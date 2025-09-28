IPX เปิดตัว IP คาแรกเตอร์ “Dreamiez” จากความร่วมมือกับ NCT DREAM อย่างเป็นทางการ พร้อมพ็อปอัปสโตร์สุดพิเศษในกรุงเทพฯ และอีกหลายประเทศทั่วโลก

- IPX ร่วมกับ Euphoria 23 พาร์ทเนอร์ร้านค้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เตรียมจัดงาน ‘Dreamiez’s Dream Forest POP-UP’ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 ตุลาคม 2568
- พ็อปอัปในประเทศไทยมีขนาดกว่า 130 ตร.ม. ถูกรังสรรค์ด้วยคอนเซปต์ ‘Dream Forest’ ดึงดูดแฟน ๆ K-POP ให้มาเยี่ยมชมดื่มด่ำประสบการณ์และช้อปปิ้งอย่างอย่างเต็มที่ ต่อจากการเปิดตัวพ๊อปอัพอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศเกาหลี และขยายต่อไปยังหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงฮ่องกง ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา
- สมาชิกวง NCT DREAM ได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบรูปลักษณ์ การตั้งชื่อ ไปจนถึงการกำหนด คาแรกเตอร์และลักษณะนิสัย ถ่ายทอดความรักและความใส่ใจลงในโปรเจกต์อย่างเต็มที่
IPX ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ IP ดิจิทัล (เดิมชื่อ LINE FRIENDS) เปิดตัวงาน “Dreamiez's Dream Forest POP-UP” ณ K-POP SQUARE สาขาฮงแด ประเทศเกาหลี เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัว “Dreamiez” คาแรคเตอร์ IP ใหม่ ที่สร้างร่วมกับ วง NCT DREAM ยกระดับ K-POP SQUARE สาขาฮงแด ให้เป็นหมุดหมายของแฟน ๆ ทั่วโลก พร้อมเปิดพ็อปอัปในประเทศไทย วันที่ 26 กันยายน 2568 นี้
Dreamiez’s Dream Forest POP-UP ต่าง ๆ ทั่วโลก ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจสินค้า IP ทางการของ NCT DREAM ร่วมกับ SM ENTERTAINMENT โดยนำคาแรคเตอร์ “Dreamiez” ที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์และเสน่ห์เฉพาะตัวของสมาชิก NCT DREAM ผ่านมุมมองครีเอทีฟของ IPX มาสร้างสรรค์เป็นประสบการณ์สุดพิเศษ ให้แฟน ๆ และนักท่องเที่ยวได้สัมผัสโลกของ Dreamiez อย่างใกล้ชิด
ในประเทศไทย Dreamiez’s Dream Forest POP-UP จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 ตุลาคม 2568 นี้ ภายใต้ธีม “DREAM Forest” ป่าแห่งความฝันที่เหล่า Dreamiez นักร้องประสานเสียงได้อาศัยอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่วัยเด็ก ในป่ามหัศจรรย์แห่งนี้ดอกไม้จะผลิบานทุกครั้งที่เสียงเพลงของพวกเขาดังก้องไปทั่วอากาศ สะท้อนถึงบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความมหัศจรรย์ให้แฟน ๆ ได้สัมผัส พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โซนถ่ายภาพ (Photo Zone) เพื่อเก็บความทรงจำร่วมกับ Dreamiez รวมถึงการเลือกซื้อไลน์อัปสินค้าสุดพิเศษ เช่น ตุ๊กตา Dreamiez พวงกุญแจ เข็มกลัด กระเป๋าเพาช์ กระเป๋าผ้า และเสื้อยืด มอบประสบการณ์สุดพิเศษที่สร้างทั้งความสุขและความประทับใจให้กับแฟน ๆ อย่างแท้จริง
IPX เดินหน้านำเสนอประสบการณ์ K-POP สุดเอ็กซ์คลูซีฟแก่แฟน ๆ โดยมี K-POP SQUARE ฮงแดเป็นศูนย์กลางก่อนขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ตอกย้ำบทบาทของ IPX ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมแฟนด้อมระดับโลก ผ่านพื้นที่ประสบการณ์ คอนเทนต์ที่โดดเด่น และสินค้าที่สะท้อนเอกลักษณ์ของศิลปินอย่างชัดเจน
พบกับ ‘Dreamiez’s Dream Forest POP-UP’ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 ตุลาคม 2568 นี้ ที่ โซน Crystal Court 2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยในช่วง 5 วันแรกจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมพ็อปอัปผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น สามารถติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนและอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: LINE FRIENDS Thailand, Instagram: linefriends_th และ LINE Official Account: @PLAYLINEFRIENDS_TH (มี @ ด้านหน้า)