ลูกไม่ทันเกิด! “อนันดา” เครียดล่วงหน้าถ้าได้ลูกสาว หวงหนักไม่อยากให้มีแฟน

“อนันดา - แนต ณิชชา” เผยฤกษ์คลอด ดูหมดทุกศาสตร์ แนตเม้าธ์สามีเครียดนำถ้ามีลูกสาวไม่อยากให้ลูกมีแฟน อนันดาโอดเห็นหน้าลูกครั้งแรกน้ำตาแตกแน่นอน ยังไม่ตกผลึกเป็นพ่อ แต่รู้มีศักยภาพเหลือเฟือเลี้ยงลูก ตกใจของใช้เด็กโคตรแพง ลูกตอบสนองด้วยการเตะทุกครั้งที่เล่านิทาน เปิดบทสวดให้ลูกฟังทุกคืน ขอแก้ข่าวไม่ได้บนขอลูก แต่ขอพรจากพระพ่อบุญธรรม
แม้จะใกล้คลอดเต็มทีแล้ว แต่ก็ยังทำงานตัวเป็นเกลียว สำหรับ “แนต ณิชชา ธนาลงกรณ์”ภรรยาพระเอกหนุ่ม “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม”ล่าสุดในฐานะผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์แบรนด์ “My Only Sunshine” ได้จัดงานเปิดตัว “Country Club Collection” ต้อนรับฤดูกาลแห่งสายลมเย็น โดยชวน “เลดี้ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล” ร่วมโปรเจกต์ Autumn-Winter Collaboration ณ The Apothecary Venue งานนี้ อนันดากับแนต ได้เปิดใจเรื่องท้องแรก คลอดต้นปีหน้า พร้อมเผยลูกไม่ทันเกิด อนันดาก็เครียดแล้ว
แนต : “7 เดือนแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้แนตทำงานเยอะ มีอาการท้องแข็ง คุณหมออยากให้พัก วันนี้ก็บอกให้เอารถเข็นมาด้วย ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นั่งรถเข็นเลย (หัวเราะ) เดินทั้งงานเลย แต่แนตรู้สึกโอเค แข็งแรงดี เร็วๆ นี้เฉลยเพศลูกค่ะ อีกไม่กี่วัน”
อนันดา : “ยังไม่คุ้นเลย แด๊ดดี้ ตอนแรกเราไม่เคยคิดจะมีลูก แต่งงานไปแล้วก็ยังไม่คิดว่าจะมีวันนี้ แต่เราเคยคุยกันว่า สมมติมันเกิดขึ้นอยากให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ผมก็จะพูดมาตลอด อยากให้เป็นผู้หญิงเราแค่คิดว่ามีน้องชายอยู่ 3 คน ถ้ามีผู้หญิงสักคนก็ดี พอมาถึงจุดนี้มันไม่สำคัญแล้ว ถ้าเป็นผู้หญิงก็มีข้อดีของผู้หญิง แต่ถ้าเป็นผู้ชายก็มีข้อดีของผู้ชาย”
แนต : “เรารู้เพศลูกแล้ว แต่ตัวเขาเท่าที่แนตฟังตอนแรกคิดว่าเขาอยากได้ผู้หญิง แต่พอคุยกันก็เหมือนได้หมด เป็นผู้ชายก็จะได้วิ่งเล่นกับเขาได้ แล้วเขาก็จะรู้ว่าต้องเลี้ยงยังไง แต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิง เขาบอกว่าที่รัก เอาจริงๆ ถ้าเป็นผู้หญิง เครียดมากเลย ไอไม่อยากให้ลูกมีแฟนจนถึงอายุ 18 เลย ถ้า 30 ไอก็จะเครียดถ้าเกิดลูกมีแฟน ห๊ะ! 30 เลยเหรอ (หัวเราะ)”
อนันดา : “ไม่ๆ ตอนพูดเล่นๆ ผมโอเค มันได้หมด แต่พอคิดเอาจริง มันแบบมีผู้ชายมาที่บ้าน เรารับไม่ได้ พอเราคิดจริงๆ ว่าอะไรจะเกิดขึ้น”
แนต : “ถ้าหนูมีลูกสาวก็จะเป็นห่วงลูกเลย แล้วก็เป็นห่วงแฟนในอนาคตของลูกด้วย (หัวเราะ)”
อนันดา : “ต้องผ่านด่านพ่อก่อนครับ”
แนต : “เขาก็จะแบบ ไอไม่อยากให้ลูกมีแฟนเลย เราก็โอ้โห สตริกกว่าหนูอีก จริงๆ แนตได้หมด อย่างที่พี่อนันดาพูด มันก็มีข้อดีทั้งสองเพศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้เขาเป็นคนดี เพศไหนก็ได้เหมือนกันหมดเลย ก็ขอให้เขาแข็งแรง เป็นคนดีของสังคม“
ชมสามีดูแลดีตั้งแต่ท้อง ว่าไม่ได้ บอกมีทริปครอบครัว บินไปส่งแล้วบินกลับ ไม่เคยทำมาก่อน
แนต : “เขาดูแลดีนะว่าไม่ได้ เขาดูแลดีจริงๆ ก่อนหน้านี้แนตจะมีแฟมิลี่ทริปกับครอบครัว พอดีเขาจะไปขึ้นเขากันก่อน แนตก็บอกหรือเราจะค่อยบินตามไปไหมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องอยู่ในเมืองคนเดียว เขาก็มาบอก ที่รัก บินไปคนเดียวไม่ได้นะ เขาจะบินไปส่งแล้วก็บินกลับ ซึ่งไม่ปกติ ตั้งแต่คบกันมา ไปรับไม่ส่งไม่เคย ต่างคนต่างไปเองเจอกัน”
อนันดา : “คนท้องอยู่”
แนต : “แต่อันนี้เขาจะบินไปส่ง สุดท้ายเราก็เลยคุยกับครอบครัวว่างั้นเราบินไปพร้อมกันแล้วกัน เขาจะได้ไม่ต้องบินไปบินมา”
ตกใจของใช้เด็กเต็มบ้าน เพิ่งรู้ว่าแพงมาก รู้ศักยภาพเลี้ยงลูกเหลือเฟือ แต่ยังไม่ตกผลึกการเป็นพ่อ ไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิต
อนันดา : “ของเต็มห้องเลย แน่นเลย เพราะมันมีทั้งสปอนเซอร์ ทั้งครอบครัวให้ของเยอะมาก เต็มห้องเลยตอนนี้ ตกใจเลย เด็กมันต้องใช้ของเยอะอย่างนี้เลยหรอ แปลกมาก คือเพิ่งรู้ของใช้ของเด็กนี่แพงมาก โคตรแพงเลย ตกใจเลย ผมคิดว่ามาถึงจุดนี้เหมือนเราจะรู้แล้วว่าความรู้สึกของการเป็นพ่อมันเป็นยังไง แต่เอาจริงๆ ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ ยังคุยกันอยู่สองคนว่า ที่รัก เราจะเป็นพ่อแม่ยังไงกัน แผนมีหมดเรารู้หมดทุกอย่าง แต่ความรู้สึกของตัวเราที่จะเป็นพ่อคนมันเหมือนยังไม่ตกผลึก ยังนึกไม่ออก เรื่องการดูแลเลี้ยงดูไม่ห่วงเลย ศักยภาพตรงนี้เราเชื่อว่าทั้งแนตกับผมนี่คือเหลือเฟือ แล้วก็มีครอบครัวใหญ่ทุกคนพร้อมที่จะช่วยดูแลอยู่แล้ว แต่ความรู้สึกว่าแบบอยู่ดีๆ เราจะเป็นพ่อเนี่ย เราไม่เคยคิดมาในชีวิตเลยไง มันก็เลยแบบพอยิ่งใกล้ ผมก็รอให้วันนั้นมันเกิดขึ้น อาจจะต้องเห็นตัวเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ”
มั่นใจเห็นหน้าลูกต้องน้ำตาแตก
อนันดา : “ผมน้ำตาแตกอยู่แล้ว เป็นคนดูหนังร้องไห้ ต่อมน้ำตามา”
แนต : “เขาเป็นคนเซนซิทีฟ เขาต้องเข้าห้องคลอดด้วย เขาให้พ่อเข้า”
อนันดา : “มันจะน่ากลัวไหม คือเราอยู่ตรงนั้นเลยเหรอ”
แนต : “ส่วนใหญ่จะอยู่บนหัวไง ยูก็ไม่ต้องมอง ต้องไปด้วยกันสิ”
อนันดา : “ไปๆ คือมันมีอะไรแปลกๆ หลายอย่าง เอาจริงๆ เรารู้ว่าต้องทำอะไร แต่ความรู้สึกที่เราพูดถึงมันอาจจะยังไม่ได้ย่อยมั้ง พอถามมาผมก็ยังงงๆ อยู่นิดๆ เหมือนจับท้องบางทีเขาเตะหรือเขาดิ้น ผมก็จะเฮ้ยนี่มีอะไรอยู่ในท้อง (หัวเราะ)”
ลูกตอบสนองด้วยการเตะทุกครั้งที่พ่อเล่านิทาน
แนต : “แต่เบบี๋ตอบสนองกับเขาเยอะ เขาอ่านนิทานให้ฟัง ตั้งแต่เขาเริ่มอ่านมาเป็นอาทิตย์หรือคุยด้วยบ่อยๆ พอทุกครั้งที่ได้ยินเสียงพ่อเขาจะเตะ แต่พอพ่อจับปุ๊บก็จะหยุด“
อนันดา : “แปลกเนาะ เคยเห็นพวกมีมที่แบบพอลูกดิ้น แม่บอก พ่อๆ ลูกดิ้นแล้ว แต่พอพ่อมาถึง มันนิ่งเลย มันเป็นอย่างนั้น (หัวเราะ)”
ใกล้คลอด แต่ไม่มีเวลาตื่นเต้น เร่งเคลียร์งานให้เสร็จสิ้นปีนี้ อนันดาชี้คลอดแป๊บเดียวก็คงกลับไปทำงานแล้ว อยู่เฉยๆ ไม่ได้ เปิดบทสวดให้ลูกฟังทุกคืน
แนต : “เอาจริงๆ นะคะแนตยังไม่มีเวลาตื่นเต้นเลย ตอนนี้แนตพยายามเคลียร์งานทุกอย่างให้เสร็จสิ้นปีนี้ เพราะว่าแนตคลอดต้นปีหน้า แนตก็ตั้งใจจะพักแล้ว มกราฯ ก็ตั้งใจว่าจะลาคลอด ตอนนี้แนตกำลังเคลียร์งานทุกสิ่งทุกอย่าง 26 พ.ย. ก็ยังมีงานแฟชั่นโชว์อีกงานหนึ่ง“
อนันดา : “เขาอยู่นิ่งไม่เป็นหรอก ผมว่าถ้าเขาอยู่นิ่งเขาจะเครียด อึดอัด ผมว่าเป็นอย่างนี้แหละเป็นตัวของตัวเองไปก็แค่ระวังเรื่องร่างกาย ก็คุยกับหมออะไรที่ทำได้ก็ทำไป ถ้าจะให้เขานอนอยู่บ้านเฉยๆ เป็นไปไม่ได้ เชื่อไหมผมว่าคลอดมาแป๊บเดียวก็ไปกลับไปทำงาน เขาคล่องแคล่งปราดเปรียว หมอเขาบอกให้ชิลๆ แต่ผมเห็นเดินๆ ไปโน่นนี่”
แนต : “แต่แนตก็พยายามดูแลตัวเองอยู่ อย่างอาหารก็มีนักโภชนาการให้คอยถ่ายรูปให้ดูทุกวัน กินโปรตีนให้ครบ กินอาหารให้ตรงเวลา อย่างกับน้องแนตก็พยายามให้ฟังเพลง เปิดบทสวดมนต์ให้ฟังทุกคืน เรารู้ว่าเอนอร์จี้เรามันสูงก็พยายามจะสโลว์ดาวน์”
อนันดา : “เตือนเขาให้รีแล็กซ์หน่อย เพราะเขาต้องดูแลทุกดีเทลเอง เราก็จะต้องคอยบอกให้รีแล็กซ์“
ฤกษ์คลอดดูหมดทุกศาสตร์
แนต : “ส่วนฤกษ์คลอด เราก็เพิ่งรู้ หมอจะให้ไทม์มิ่งมา สมมติถึงกำหนดคลอดได้ช่วงนี้ถึงช่วงนี้ แล้วเราก็สามารถจะเลือกวันได้แค่ช่วงนั้น แนตก็ดูไว้เกือบทุกวันเลยให้เยอะ“
อนันดา : “สมัยนี้เขาแทบจะเลือกเป็นนาทีวินาทีได้ เราดูหมดทุกอย่าง ทุกหมอ ทุกศาสตร์ ดูให้หมด”
แก้ข่าวไม่ได้มู ไม่ได้บน ใส่ลูกครั้งเดียวติดเลย แค่ขอพรพระพ่อบุญธรรม
แนต : “แนตขอแก้ข่าว”
อนันดา : “ไม่มู เมียผมไม่มู (หัวเราะ)”
แนต : “ตอนแรกที่ข่าวออกไปว่าท้อง เขาก็พูดถึงเยอะมาก จะมีคนโทร.มาถาม แก พี่อนันดาบอกว่าครั้งเดียวติดเลย ไหว้ที่ไหน คนถามแนตเยอะมาก แต่แนตไม่ได้บนเลย อย่างที่เราครั้งเดียวติดเนี่ย แนตก็ยังตกใจอยู่เหมือนกัน ก็คือจริงๆ แนตก็ขอพรพระที่เป็นพ่อบุญธรรมที่เป็นพระ แล้วท่านก็ให้น้ำมนต์มากิน เป็นฤกษ์เป็นชัย ก็คล้ายๆ ขอพรแม่ วันที่แนตไปใส่ลูก แม่ก็เอาสร้อยทองมาใส่ให้ เขาบอกว่าตอนที่คุณแม่ท้องแนต คุณยายก็มาใส่สายสิญจน์ให้ แล้ววันที่แนตใส่ลูก แม่ก็มาใส่สร้อยทองให้เหมือนกัน แนตรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อบอุ่นใจมากกว่า ไม่ได้ไปบนบานนะคะ”