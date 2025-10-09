ปอศ.จับหนุ่มรับจ้างเปิด บช.ม้าให้แก๊งตุ๋นเทรดหุ้นข้ามชาติ พบเงินหมุนเวียน 5 พันล้าน

ปอศ.รวบหนุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หลอกลงทุนหุ้นต่างประเทศ พบเงินหมุนเวียนกว่า 5 พันล้านบาท
วันนี้ (9 ต.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ.พ.ต.ท.หญิง ปวีณวรรณ พลหาญ สว.กก.3 บก.ปอศ. จับกุม นายวิษณุ อายุ 42 ปี ตามหมายจับ ศาลอาญา ที่ 1808/2567 ลงวันที่ 25 เม.ย.67 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันทุจริตหรือหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิด, สมคบกระทำผิดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” และ หมายจับท้องที่อื่นคดีลักษณะเดียวกัน 6 หมาย ได้ที่บ้านพักย่าน ถนนพระราม4 ซอยปลูกจิตต์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้กวาดล้างจับกุมมิจฉาชีพขบวนการหลอกลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันนิคแชร์ (Nicshare) องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรายใหญ่ หลอกลวงเงินผู้คนในประเทศไทยไปมากกว่า 100 ล้านบาท อีกทั้งยังพบว่าแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้มีเงินจากการหลอกลวงหมุนเวียนอยู่ในระบบกว่า 5,000 ล้านบาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายวิษณุ ผู้ต้องหารายนี้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ มีพฤติกรรมรับจ้างเปิดบัญชีม้าในรูปแบบนิติบุคคลให้กับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพดังกล่าวนำไปใช้หลอกลวงเงินผู้คน มีหมายจับในคดีลักษณะเดียวกันติดตัวรวม 7 หมายจับ ปัจจุบันหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายวิษณุ ให้การรับสารภาพว่า เมื่อประมาณปี 2566 ได้รับการชักชวนจาก น.ส.พรนภา ผู้ต้องหาขบวนการดังกล่าวที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ ให้เปิดบัญชีธนาคารให้ อ้างว่าจะชวนไปค้าขายออนไลน์ ตนจึงส่งภาพหน้าบัตรประชาชนให้ และต่อมาเมื่อเปิดบัญชีธนาคารให้หญิงคนดังกล่าวแล้ว กลับติดต่อไม่ได้ จนกระทั่งมาถูกจับดังกล่าวจึงนำตัวส่ง กก.3 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป