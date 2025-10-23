xs
“ลิฟท์ สุพจน์” เผยลุค “โอปป้า..” หลังทำตาสองชั้น Lucky Eye กับรพ.ธีรพร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นักร้องหนุ่มคู่หูในตำนานยุค 90 อย่าง “ลิฟท์ สุพจน์” ได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟน ๆ และผู้ติดตามบนโลกโซเชียล ผ่านช่องทาง TikTok ในชื่อ yinglift โดยโพสต์คลิปหน้าสด พร้อมแคปชั่น "เสริมหล่อในวัยเกือบ 50...ตาไม่หวานแล้วนะ” ซึ่งเห็นแล้วต้องบอกว่า... ยังปังสุด!! โดยการอัพเดตความหล่อครั้งนี้ “หญิง นราวัลย์” ภรรยาคู่ชีวิตเป็นผู้ถ่ายทำคลิป และยังเป็นเบื้องหลังการเสริมความหล่อของคุณสามีในครั้งนี้ด้วย

หญิง : เป็นไงเฉลยแล้วเหรอ..ก่อนหน้านี้คนแซวว่า “ตาหวาน”
ลิฟท์ : “ ไปทำตามาเจ้า!! มันถึงวัย ไม่ใช่”เสริมสร้าง” แต่เป็น”ซ่อมแซม” ล่ะ!!

พร้อมกับเล่าว่า ตนเริ่มคิ้วตก หางตาตกเวลาถ่ายรูปจะเห็นชัด ก็คิดว่าปีหน้าอายุจะ 50 ละถ้าปล่อยไปนานปัญหาเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้น “กลัวจะโป๊ะ!!”เลยตัดสินใจทำตั้งแต่เมื่อ 3 เดือนที่แล้วจนวันนี้ หางตาไม่ตก แล้วก็ไม่โป๊ะ แถมหน้าตาสดใสและทำให้มั่นใจมากขึ้นด้วย โดยตัดสินใจทำศัลยกรรมครั้งนี้ คุณลิฟท์เปิดเผยว่า ได้ทำกับ “คุณหมอขันติ” หรือนายแพทย์ ขันติ วิวัฒน์วิศวกร (ว.35458) ศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตาสองชั้นด้วยเทคนิค LUCKY EYE ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของโรงพยาบาลธีรพร ที่มีแผลเล็ก บวมช้ำน้อย หลังทำเสร็จกลับบ้านได้ทันที ไม่ต้องพักฟื้น 5 วันตัดไหมก็บินไปเล่นคอนเสิร์ตได้เลย พร้อมกับบอกด้วย “คุณหมอที่นี่เก่งมาก คนรักสุขภาพอย่างเรา ๆ ต้องหาของที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง”

ซึ่งคลิปดังกล่าวได้มีแฟนคลับเข้าเม้นท์กันสนั่น เช่น “หล่อมาก ตัวจริงเด็กมากค่ะ”, “หล่อขึ้น”, “หล่อมากๆ ค่ะ” ฯลฯ 

ส่วนจุดเริ่มต้นในการเสริมหล่อครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใคร ..แต่เป็นคุณหญิง นั่นเอง!! “เอาจริงๆ คือตั้งใจมาเป็นเพื่อนภรรยา เขาอยากมาปรึกษาเรื่องทำตากับอาจารย์ชลธิศ หญิงรู้จักอาจารย์มานานแล้ว แต่พอมาถึงโรงพยาบาล อาจารย์ชลธิศมาจิ้มที่หางตา.ตึ่ง..แล้วบอกว่า ทำแค่นี้พอเลยจุดอื่นไม่ต้องทำ “ ตอนนั้นก็ตัดสินใจดูคิวนัดทำทันทีเลย เ ล่าขำๆว่า กลับไปบ้านยังงงๆ ว่าตกลงใครทำกันแน่!! เพราะทางคุณหญิงอาจารย์แนะนำให้ยกกระชับใบหน้าด้วยวิธี Face Lock และปรับสภาพผิวหน้าดูอ่อนวัยด้วย Facial Contour แต่เนื่องจากคุณหญิงยังติดถ่ายทำละคร คุณลิฟท์จึงได้เข้ารับการทำตาสองชั้นก่อน

หลังจากผ่านไป 3 เดือน... วันนี้คุณลิฟท์พร้อมเผยใบหน้า โชว์ผลลัพธ์การทำ LUCKY EYE จากโรงพยาบาลธีรพร โดยนัดถ่ายแฟชั่นเซ็ทใหญ่ พร้อมไลฟ์สดร่วมกับ “ต่าย-สายธาร” เพื่อนเก่าที่ในอดีตเคยร่วมงานกันมาหลายครั้ง ใน เฟซบุ๊ค ของโรงพยาบาลธีรพรพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทำศัลยกรรม โดยช่วงหนึ่ง ต่าย-สายธาร แซวว่า “ตะกี้เห็นถ่ายแฟชั่น ดู”โอปป้า” มากก...นึกถึงสมัยถ่าย “เธอกับฉัน” เลยอ่ะ..คนนี้สะกดคำว่า “แก่” ไม่เป็นนะคะ !!

วันนี้ได้อัพเดทความหล่อสไตล์โอปป้าของคุณลิฟท์กันไปแล้วแบบฉ่ำๆๆ ....อีกไม่นานมาอัพเดท”ความสวย” ของคุณหญิง นราวัลย์กันบ้างค่ะ...อย่าพลาดรอติดตามกันนะคะ

สำหรับท่านใดที่มีปัญหากังวัลใจเกี่ยวกับจุดต่างๆบนใบหน้าสามารถนัดปรึกษาทีมแพทย์โรงพยาบาลธีรพร ได้ที่ 02-026-3265 LINE ID: @teerapornclinic และติดตามทุกเรื่องเกี่ยวกับศัลยกรรมความงามได้ที่ และ https://teerapornclinic.com, https://trphospital.com/




















