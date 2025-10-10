“ออน สมฤทัย” ตื่นเต้น เดือนหน้าผ่าคลอด ผุดเรียลลิตี้ฉบับคุณแม่อินฟลูฯ

“ออน สมฤทัย” อุ้มท้อง 8 เดือนรับรางวัล เล็งผ่าคลอด พ.ย. ไม่ดูคลิปก่อนเดี๋ยวแพนิก ยังไม่สรุปชื่อ แฮปปี้ “หมอสอง” เห่อ แต่งห้องให้ลูก รับเตรียมทำเรียลลิตี้ฉบับคุณแม่อินฟลูฯ ให้เห็นฟีลการเป็นคุณแม่ครั้งแรก
เดือนหน้าก็จะคลอดแล้วสำหรับคุณแม่อินฟลูฯ “ออน สมฤทัย สางชัยภูมิ” แต่ล่าสุดก็ยังอุ้มท้องโตออกมารับรางวัล โดยในงานแถลงข่าว Thailand Headlinees Person of the Year Award Press Conference ประจำปี 2025 ออน สมฤทัย เผยความรู้สึกคุณแม่ที่เตรียมผ่าคลอด รับ “หมอสอง นพ.นพรัตน์ รัตนวราห” สามี เห่อลูกหนัก
“8 เดือนแล้วค่ะแต่ยังแอ็กทีฟมาก เหลืออีก 1 เดือนที่จะได้เห็นหน้าเบบี๋ ตื่นเต้นมากๆ ก็พยายามศึกษาว่าคุณแม่มือใหม่ต้องเตรียมตัวยังไง แต่เราจะไม่ไปดูพวกคลิปผ่าคลอด เดี๋ยวจะแพนิก พี่หมอสองก็คอยบอกทุกอย่างปกติมาก พุงมันอาจจะโยกไปโยกมา คิดว่ามันเป็นปกตินะ อย่าไปคิดว่าเขาหลุดออกไป ก็ตั้งใจผ่าคลอด เบบี๋ก็แข็งแรงสมบูรณ์ดี
ส่วนท้องแล้วสวย มีคนชมบ้าง ชมตัวเองบ้าง เราก็ดีใจที่เขาชมและเราก็เชื่อในสิ่งที่เขาชม เอาจริงๆ มันอยู่ที่ใจเราเลย จิตใจเราดี มีความสุข มันก็ออกมาจากข้างใน ต่อให้เราบำรุงมากมายออร่ามันต้องออกมาด้วย แววตาเรามันก็มีความสุข”
สามีดูแลคิดสูตรทาพุงให้ เห่อแต่งห้องให้ลูก
“เขาคิดสูตรทาพุงให้ วันนี้พี่จะทาเร็ว วันนี้พี่จะทาช้า ก็จะมีหลายสเต็ป ก็จะดูแลด้านบิวตี้ให้ หน้าที่หลักของเขาคือทาพุง ออนก็มีเล็งไว้แล้วว่าหลังคลอดจะเลเซอร์ตรงไหน ยังไงบ้าง แพลนไว้แล้ว
โมเมนต์อ้อนสามีก็มี อยากได้ความรักนิดหน่อย ฟีลอยากให้อยู่ข้างๆ อยากเห็น อยากแตะ เขาก็อยู่ให้แตะ มีคุยกับลูกบ้าง เขาก็จะชอบอยู่บ้าน ออกกำลังกาย ทำงาน คุยกับลูก แต่ว่าเพลงที่ร้องให้ลูกฟังก็จะเป็นเพลงที่เราไม่เคยได้ยิน เขาก็เห่อ ตอนนี้ก็กำลังวุ่นกับการแต่งห้องให้เบบี๋อยู่ เราอยากเห็นลูกเราไปอยู่ในที่ๆ น่ารักๆ เตียงแบบนี้ วอลเปเปอร์แบบนี้ ก็จะมีทำห้องเนิร์ดเซอรี่ ปั้มนมห้องนี้ อาบน้ำห้องนั้น”
ทำเรียลลิตี้ฉบับคุณแม่อินฟลูฯ ให้เห็นฟีลการเป็นคุณแม่ครั้งแรก
“เตรียมอยู่ คิดว่าจะทำเรียลลิตี้ให้ทุกคนได้เห็นฟีลการเป็นคุณแม่ครั้งแรกเป็นยังไง เตรียมตัว วันผ่าเป็นยังไง สีหน้าคุณหมอ บอดี้การ์ดต้องมีไหมนะ เพราะเป็นซิกเนเจอร์ของเรา ก็เป็นไปได้ ยังไงก็ฝากพี่เลี้ยงออนไลน์เอ็นดูเบบี๋ด้วยนะคะ ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกัน สำหรับเราในฐานะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เราก็ตื่นเต้นและรอคอยสิ่งที่สวยงามก็คือเบบี๋ สำหรับเรามันฟูลฟีล มีความสุขมากๆ เลย ฝากพี่ๆ เอ็นดูหลานด้วยนะคะ แนะนำได้เลยค่ะ ถ้าทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวให้พี่เลี้ยงไปแก้ไขให้ต่อ”
เผยหากตนทำไม่ถูกพี่เลี้ยงออนไลน์สอนได้
“ถ้าทำไม่ถูกต้องสอนออนได้นะคะ ออนมือใหม่ ยังไงก็ฝากชมลูกออนเยอะๆนะคะ ออนจะได้มีกำลังใจ พี่หมอสองเขาก็ตื่นเต้นยิ่งรู้ว่าเป็นผู้หญิง เขาก็รู้สึกฮีลใจเขา กำหนดคลอดจริงๆ คือต้นเดือน พ.ย. กำลังดูฤกษ์เป๊ะๆ อยู่ ก็จะกรีดตรงเวลาฤกษ์เลย อะไรที่คิดว่าดีที่สุดที่เราจะมอบให้ได้เราก็จะทำให้เขา”
เป็นกำลังใจ รับรางวัลที่ 6 ของปีนี้
“เป็นกำลังใจมากๆ ค่ะ รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ 6 ของปีนี้ คลอดเสร็จมีไปรับรางวัลอีก หรือจะตั้งชื่อว่าน้องอวอร์ดดีนะ ไม่ใช่ค่ะ ยังไม่สรุปชื่อ กำลังประมวลอยู่ ทั้งศาสตร์จีน ไทย ฮินดู everything ต้องครบเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อตอนโต น่าจะเป็นเชื่ออินเตอร์นิดนึง เพื่อนฝรั่งฟังแล้วต้องเข้าใจเรื่องถึงแม้หน้าจะเอเชีย หวังว่าทุกคนจะเอ็นดูเบบี๋นะคะ”