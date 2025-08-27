“มาร์กี้-มิ้นต์-มุกดา” นำทีมเปิดตัวซีรีส์ “30 เพิ่งเริ่มต้น (The Thirsty 30)” ซีรีส์ไทยดราม่าตีแผ่ชีวิตวัย 30 ของ 3 สาว 3 สไตล์ที่ไม่ง่ายอย่างที่คิด เตรียมสตรีม 4 ตอนแรก 28 สิงหาคมนี้บน Disney+ Hotstar ที่นี่ที่เดียว!

ซีรีส์ไทยที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์จีนชื่อดังอย่าง Nothing But Thirty เรื่องราวของชีวิต ความรัก และการตัดสินใจครั้งใหญ่ของผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัย 30 ที่แฟน ๆ ละครไทยพลาดไม่ได้!
เฮกันดัง ๆ ไปเลยสำหรับแฟน ๆ ซีรีส์และละครไทยเพราะล่าสุด Disney+ Hotstar ได้เปิดตัวซีรีส์ไทย “30 เพิ่งเริ่มต้น (The Thirsty 30)” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมด้วยทัพนักแสดงชื่อดังมากฝีมือที่ตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง นำทัพโดยนักแสดงหญิงระดับซูเปอร์สตาร์อย่าง มาร์กี้ ราศรี, มิ้นต์ ชาลิดา, มุก มุกดา ร่วมด้วย อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, พุฒิ พุฒิชัย, เป้ อารักษ์ และ ออม สุชาร์ ณ โซน Em Wonder ชั้น 5 ศูนย์การค้า Emsphere โดยซีรีส์ไทยดราม่าเรื่องนี้ บอกเล่าเรื่องราว สะท้อนภาพชีวิตของผู้หญิงสามคนในวัย 30 ได้แบบครบรสชาติชีวิต เพราะเมื่อก้าวเข้าสู่วัยเลข 3 ความฝัน ความรัก และความจริง อาจจะไม่ได้เดินไปในทิศทางเดียวกัน นำมาซึ่งเรื่องราวดราม่าเดือดระอุ เผ็ดร้อนแซบซี้ด สะท้อนเรื่องราวที่คนวัย 30 ต่างก็ต้องเผชิญไม่มากก็น้อย
การเปิดตัวซีรีส์ไทย “30 เพิ่งเริ่มต้น (The Thirsty 30)” สุดอลังการและเข้มข้นสมความรอคอย นำโดยทัพนักแสดงระดับแถวหน้าของวงการอย่าง มาร์กี้ ราศรี บาเลนซิเอก้า, มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, มุก มุกดา นรินทร์รักษ์ ร่วมด้วย อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, พุฒิ พุฒิชัย เกษตรสิน, เป้ อารักษ์ อมรศุภสิริ และ ออม สุชาร์ มานะยิ่ง ที่ได้ตบเท้าเข้าร่วมงานพร้อมพูดคุยในช่วงถามตอบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเผยทั้งเบื้องหลังการทำงานแบบหมดเปลือกไม่ว่าจะเป็นประเด็นเส้นเรื่องที่เข้มข้น ปมเรื่องที่น่าติดตาม บทบาทสุดท้าทาย และเคมีที่เข้มข้นถึงพริกถึงขิงและเข้ากันสุด ๆ จนทำให้คนดูและแฟน ๆ ที่ชอบละครและซีรีส์ไทยได้ลุ้นและเชียร์ตามตลอดทั้งเรื่องแบบไม่ต้องพักกันอย่างแน่นอนทั้งเรื่อง
งานนี้สามสาวนางเอก “มาร์กี้-มิ้นต์-มุกดา” ถึงกับเปิดเผยว่า “พวกเราตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ 30 เพิ่งเริ่มต้น เพราะนอกจากจะเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากซีรีส์จีนชื่อดังแล้ว บทที่ได้รับก็ท้าทายและเข้มข้นมาก ๆ ตัวละครแต่ละตัวละครสะท้อนชีวิตของผู้หญิงวัยไทยสามสิบในหลายมิติ ทั้งความรัก ความฝัน ความสัมพันธ์ และการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิต ซึ่งบางมุมใกล้เคียงกับตัวเราเอง แต่บางมุมก็แตกต่างจนต้องใช้พลังในการเข้าถึงอย่างเต็มที่ พวกเราทุ่มเทสุดตัวในทุกฉาก เพื่อให้แฟน ๆ ได้อินและสัมผัสทุกอารมณ์ไปพร้อมกับทุกตัวละคร หวังว่าทุกคนจะสนุกและเห็นมุมมองใหม่ ๆ ของชีวิตวัยเลข 3 ผ่านซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะ สตรีม 4 ตอนแรกวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคมนี้บน Disney+ Hotstar ที่นี่ที่เดียว”
ซีรีส์ “30 เพิ่งเริ่มต้น (The Thirsty 30)” ตีแผ่เรื่องราวในชีวิตของผู้หญิงไทยวัย 30 แบบถึงใจ ถ่ายทอดทุกมิติทั้งเรื่องของมิตรภาพ การงาน ความรัก และการหักหลัง โดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นรีเมคจากซีรีส์จีนชื่อดัง Nothing But Thirty ที่สร้างปรากฏการณ์ฮิตด้วยยอดวิวรวมทุกตอนกว่า 5,400 ล้านครั้งในประเทศจีน โดยซีรีส์ไทยเวอร์ชันนี้ได้รับการกำกับโดย หนุ่ย ศุทธสิทธิ์ เดชอินทรนารักษ์ ผู้เคยฝากผลงานละครไทยฮอตฮิตหลายเรื่อง อาทิเช่น เมียหลวง, โฉมโฉด, เพลงบินใบงิ้ว เป็นต้น พร้อมด้วย เจี๊ยบ นภัสริญญ์ พรหมพิลา โปรดิวเซอร์มือทอง ผู้เคยฝากผลงานการรีเมคเรื่อง My Sassy Girl และ Full House (วุ่นนักรักเต็มบ้าน) เวอร์ชันไทย ร่วมรังสรรค์ผลงาน และนับเป็นครั้งแรกของโลกที่ Linmon International ภายใต้เครือ Linmon Pictures จากจีน นำ IP ยอดนิยมนี้มาสร้างเป็นเวอร์ชันต่างประเทศ ซึ่งเวอร์ชันไทยได้นำเรื่องราวมาปรับให้เข้ากับบริบท เพื่อรสชาติแซ่บนัวจัดจ้านในแบบที่แฟนละครไทยถูกใจ
หลังจบการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ คอละครไทยก็เตรียมอินต่อกันได้ทันที เพราะ “30 เพิ่งเริ่มต้น (The Thirsty 30)” จะพร้อมให้สตรีมในวันที่ 28 สิงหาคมนี้แล้ว โดยซีรีส์ทั้งหมด 20 ตอน แฟนชาวไทยเตรียมลุ้นไปพร้อมกันว่าใครจะได้ทุกอย่างตามฝัน และใครจะเสียทุกสิ่งไป ทุกตอนรับประกันความแซ่บและเข้มข้นแบบไม่มียั้ง สตรีม 4 ตอนแรกวันที่ 28 สิงหาคมนี้ บน Disney+ Hotstar ที่นี่ที่เดียว!
