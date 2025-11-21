“ออม สุชาร์” ให้ 1 ล้านของขวัญวันวิวาห์ น้องสาวผู้มีบุญคุณ ลั่นถ้า “แอมป์” ขอแต่งก็ไม่ปฏิเสธ

“ออม สุชาร์” ฟ้าหลังฝน ผ่านเรื่องราวร้ายๆ ตอนนี้สบายใจ ทำมาหากิน หาเงิน ให้เงิน 1 ล้านของขวัญ “อัง” น้องสาววิวาห์ น้อยกว่านี้ไม่ได้ เพราะเป็นผู้มีบุญคุณ ส่วนงานตัวเองไม่อยากพูดถึงแล้ว ลั่นที่ผ่านมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ “แอมป์ พิธาน” แต่ถ้าขอวิวาห์ก็ไม่ปฏิเสธ
เรียกว่าฟ้าหลังฝนอย่างแท้จริง สำหรับ “ออม สุชาร์ มานะยิ่ง” หลังโดนข้อหาฮุบกิจการ 100 ล้าน แต่โชคดีได้น้องสาวอย่าง “อัง” มาช่วยแก้ไขความกระจ่าง เก็บรายละเอียดทุกเม็ดสู้กับคู่กรณี จนสุดท้ายได้บริษัทมาเป็นของตัวเอง 100 เปอร์เซ็นต์ งานนี้ออมเลยตอบแทนน้องสาวในฐานะผู้มีพระคุณด้วยเงิน 1 ล้านเป็นของขวัญในวันวิวาห์
“หลังจากกลับมาขายของ เป็นช่วงคิดแคมเปญ 12.12 ให้รอซื้อกันได้เลย ตอนนี้รู้สึกสบายใจ ทำมาหากิน หาเงิน โฟกัสอยู่เรื่องเดียว สำหรับปีนี้ก็วางรากฐานเซ็ตบริษัท วางแผนเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นออฟไลน์ให้ต่างชาติด้วย และเพิ่มสินค้าด้วยค่ะ”
“จะให้น้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วไหม น้องผู้มีพระคุณ (หัวเราะ) ก็ตั้งใจอยากให้อยู่แล้ว เป็นเงินขวัญถุงให้เขาแล้วครอบครัวรวมถึงหลานด้วย เพราะค่าแต่งงานมันแพง เขาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน ตอนแรกคิดว่าเราจะเล่นมุก”
ไม่ถึงคิวตัวเอง ขอเป็นป้าไปก่อน แต่ถ้าขอก็ไม่กล้าปฏิเสธ
“ตอนนี้เตรียมตัวรับขวัญหลาน และเลี้ยงหลานก่อนค่ะ เป็นป้าก่อน ที่ไปออกรายการแฉ เรามีความรู้สึกว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องแต่งแล้ว เพราะรู้สึกว่าทำไมเราใช้ชีวิตด้วยกันมาเยอะจังเลย ผ่านเรื่องราวอุปสรรคทั้งทุกข์และสุขแก้ปัญหาร่วมกัน เรื่องพิธีรีตองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ปัจจุบันเหนื่อยมากกับอะไรหลายอย่าง ไม่มีแรงจะไปคิดเรื่องอื่น ขอเซ็ตทุกอย่างให้เรียบร้อย และส่งน้องถึงฝั่งฝัน ธุรกิจขอให้ยืนได้อีกนิดนึง เรื่องอื่นค่อยว่ากัน แต่ถ้าเขาขอแต่งปุ๊บปั๊บก็คงไม่กล้าปฏิเสธ (ยิ้ม) แต่ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคต ให้รอลุ้นต่อไปค่ะ”