรมปั้นหน้าย้อนวัย “ไม่ดึง ก็ตึงได้”

เป็นนักร้องนักแสดงอีกคนที่ตัดสินใจเข้าสังกัด “โรงพยาบาลธีรพร โดยคุณหมอชลธิศ” เพื่อทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิต!!
จากนักร้องสาวฉายาสะโพกทอร์นาโด สู่เจ้าแม่มีม ดังไปทั่วโซเซียล... ล่าสุด “พาเมล่า เบาว์เด้น” ได้สร้างความฮือฮาในโลกโซเซียลอีกครั้งด้วยการตัดสินใจทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิต!! พร้อมเผยลุคใหม่ที่สวยฉ่ำแบบปังๆ หลังทำศัลยกรรมครบ 1 เดือนจากวัย 53 ปีกระชากลงมาเหลือเท่าไรดูได้จากภาพกันได้เลยค่า
ความสวยแบบปังๆ ที่คุณลูกน้ำบอกว่า ยังเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีขึ้น แต่ดูเด็กลงอย่างเห็นได้ชัดนี้ เธอเฉลยว่าเป็นการเป็นการตัดสินใจทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตกับโรงพยาบาลธีรพร เพราะเห็นคนในวงการบันเทิงอย่าง แม่ตุ๊ก-ดวงตา ,พี่ดี้-ชนานา หรือแม้กระทั่งแพนเค้ก-เขมนิจ มาทำที่นี่แล้วผลลัพธ์สวยขึ้นทุกคน คุณลูกค้าเชื่อว่า “ระดับรุ่นแม่ถ้าไม่มั่นใจ เขาไม่ทำ” จึงตัดสินใจเข้ามารับคำปรึกษาโดยไม่ลังเล
“ที่นี่คุณหมอจะดีไซน์ให้เหมาะสมกับใบหน้าของแต่ละคนค่ะ ไม่ใช่ทำเหมือนกันไปหมด ที่สำคัญยังคงเอกลักษณ์ความเป็นเราไว้ทำให้เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นค่ะ อย่างน้ำเข้ามาปรึกษาเรื่องริ้วรอย รอยคล้ำใต้ตา ด้วยความที่เราเป็นลูกครึ่ง คุณหมอถามว่า “ตามีปัญหาไหม? น้ำก็คิด เออ..จริงแฮะ...เวลาแต่งหน้าต้องติดสติ๊กเกอร์ ติดๆดึงๆ บ่อยเข้าพอยิ้มหางตามันห้อย สักพักเริ่มโลกไม่สดใส คุณหมอจึงแนะนำให้ทำตาสองชั้นค่ะ” คุณลูกน้ำยอมรับ กลัวมากเพราะไม่เคยทำศัลยกรรมใดๆ มาก่อน แต่คุณหมอบอกว่าเทคนิคธีรพรแผลเล็กนิดเดียว เรียกว่า Less is More ทำเสร็จแต่งหน้าได้เลย
“น้ำก็...ได้เหรอคะ!! ซึ่งได้จริงค่ะ ก่อนทำน้ำจะมีคิวถ่ายละครในอีก 3 วัน น้ำมาทำตากับคุณหมอขันติเมื่อวันที่ 9 ประมาณ 4 ทุ่มเช้าวันที่ 12 แต่งหน้าถ่ายละครได้จริงค่ะ “คุณพระ!!” น้ำก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะ..ระหว่างวันจะมีผลข้างเคียงไหม...ไม่มีเลยค่ะ ปกติมากเลย พอวันที่ 14 ตัดไหมออกไม่เห็นรอยแผลเลยค่ะ Less is More ทำน้อยแต่สวยมากจริงๆ ค่ะ พอดูกระจก..ไอ้จ๊ะ.. ตาโตตาหวานมาก เห็นโลกได้กว้างขึ้นเป็นอย่างนี้เองค่ะ ”
หลังจากทำตาสองชั้นแล้ว อาจารย์หมอแนะนำให้ทำ Facial Contour ปั้นหน้าเด็กย้อนวัยแบบ “ไม่ดึง ก็ตึงได้” โดยใช้ Muti Cells จากร่างกายตัวเองซึ่งมีความปลอดภัย และอยู่ได้เป็นเวลานาน คุณลูกน้ำตัดสินใจได้ทันที “Facial Contour ไม่ใช่ศัลยกรรม แต่เป็นประติกรรมความงามบนใบหน้าค่ะ จากหน้าผากน้ำที่แบนๆ คุณหมออ้อมก็ปั้นให้ดูโหนกนูนขึ้น ที่ดั้งจมูกก็เติมนิดๆ เพื่อเสริมโหงวเฮ้งให้ปังๆ หลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผิวหน้าของน้ำดูสดใส อิ่มฟู ดูเด็กลงทันทีเลยค่ะ ที่สำคัญดูเป็นธรรมชาติมาก ช่างแต่งหน้าชอบมากบอกว่า หน้าน้ำดูสวยละมุน และหน้าหวานมากขึ้นด้วยค่ะ”
นอกจากนี้เซอร์ไพรส์กับหัตถการต่างๆของธีรพรแล้ว คุณลูกน้ำยังติดอกติดใจห้องซาลอน ที่ให้บริการสระผม เซ็ทผมหลังการผ่าตัด และห้องเพิ่มปริมาณออกซิเจน hyperbaric oxygen therapy อย่างมากจนอดพูดถึงไม่ได้ “เข้าไปนั่งเหมือนยานอวกาศจะไปสู่ดาวอังคาร กลับไปนอนหลับสนิทตั้งแต่ 4 ทุ่ม- 6 โมงเช้า ไม่ลุกกลางดึกเลยดีมากๆ ค่ะ ตั้งแต่น้ำเข้ามาให้โรงพยาบาลธีรพรดูแลเรื่องความงามและสุขภาพต้องบอกว่าแพทย์ทุกท่านดูแลน้ำดีมาก โดยเฉพาะคุณหมอขันติ (นาวาตรี นายแพทย์ ขันติ วิวัฒน์วิศวกร ว.35458) ผู้สร้างตาสวยๆ และคุณหมออ้อม (แพทย์หญิง ปิยรัตน์ พูตระกูล ว.36825) ผู้ทำ Facial Contourให้ใบหน้าของน้ำนุ่มละมุน อ่อนเยาว์อีกครั้ง และท่านอาจารย์ชลธิศที่ดูแลใส่ใจและใจดีมาก รวมถึงน้องๆ ทีมงานก็น่ารักมาก มาที่นี่เหมือนมาบ้านเลยค่ะ” คุณลูกน้ำเผยความในใจ
