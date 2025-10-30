Identity Dermatology Center เปิดตัวนวัตกรรม OligioX ตอบโจทย์ผู้ต้องการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติ

Identity Dermatology Center เปิดตัวนวัตกรรมยกกระชับผิว "OligioX" ในประเทศไทย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ไร้การผ่าตัด โดยใช้เทคโนโลยียกกระชับผิวแบบใช้คลื่นวิทยุ Monopolar RF ปฏิบัติการลึกถึง 2 ชั้นผิวพร้อมกัน ชั้นหนังแท้ เพื่อกระตุ้นการหดตัวของคอลลาเจนทันที และ ชั้นไขมันใต้ผิว เพื่อปรับกรอบหน้าชัดเจน ด้วยระบบทำความเย็น 11 Subpulse ช่วยให้รักษาได้อย่างปลอดภัยและรู้สึกสบายผิว เป็นเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามของคนรุ่นใหม่
นายแพทย์ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์ (คุณหมอชิน) ผู้ก่อตั้ง IDENTITY DERMATOLOGY CENTER เปิดเผยถึงนวัตกรรมล่าสุดในการดูแลผิวและชะลอวัยด้วยเทคโนโลยี "OligioX" ซึ่งเป็นเครื่องมือยกกระชับผิวโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยใช้พลังงานคลื่นวิทยุแบบ Monopolar RF ที่ส่งผลลึกถึงชั้นผิวแท้และชั้นไขมันใต้ผิวหนัง โดย "OligioX เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาผิวหย่อนคล้อย ร่องลึก และความเหี่ยวย่นอย่างตรงจุด ด้วยระบบ Dual Mode (G/X) และระบบทำความเย็น 11 Subpulse ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการรักษา และทำให้พลังงานลงลึกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
OligioX นับเป็นนวัตกรรมยกกระชับผิวแบบไม่ผ่าตัดที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ ด้วยการผสานเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ Monopolar RF และระบบทำความเย็นอันชาญฉลาด โดยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US-FDA) และ อย. ไทยแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีบริการที่คลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนังที่ผ่านการรับรองเท่านั้น โดยการรักษาด้วย OligioX ใช้เวลาประมาณ 20–30 นาทีต่อครั้ง โดยผู้เข้ารับบริการอาจรู้สึกอุ่นสบายที่ผิวหนังเพียงเล็กน้อย และสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ทันที หลังการรักษาอาจมีผิวแดงชั่วคราวซึ่งหายได้เองในไม่กี่ชั่วโมง โดย OligioX ออกแบบมาเพื่อกลุ่มผู้ที่มีสัญญาณแห่งวัยเริ่มปรากฏ เช่น ผิวหย่อนคล้อย โครงหน้ากระจาย หรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูความยืดหยุ่นของผิวในระยะยาว โดยไม่ต้องการพักฟื้นนาน หรือเลือกรับการรักษาแบบไม่ผ่าตัด
คำแนะนำในการเลือกใช้บริการ ผู้สนใจควรเลือกคลินิกที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ มีเครื่อง OligioX ของแท้พร้อมใบรับรอง และต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังที่มีประสบการณ์ โดยก่อนตัดสินใจ ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน และปรึกษาแพทย์อย่างละเอียดเพื่อประเมินความเหมาะสมของผิวแต่ละบุคคล การลงทุนกับเทคโนโลยีความงามในยุคนี้ไม่ใช่แค่การเลือกเครื่องมือ แต่คือการเลือกความปลอดภัย ความเชี่ยวชาญ และบริการที่ได้มาตรฐานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีและยั่งยืนที่สุด สำหรับ ผู้สนใจรับการรักษาผิวพรรณด้วยเครื่อง OligioX ต้องพิจารณา คลินิกที่ได้รับรองมาตรฐานและใช้อุปกรณ์ของแท้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ดีตามที่คาดหวัง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://identitydermatology.com/