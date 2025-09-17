“ออม สุชาร์” ฟาดอดีตหุ้นส่วน กล่าวหาฮุบกิจการ 100 ล้าน คู่กรณีโพสต์คำฟ้องสวนกลับ “กรรชัย” แย้มสัปดาห์หน้ารู้เรื่อง!

กรณีที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เปิดประเด็นคนบันเทิงรายหนึ่งโดนแฉฮุบบริษัท มูลค่า 100 ล้านบาท ทำสังคมชี้เป้าว่าหมายถึง “ออม สุชาร์ มานะยิ่ง” ต่อมาออมออกมาแย้งว่า อย่าเพิ่งตัดสินจากข่าว เพราะความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการศาล ตนก็เจ็บช้ำกับเรื่องนี้ เร็วๆ นี้จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง
ล่าสุด ออม ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ ยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ระบุว่า
“ทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะ ในชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยโกงใคร ไม่เคยเอาเปรียบใคร และไม่เคยมีเรื่องกับใคร บทเรียนในการเลือกคบคนครั้งนี้ ขอต่อสู้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะ รายละเอียดต่าง ๆ เป็นหลักฐานในชั้นศาล ขอยังไม่เปิดเผยข้อมูล ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ออมในวันนี้นะคะ”
พร้อมแชร์สตอรี่ คนใกล้ตัวยืนยันว่าออมไม่โกงใคร ตรงไหนที่เรียกว่าโกง ในเมื่อมีหุ้นอยู่ในบริษัท ลงเงินเท่ากัน ริเริ่มพร้อมๆ กัน ทำคอนเทนต์โปรโมตหลายร้อยคอนเทนต์ ไลฟ์ขายของ เกือบทุกวัน มีส่วนร่วมทุกอย่าง
ขณะที่ “พริม ณัฐชา” อดีตหุ้นส่วนของออม ได้โพสต์ภาพสำเนาคำฟ้อง พร้อมเขียนข้อความว่า Truth รวมทั้งแชร์แถลงของแบรนด์ Fleen Beauty ที่มีข้อความว่า เข้าถึงโซเชียลแบรนด์ตัวเองยังไม่ได้เลย #ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
ล่าสุดในรายการโหนกระแส วันที่ 17 ก.ย. หนุ่ม กรรชัย ได้เผยทิ้งท้ายเอาไว้ถึงเรื่องนี้ ยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับทางสองฝ่ายแล้ว มีอะไรเหลื่อมๆ กันอยู่นิดหนึ่ง คาดสัปดาห์หน้าผู้ชมจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไร