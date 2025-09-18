เผยเบื้องลึก ปมแตกหัก “ออม สุชาร์ - พริม ณัฐชา” ดรามาฮุบบริษัท 100 ล้าน!

กรณีที่มีการออกมาแฉดาราดังฮุบบริษัทมูลค่า 100 ล้าน ซึ่งมีการโยงไปที่ “ออม สุชาร์ มานะยิ่ง” โดยออมออกมายันว่าตนเองไม่เคยโกงใคร เรื่องอยู่ในกระบวนการศาล
ล่าสุดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 18 ก.ย. โดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” และ “หมวย อริสรา กำธรเจริญ” ได้เผยรายละเอียดเบื้องลึกความขัดแย้งในเรื่องนี้ระหว่าง “ออม สุชาร์” และ “พริม ณัฐชา ชุณหะ” หุ้นส่วนอีกราย
-กรรชัยเผยได้คุยกับพริมมาแล้ว และมีโอกาสได้คุยกับแอมป์ พิธาน องค์โฆษิต แฟนออม สุชาร์ ต่างคนต่างมีเหตุผลทั้งคู่ ยังไม่ได้คุยกับออมโดยตรง แอมป์ก็เล่ารายละเอียดต่างๆ นานาอีกมุมนึง คุณพริมก็เล่าอีกมุม
-สรุปแบบง่ายๆ พริมอ้างว่า เธอมีผลิตภัณฑ์มาก่อน และได้รู้จักผจก.นักแสดงคนนึง เดินทางมาหา และบอกว่าอยากทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งก็คือ “สะสา” คนนี้หลายคนรู้จักในวงการบันเทิง พริมรู้สึกว่าฉันก็รักเขา เขานิสัยดี สะสาบอกว่ามีเพื่อนอีกคนเป็นนักแสดง คือออม สุชาร์ จะร่วมกันผลิตเครื่องสำอางอีกแบรนด์นึงออกมา
-ตอนนั้นตกลงกันจะตั้งสินค้าว่าอะไร ก็เลยตั้งชื่อว่า Fleen Beauty ออมสุชาร์ไลฟ์อยู่ตลอดว่าเป็นของเขา
-ทั้งหมดพูดคุยเรื่องเกลี่ยหุ้น ว่าใครจะได้เท่าไหร่ พริมถือเป็นโต้โผใหญ่ ออมในฐานะเป็นนักแสดง ลงเงินและทำงาน ก็บอกขอลงเงินเท่าพริม หุ้นส่วนจากบริษัท 100 เปอร์เซ็นต์ พริมกับออมถือคนละ 48 เปอร์เซ็นต์ สะสาถือ 4 เปอร์เซ็นต์ รวมเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
-ผู้เสียหายคือพริมอ้างว่าเขาทำกิจการร่วมกัน 3 คนเรื่อยๆ จนวันนึงมีความไม่ลงรอยกันกับออม เลยตกลงกันว่าหรือออมจะแยกย้ายกันไป ไม่ต้องทำแล้ว ออมบอกว่าไม่เป็นไร ไปซื้อหุ้นสะสามาแล้ว 4 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับออมถือ 52 เปอร์เซ็นต์ พริมกลายเป็นถือน้อยกว่าออม พริมอ้างว่าในเมื่อมาขอให้ตนเป็นคนเริ่มต้น ทำไมมาทำกับตนแบบนี้
-จากนั้นฝั่งออมได้ถอนพริม จากคนทำงานก็ไม่ได้ทำ และไปเอาคุณพ่อ น้อง เข้ามาอยู่ในบริษัทแทน ตั้งเงินเดือน ตั้งค่าพรีเซ็นเตอร์ให้ตัวเองต่างๆ นานา ก็งงว่าไปซื้อจากสะสาได้ไงถึงมาอยู่เหนือตัวเอง ก็ไปคุยกับสะสาว่าทำแบบนี้ได้อย่างไร ในเมื่อมาบอกให้ฉันร่วมทำกับเธอ อยู่ดีๆ เอา 4 เปอร์เซ็นต์ไปขายให้ออมได้ยังไง สะสาบอกว่าออมบอกบริษัทจะพังไม่ใช่เหรอ แต่พริมบอกไม่ใช่ ตอนนั้นได้กำไร 50 กว่าล้าน แล้วจะขาดทุนได้ไง คุณโดนหลอกหรือเปล่า เขาจึงมีการไปฟ้องร้อง
-ประเด็นอยู่ที่ตัวสะสาว่าคืออะไรกันแน่ แต่ออมบอกว่าไม่ใช่ ซื้อสะสาถูกต้องทุกอย่าง มีการถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ ที่มีปัญหากับพริม ตอนแรกพริมขายผลิตภัณฑ์นึง แล้วค้าแข่งบริษัทตัวเอง ก็มีการไปฟ้องฝั่งพริมเหมือนกัน เพราะรู้สึกไม่เป็นธรรมกับผลิตภัณฑ์ตัวเอง ไปทำผลิตภัณฑ์จากโรงงานเดียวกัน ขายในราคาเดียวกัน ออกลิปสติกก่อน Fleen มันกลายเป็นการค้าแข่ง ทางฝั่งพริมก็รู้ข้อมูล Fleen เป็นอย่างดี รู้สึกไม่เป็นธรรม เลยไปขอซื้อ 4 เปอร์เซ็นต์ออกมา
-ปัญหาตอนนี้อยู่ตรงที่ 4 เปอร์เซ็นต์ว่าสะสาขายให้ออมถูกต้องหรือไม่
อย่างไรก็ตาม หนุ่ม กรรชัย เผยว่าวันนี้พริมจะออกมาชี้แจงในมุมตัวเองในรายการโหนกระแส ส่วนออม สุชาร์ จะมาให้สัมภาษณ์เปิดใจในวันพรุ่งนี้ แฟนๆ ล้างตารอดูกันได้เลย