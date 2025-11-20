พลาดไม่ได้ "From Dusk Till Dawn – A Choral Journey" การแสดงขับร้องประสานเสียงโดย Bangkok Consort Singers เพียง 2 รอบ ในวันที่ 14-15 ธ.ค. นี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Bangkok Consort Singers presents "From Dusk Till Dawn – A Choral Journey" การแสดงขับร้องประสานเสียงโดย Bangkok Consort Singers จัดแสดง 2 รอบเท่านั้น ในวันอาทิตย์ที่ 14 และ วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระยะเวลาการแสดง 90 นาที โดยประมาณ (มีพักครึ่งการแสดง)
✨ ราคาบัตรเข้าชมการแสดง
นักเรียน/นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี) – ราคา 350 บาท
บุคคลทั่วไป – ราคา 500 บาท
พิเศษ โปรโมชั่นบัตรบุคคลทั่วไป พร้อมกระเป๋าผ้าที่ระลึก From Dusk Till Dawn (มูลค่า 450 บาท) ราคา 800 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/fRWnKeDs4zGNCHmB9
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/share/p/19zAwQxeVr/
https://www.instagram.com/p/DQeZx1Ik5uQ/
------------
Bangkok Consort Singers (BCS) เป็นคณะนักร้องประสานเสียงอิสระ ก่อตั้งและออกแสดงในเวทีสาธารณะเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2565 เพื่อเชื่อมคนและดนตรีจากต่างวัฒนธรรมและยุคสมัย รวมถึงสร้างสรรค์โอกาสใหม่ทางดนตรีให้กับวงการขับร้องประสานเสียงไทย โดยล่าสุด BCS ได้จัดการแสดงร่วมกับสถานทูตฮังการีประจำประเทศไทยและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและของฮังการี โดยในคอนเสิร์ตมีการนำผลงานว่าจ้างประพันธ์-เรียบเรียงเสียงประสานโดยศิลปินชาวไทยออกแสดงเป็นครั้งแรกมากถึง 5 บทเพลง