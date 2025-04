“มายด์” รับเคยคุยกับ “โต้ง ทูพี” ช่วงโสด - เลิกนางเอก เลิกคุยเพราะมีคนที่คลิกกว่า รู้สึกผิดกับ “ณิชา” ตอนนี้ตาสว่างแล้ว

กลายเป็นประเด็นร้อน หลังได้ออกมาเผยกลางรายการโหนกระแส ยืนยันความสัมพันธ์กับที่บอกว่าชอบตนเอง และห่างให้เหตุผลว่าคิดกับนางเอกดังแค่น้องสาวเท่านั้น ไม่ได้รักแล้วงานนี้มายด์ได้ชี้แจงประเด็น โตโน่ รู้หรือไม่ว่าตนเองก็ยังมี “เพชร” เป็นแฟน แต่ยังเลิกกันไม่ขาด ซึ่งมายด์บอกว่าโตโน่ทราบเรื่องนี้ในภายหลัง พร้อมๆ กับขอเคลียร์ประเด็น เป็นมือที่สาม ทำให้เลิกจริงหรือไม่“ก่อนหน้านั้นตัวหนูและเพชรไม่ได้มีใคร ก็เลยปล่อยให้ความสัมพันธ์ของเรายืดเยื้อและคาราคาซังมาตลอด แต่พอหนูเริ่มชัดเจนกับตัวเองแล้ว หนูไม่รู้ว่าวันข้างหน้าความสัมพันธ์หนูกับพี่โน่เป็นยังไง หนูไม่ได้มองตรงนั้น แต่ตอนนี้เราโอเค เราพร้อมแยกกับเพชรแล้วจริงๆ เลยไปคุยกับเขาว่าเรารู้สึกไม่เหมือนเดิมนะ ด้วยเหตุผลเราสามารถอยู่ได้โดยไม่มีเพชรแล้วนะจริงๆ วันที่ 2 เม.ย. พ่อกับแม่เพชรมาหา ซึ่งเป็นวันเกิดคุณแม่เขา ทุกครั้งที่เป็นวันเกิดพ่อแม่ หรือคนรอบข้างเพชร ทั้งเรื่องของขวัญ หนูวิ่งหาให้ตลอด เหมือนกันค่ะ วันเกิดเพชร ก็บอกว่าเพชรพาไปกินโน่นนั่นสิ วันนั้นหนูเลิกงานดึกด้วยซ้ำ เลิกงานก็รีบไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ แต่เป็นช่วงที่เรากำลังจะเฟดจากเพชรออกมาอย่างจริงจังวันนั้นเพชรสังเกตได้ว่าหนูน่าจะไม่เหลือแล้วจริงๆ ความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ เขาก็เลยถามว่าแน่ใจเหรอว่าเราไม่มีใคร เธอก็อยู่ได้มาตลอดนี่ เวลาหนูชวนเขาไปไหน เขาแทบไม่อยากไปไหนกับเราเลย แค่ไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอย มันยากมากๆ ก่อนหน้านี้เราเป็นคนทานข้าวคนเดียวไม่เป็น ไม่เก่ง กลายเป็นเราทำคนเดียวได้จริงๆ กินข้าวคนเดียวได้ ช้อปปิ้งคนเดียวได้ เมื่อไหร่ที่เพื่อนไม่ว่าง เมื่อก่อนเราไม่ออกเลย เรารู้สึกว่าเราอยู่ได้แล้วจริงๆแต่เราไม่ได้บอกเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับพี่โน่ แต่หนูไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นว่าเราต้องคบพี่โน่ขนาดนั้นในอนาคต ไม่ใช่ค่ะ เพียงแต่มันหมดแล้วจริงๆ กับเพชร โอเค เราก็ควรทำให้ชัดเจน นั่นแหละค่ะ เขาก็แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมก่อนหน้านี้ไม่มีใครแล้วทำไมถึงไม่เป็นปัญหานี้ขึ้นมา แน่ใจเหรอว่าไม่มีใคร มันก็เลยทำให้เขาอาจจะสืบหรืออะไรก็แล้ว ใช้วิธีการอะไรของเขาก็แล้วแต่ โดยที่หนูก็ไม่ทันได้ระวังอะไรเลยตอนนั้นเขาบอกเลิกหนูแล้วแหละ บอกว่าถ้าหนูอยู่ได้แล้ว ก็อยู่ไปเลย แต่เรายังหวังดี เป็นห่วงกัน แน่นอนหนูอยู่กับเขามานาน หนูยังเป็นห่วงเขาเสมอ หวังดีกับเขาเสมอ พอเป็นการเขาบอกเลิกเรา โดยเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน หนูกลับมาอยู่ห้องแก้ม โดยหนูอยู่คนเดียวนะ เขาก็อยู่ของเขาคนเดียว ซึ่งเรายังไม่ได้คุยกันเลย เราไปคุยให้เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มั้ย มันก็กลายเป็นว่า เขาปล่อยหนูไปแล้ว แต่หนูต้องการคุยให้เคลียร์ เจตนาก็คือเพื่อไม่ให้มีอะไรติดค้างกัน เราเคลียร์ใจกันก่อนให้เคลียร์จริงๆอย่างที่บอกหนูตั้งใจกลับไปคุยกับเพชรจริงๆ ในเรื่องความรู้สึกอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เลิกกันแบบไม่เข้าใจกันเลย หนูสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ และยังโอเคกับเพชรในพาร์ตการเป็นเพื่อน ความรู้สึกเราเหมือนเป็นเพื่อนกันมานานแล้วค่ะ เพราะว่ามีแต่หนูเทคแคร์เขา เขาไม่เคยอะไรเราเลย ซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเพื่อนๆ คนอื่นๆ พอเขาพยายามถามเรา ซึ่งก่อนหน้านี้หนูไม่เคยมีปัญหาเลย แต่หนูอาจไม่ได้เนียน fine my phone หนูก็ไม่ได้ปิด เพราะไม่ได้มีเจตนาที่จะปิดอะไรขนาดนั้น แต่โอเคเราพูดไม่ตรงกับ fine my phone ก็จริง เขาเห็นใน fine my phone ว่าเราอยู่ที่คอนโด เขาก็เลยมาที่คอนโด แต่ตอนลงมา เราไม่ได้วิ่งหนีนะคะ”“เพราะเขาอารมณ์ร้อนค่ะ เพราะที่ผ่านมาเขาอารมณ์ร้อน ถามว่ากลัวพี่โน่ต่อยมั้ย ไม่แน่ใจว่าจะมีพาร์ตเขามีปัญหาหรือเปล่า เราก็เป็นห่วงทั้งคู่ เราก็คุยทีละคนดีกว่า ก็ทักว่าแป๊บนะเพชร เดี๋ยวกลับมาคุย แล้วก็กลับมาคุยค่ะ”“ช่วงแรกไม่ได้บอกค่ะ ทุกคนจะรู้ว่าหนูโสด ทุกคนเข้าใจว่าเราโสด พอเราสนิทกันมากขึ้น ออกกองด้วยกัน 3 คน ก็มีการถามว่าคุยกับใครอยู่บ้าง เป็นการแชร์ หนูก็บอกว่ามีคนนึง เป็นแฟนเก่า ยังคุยกันทุกวัน หลังๆ เราก็คุยกับพี่โน่ทุกเรื่อง เราบอกพี่โน่ว่ามีแฟนเก่า ยังคาราคาซังยังไม่จบ หนูบอกว่าโสด พอคุยถามกันมาเรื่อยๆ สนิทกันเรื่อยๆ ก็บอกว่ายังไม่ได้ขาดกับแฟนเก่าค่ะ เขาก็รับรู้ค่ะว่าเลิกแล้วแต่ยังไม่ขาด สำหรับเรา เราโสด ก็บอกกับพี่โน่ค่ะ เขาก็บอกว่างั้นมายด์ไปเคลียร์ให้จบนะ หนูก็บอกว่าโอเควันนั้นเขาถามว่าเพชรคือใคร เพราะหนูไม่เคยบอกว่าคนไหน ไม่เคยพูด ส่วนที่เขาบอกว่าเขาเป็นชู้ ก็ตามคลิปวันนั้นเลยค่ะ เขาถามว่าใคร ก็บอกว่าเป็นแฟนเก่า หนูจบแล้ว แต่เขายังไม่จบ ซึ่งเขาไม่ใช่ชู้ อย่างที่บอกเลยค่ะ ว่าเรายังไม่ขาดกับแฟนเก่า เขาก็รู้ว่าหนูยังไม่ขาดกับแฟนเก่า แต่อาจเป็นเพราะเพชรมาในวันนั้น เขาเลยรู้สึกว่าเป็นชู้หรือเปล่า แต่จริงๆ ความรู้สึกจบไปแล้วกับเพชร เพียงแต่ยังคาราคาซัง ยังค้างคา พี่โน่รู้ ทุกอย่างการคุยกัน พี่เมย์อยู่ด้วยว่าหนูยังไม่ตัดขาดจากแฟนเก่า ถ้ารื้อคลิปก็ได้ค่ะ”“เขาให้หนูไปเคลียร์ค่ะ หลังจากเกิดเรื่องวันนั้นเรายังคุยกันดีๆ อยู่เลยค่ะ จนกลางคืนเพชรก็โทรหาพี่เมย์ หนูก็ไม่แน่ใจว่าพี่เมย์คุยอะไรกับพี่โน่ จากนั้นเขาก็โอเค ทักมาหาหนู เหมือนเขาโกรธอะไรสักอย่าง แต่เรายังไม่ได้เคลียร์กันเลยค่ะ เขาบอกจบ หนูก็บอกโอเค ถ้าจะจบก็คือจบหลังจากมีปัญหาวันนั้นเขาไม่ติดต่อกลับมาค่ะ อย่างที่บอกว่าเรายังไม่ได้เคลียร์กันเลย หนูก็รอให้เขาออกมาเคลียร์เหมือนกัน ว่าอะไรจริง อะไรไม่จริง ออกมาเคลียร์กับหนูก็ได้ในตอนนั้น แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะ หนูโอเคแล้ว ไม่ได้อยากรู้อะไรแล้ว วันนั้นอยากให้เคลียร์ว่ามีอะไรที่พี่ไม่โอเคหรือเปล่า เขาดูโกรธ หนูทำอะไร ในเมื่อเราคุยกันแล้ว เราคุยกันหมดแล้วทุกอย่าง หลังจากเขาคุยกับพี่เมย์ เหมือนเขาโกรธ เขาบอกว่าโอเค มายด์ งั้นจบกันดีกว่า ถ้ามายด์ยังมีแฟนอยู่ หนูก็โอเค ถ้าเขาไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไร ซึ่งหนูเป็นคนที่ใครร้อนอยู่หนูจะไม่เข้าไปยุ่งเด็ดขาด อีกวันก็อยากถามว่าเราจะลองเคลียร์ลองคุยกันมั้ย ในเมื่อเขาไม่ได้อยากคุยก็ไม่เป็นไร ก็อย่างที่บอกค่ะ อยู่ดีๆ คำพูดของหลานเขาก็เข้ามาในหัว ว่าอาโน่เป็นนักแสดงค่ะพี่มายด์ เหมือนรีรันอยู่ในหัว ว่าว้าว ก็คงใช่แหละก็คิดว่าน่าจะโดนหลอก แต่ตอนนั้นหนูเชื่อสนิทใจ แล้วเขาบอกว่าเขาแช่ว่านมา เขาผิดศีลไม่ได้ เขาโกหกไม่ได้ เขาจะอะไรกับหนูไม่ได้ถ้าหนูยังไม่ไปจบกับคนเก่า ซึ่งหนูก็ต้องไปจบ แต่ก็งงว่าถ้าหนูจบ แล้วพี่ไม่จบล่ะ พี่ไม่ผิดศีลเหรอ แต่พอเราให้โอกาสเขา หนึ่งเราให้โอกาสตัวเองได้ตั้งสติ สองเราให้โอกาสเขาได้มาเคลียร์ ถ้าในเมื่อตอนนี้หนูได้สติแล้ว เขาไม่เคลียร์ก็ไม่เป็นไรค่ะ แต่สิ่งที่หนูพูด หนูก็พูดความจริงเหมือนกัน“เคยคุยกันค่ะ แต่หนูไม่ได้ไปทำให้ใครเลิกกันแน่นอน ไม่ได้มีเจตนา ที่แน่ๆ เป็นช่วงเขาโสด และหนูก็โสด ในตอนนั้น โสดด้วยกันทั้งคู่ เป็นช่วงที่เขาเลิกกับนางเอกค่ะ แล้วเขาทักหนูมาเอง ตอนนั้นหนูโสด เราก็ได้คุยกันแค่นั้นเอง ช่วงเวลานึงแค่คุย ไม่ได้มีอะไร จากนั้นเขากลับไปคุยกับท่านเดิม ช่วงเขาเลิกกันนั่นแหละค่ะ แต่ไม่ได้เลิกกันเพราะหนูนะ เขาเลิกกันสักพักแล้ว ไทม์ไลน์ตรงนี้เพื่อนๆ หนูรู้ดี เพื่อนๆ เลยออกมาโปรเทคในสิ่งที่ไม่จริง เราไม่ได้คบกันเป็นแฟน แล้วก็ไม่ได้คุยกันต่อ เพราะมีอีกคนเข้ามาในชีวิต หนูรู้สึกว่ากับคนนี้มันคลิกกว่า มันโอเคกันมากกว่า”“คนนั้นเป็นแม่แฟนเก่าหนู หนูกับแฟนเก่ามีปัญหากันอยู่แล้วก่อนหน้านั้น แต่ด้วยเหตุที่เราจะเอาแค่เรื่องเราสองคนไม่ได้ มันไม่ได้รักกันแล้ว แต่ยังอยู่ด้วยกัน จริงๆ เราจบกันไปแล้วนะคะ เราไม่ได้รักกันแล้ว แต่มีเหตุผลที่ต้องอยู่ด้วยกัน (หนุ่ม กรรชัยบอกว่าชีวิตเหมือนถูกสาป มีแฟน คบหากัน ต้องเลิกกัน แต่ไม่เลิกขาด ต้องอยู่ด้วยกัน?) ให้ได้ค้างคา นั่นน่ะสิคะ กับเพชรยังมีความเป็นห่วง เพราะระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน เพชรไม่ได้แย่งค่ะ แต่การมีเพชรทำให้หนูกล้า เห็นค่าของตัวเอง และเดินออกมาจากตรงนั้นค่ะรู้สึกผิดกับ “ณิชา” ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดี วันนี้ตาสว่างแล้ว ย้อนถามเพชรกับสิ่งที่ทำนี่คือสิ่งที่ตนควรได้รับจริงๆ เหรอ“รู้สึกผิดแน่นอนค่ะ คนแรกคือณิชา วันนี้ที่มายด์ออกมา อยากขอโทษณิชาและครอบครัวค่ะ ที่มายด์ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีซะก่อน ขอโทษเพชรและคุณพ่อคุณแม่ด้วย ที่ไม่เคลียร์ให้จบ ไม่เคลียร์ทุกอย่าง ไม่เคลียร์ความสัมพันธ์ของตัวเองให้จบ แต่อย่างที่บอกค่ะว่ายังเป็นห่วงจริงๆ ทุกวันนี้ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะ ก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ ขอโทษพ่อกับแม่ และครอบครัวตัวเองที่ต้องคอยตอบคำถามคนอื่น (ร้องไห้) และขอโทษประชาชนที่ทำให้เกิดเรื่องน่าปวดหัวและต้องคอยตามข่าวพวกนี้ค่ะ (เช็ดน้ำตา)กับพี่โน่ไม่เคลียร์แล้วค่ะ หนูไม่ได้อยากรู้อะไรแล้วค่ะ คลิปที่หลุดจากเพชรตอนแรกก็โกรธค่ะ ตลอดระยะเวลาที่เราคบกัน หนูทำดีมาตลอดเลย อดทนมาตลอด ดูแลเอาใจใส่อย่างดี ไม่เคยทำอะไรผิดเลย ไม่เคยนอกใจ ไม่เคยบอกเลิก นั่นแหละค่ะ นี่คือสิ่งที่หนูควรได้รับแล้วจริงๆ เหรอ แค่นั้นเองค่ะ เป็นสิ่งที่หนูต้องได้รับจริงๆ ใช่มั้ยคะ (เช็ดน้ำตา) มันต้องขนาดนี้เลยใช่มั้ย แต่เราได้คุยกันแล้วค่ะ เขาบอกว่าเขาทำไปเพราะอารมณ์ ซึ่งมันเป็นปัญหาเดิมๆ เลยค่ะ ที่เป็นปัญหาของเรามาตลอด เขาทำไปเพราะอารมณ์ ซึ่งเราเข้าใจได้เหมือนทุกที ตอนนี้ไม่ได้โกรธแล้วค่ะทุกวันนี้หนูยังเป็นห่วงและหวังดีกับเขา แต่ถ้าให้กลับไปสถานภาพเดิม มันคงยากค่ะ แต่ถ้าเป็นเพื่อน ก็คงได้มั้งคะ แต่หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยทำอะไรผิดซ้ำ ซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นบทเรียนของหนูเลย ไม่ว่าจะจากอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมา ถ้าให้กลับไปเป็นเพื่อน ก็เป็นเพื่อนห่างๆ ก็ยังหวังดีกับเขาแหละค่ะวันนี้ที่หนูกล้ามาเปิดหน้า เพราะโซเชียลเปิดหน้าหนูหมดแล้ว อีกอย่างหนูมาด้วยความจริงใจล้วนๆ ใครไม่รู้จักหนูไม่เป็นไร แต่หนูแคร์คนรอบข้างอย่างที่บอก จริงๆ หนูไม่ต้องออกมานั่งพูดตรงนี้ก็ได้ เพราะคนรอบข้างเข้าใจหนูหมดแล้ว ก่อนหนูมาออกรายการนี้นะคะ อีกอย่างคือเพื่อนๆ อะไรที่ไม่ได้เห็นก็ได้เห็น อะไรไม่เคยรู้ก็ได้รู้ รู้สึกว่าหนูเคลียร์ทุกอย่างแล้ว แต่เรื่องการทำงาน ก็แล้วแต่ใครจะมองหนูผิดหรือไม่ผิด แล้วแต่เลยค่ะ หนูให้เกียรติ เคารพการตัดสินใจของทุกคน ไม่ได้ต้องการให้ใครมามองหนูให้ดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ หนูแค่อยากออกมาพูดสิ่งที่หนูอยากพูดด้วยความจริงใจแค่นั้นเอง”“ไม่รู้แล้วอะไรจริงไม่จริงบ้าง ถ้าเขาอยากง้อกัน ทำไมไม่ไปง้อให้ถึงที่ จะมาพูดให้คนอื่นฟังทำไม ถ้าหนูเป็นณิชา หนูก็จะรู้สึกว่าเพื่ออะไร ทำไมไม่มาคุยกับเราเอง หรือณิชาอาจไม่พร้อมคุยอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าเป็นหนู หนูคงรู้สึกแปลกๆ ค่ะ ตอนนี้คงไม่กล้าทักใคร ไม่กล้าแท็กใครแล้วค่ะเรื่องงาน หนูยังรับงานอยู่นะคะ งานที่สุจริต ชอบทำงาน อดทน จ้างได้ ที่สำคัญของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ คุณแม่ให้มาทั้งหมด ไม่มีของปลอมใดๆ ทั้งสิ้น ซิลิโคนไม่มี อันนี้ขอแก้ข่าวค่ะ คุณแม่หนูเดือดเรื่องนี้มาก ท่านมาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ (หัวเราะ) วันนี้คนจะด่าก็แล้วแต่ หนูได้พูดในมุมที่หนูอยากพูด ได้ขอโทษน้องในสิ่งที่อยากบอก พอตาสว่างแล้วรู้สึกผิดกับณิชาจริงๆ ค่ะ ตอนนั้นเชื่อว่าไม่โดนหลอกแน่ๆ ค่ะ”