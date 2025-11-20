ดารา-คนดัง รวมพลังร่วมส่งเสียงแทนสัตว์ไร้เสียง ฉลอง 75 ปี World Animal Protection ในแคมเปญ “Don’t Forget Them”

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกขอขอบคุณเหล่าศิลปิน ดารา-คนดัง พร้อมใจกันร่วมภารกิจเพื่อเพื่อนร่วมโลก ภายใต้แคมเปญ 75 ปี World Animal Protection โดยต่างสวมเสื้อยืดขององค์กรที่มีข้อความ “Don’t Forget Them” เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการส่งต่อเสียงแห่งความกรุณาครั้งนี้ เพื่อจุดประกายให้สังคมหันมาเห็นคุณค่าของชีวิตสัตว์ นำทีมโดย มารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรฯ ประเทศไทย, พร้อมด้วยนักแสดงและเหล่าคนดังหลากหลายวงการ อาทิ คิม-ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น Mister International 2023 พิธีกร นักแสดง, น้ำชา-ชีรณัฐ ยูสานนท์ , ครูอ้วน มณีนุช เสมรสุต, ต่าย-เพ็ญพักตร์ ศิริกุล , ตั๊ก-มยุรา เศวตศิลา ,แพนเค้ก-เขมนิจ และมิกิ-อิงกมล จามิกรณ์ , จั๊กจั่น-อคัมย์สิริ สุวรรณศุข , เต๋า-เศรษฐพงศ์ เพียงพอ , ฌอน-ชวนล ไคสิริ ดีไซเนอร์แบรนด์ POEM , หนูดี วนิษา เรซ , แม็กซีน อินทิพร แต้มสุขิน , แซมมี่ เคาวเวลล์ , ต๋อง-ชัยธวัช ไพศาลศิริ, ใบตอง-จรีรัตน์ เพชรโสม Miss Earth Thailand 2021 ,ต๊อกแต๊ก A4 และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายกรีน อาทิ ฟิล์ม เพจ Smile bear, พิม เพจ Green Civil, หวาน เพจ Vegan Calendar เป็นต้น
โครงการนี้ไม่เพียงเป็นการรวมพลังของเหล่าคนดัง แต่ยังสะท้อนเจตนารมณ์ขององค์กรที่มุ่งมั่น ยุติความทารุณต่อสัตว์มายาวนานกว่า 75 ปีทั่วโลก นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) World Animal Protection ยังคงขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสัตว์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการช่วยชีวิตสัตว์จากภัยพิบัติ การจัดตั้งศูนย์พักพิงในหลายประเทศ ไปจนถึงการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและปศุสัตว์ ขณะเดียวกันในประเทศไทย องค์กรยังคงเดินหน้าส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวช้างที่เป็นมิตร รณรงค์ยุติการทารุณสัตว์ในระบบอุตสาหกรรม และสร้างความเข้าใจเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ที่เชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนอย่างต่อเนื่อง
มารีญา พูลเลิศลาภ ในฐานะทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “เราได้เห็น ‘ก้าวเล็ก ๆ ที่ทรงพลัง’ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตั้งแต่การรับรองแหล่งท่องเที่ยวช้างที่เป็นมิตร จนถึงการรณรงค์ด้านสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม แม้เส้นทางแห่งการปกป้องสัตว์ยังอีกยาวไกล แต่ทุกชัยชนะที่เกิดขึ้นบอกกับเราว่า ‘การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้จริง’”
ขณะที่ คิม–ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น Mister International 2023 พิธีกร นักแสดง อาสาสมัครองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นความพยายามขององค์กรที่ดำเนินมาอย่างยาวนานถูกถ่ายทอดออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้จริง การได้ไปเยี่ยมชมปางช้างที่เป็นมิตรต่อสัตว์หลายแห่ง รวมถึงฟาร์มแชมเปี้ยน ทำให้ผมได้เห็นว่าการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ไม่ใช่แค่แนวคิด แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนร่วมแรงร่วมใจ ผมเชื่อว่าทุกชีวิตมีคุณค่า และสัตว์ทุกตัวต่างมีหัวใจที่รู้สึกได้ แม้เราอาจเป็นเพียงหนึ่งเสียงเล็ก ๆ แต่เมื่อเสียงเหล่านั้นรวมกัน มันสามารถเปลี่ยนโลกได้จริง”
ทุกเสียงสะท้อนคือพลังแห่งความเมตตา เมื่อคุณสวมเสื้อ “75 ปี – Don’t Forget Them” คุณไม่ได้แค่สวมเสื้อหนึ่งตัว แต่กำลัง “สวมบทบาทผู้ปกป้องสัตว์” อย่างภาคภูมิใจ
รายได้จากการจำหน่ายเสื้อยืดลิมิเต็ดอิดิชันนี้ จะนำไปสนับสนุนภารกิจขององค์กร World Animal Protection ประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูชีวิตสัตว์ป่าที่เคยถูกทารุณ ยกระดับสวัสดิภาพของสัตว์ฟาร์มในระบบอุตสาหกรรม และเร่งช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือถูกทอดทิ้งในยามวิกฤต
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องสัตว์ ด้วยการสนับสนุนเสื้อยืดดีไซน์พิเศษ "75 ปี – Don't Forget Them"
