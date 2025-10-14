VICKTEERUT เล่าเรื่องผ่านภาพถ่าย 6 คนดัง สะท้อนความเป็นตัวเอง กับคอลเลคชั่น Autumn/Winter 2025 ‘Square Waves’

VICKTEERUT (วิคธีร์รัฐ) แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ คว้าตัว 6 นักแสดงระดับไอคอน ได้แก่ หลิงหลิง คอง, ต่าย-เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, นัท มีเรีย, โอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล, แพต-ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช และ อิ้งค์-วรันธร เปานิล ร่วมถ่ายภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟในแคมเปญ #VICKTEERUTPEOPLE ที่ออกมาตอกย้ำถึงความเป็นตัวของตัวเอง และสไตล์เฉพาะตน ที่วิคธีร์รัฐให้ความสำคัญเสมอมา ผ่านเสื้อผ้าจากคอลเลคชั่นล่าสุด Autumn/Winter 2025 ‘Square Waves’
อรประพันธ์ สุทธินรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ แบรนด์ VICKTEERUT (วิคธีร์รัฐ) กล่าวถึงการถ่ายทำแคมเปญในวันนี้ว่า “ความสวยในแบบของแป้ง คือ เราชอบให้ผู้หญิงรู้คุณค่าของตัวเอง พอเรารู้คุณค่าของตัวเอง ภูมิใจในตัวเอง และเลือกที่จะอยู่ในแบบที่ฉันเป็นนี่แหละ เราก็จะดูสวย สวยขึ้น และก็สวยขึ้น แคมเปญนี้แป้งเลยตั้งใจเลือกทุก ๆ ท่านมาอย่างพิถีพิถัน คือทุก ๆ คน เป็นคนที่เราชื่นชอบ มีคาแรคเตอร์ชัดมาก ๆ และเราก็พยายามดึงเอาคาแรคเตอร์เหล่านั้นออกมาให้ชัดขึ้นไปอีก ผ่านภาพถ่ายแฟชั่นเซ็ตนี้ค่ะ”
ความพิเศษสุดของแคมเปญ #VICKTEERUTPEOPLE ในครั้งนี้ คือ การรวมตัวอย่างยิ่งใหญ่ของนักแสดงหญิงมากฝีมือระดับแถวหน้าของไทยถึง 6 ท่าน ได้แก่ หลิงหลิง คอง, ต่าย เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, นัท มีเรีย, โอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล, แพต ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช และ อิ้งค์ วรันธร เปานิล เริ่มกันที่ หลิงหลิง คอง นักแสดงสาวที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจากซีรีส์ดัง เป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ ผู้นิยามความสวยคือเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไป, ต่าย เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ดาราและนางแบบระดับตำนานที่มาเป็นตัวแทนของผู้หญิงสวยเท่ และความงามที่เป็นอมตะ, นัท มีเรีย ดาราและนักร้องมากความสามารถที่ทั้งสวยและเท่ เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของความเฟมินีนและมาสคิวลีน, โอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล ดารา พิธีกร และคนเบื้องหลังที่ประสบความสำเร็จในงานหลากหลายด้าน เป็นตัวแทนของผู้หญิงสู้และผู้หญิงแกร่งที่รู้จักสไตล์ของตัวเองเป็นอย่างดี, แพต-ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช นักแสดงสาวที่มีความเป็นตัวของตัวเอง เป็นตัวแทนของความมั่นใจ มีความขบถ และชัดเจนทั้งในเรื่องสไตล์เฉพาะตน และเป้าหมายในการใช้ชีวิต รวมทั้ง อิ้งค์-วรันธร เปานิล นักร้องสาวเบอร์ต้น ๆ อีกหนึ่ง #VICKTEERUTPEOPLE ที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีความอ่อนไหว แต่เข้มแข็ง
โดยทุกคนต่างสวมใส่ชุดจากคอลเลคชั่น Autumn/Winter 2025 ‘Square Waves’ ซึ่งยังคงเด่นชัดในดีเอ็นเอและสะท้อนถึงแอตติจูดตามแบบฉบับของหญิงสาว VICKTEERUT ที่มาดมั่น และมีพลัง สำหรับรายละเอียดในคอลเลคชั่นนี้ ได้นำเอาเอกลักษณ์และการออกแบบที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงามของเส้นสายและโครงสร้างที่เนี้ยบคมมาสร้างสรรค์ลุคใหม่ ผ่านแฟชั่นโชว์กว่า 10 ลุค ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคลื่นสี่เหลี่ยม อันเกิดจากคลื่นสองทิศทางที่ซัดเข้าหากัน ทำให้เกิดคลื่นรูปตารางที่ดูเหมือนนิ่งสงบ แต่แฝงไว้ด้วยกระแสน้ำอันรุนแรง โดยเสื้อผ้าในคอลเลคชั่นนี้ว่าด้วยความเรียบที่แฝงไว้ด้วยรายละเอียด เทคนิคการตัดเย็บที่ซับซ้อน และลวดลายกราฟฟิค ทั้งที่เกิดจากลายผ้า การเย็บเดินเส้น (Quilting) และการปักตกแต่งด้วยแผ่นอะคริลิก ที่ให้ความรู้สึกถึงพลังและสื่อถึงผู้หญิงในสังคมเมืองที่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยม
พบกับคอลเลคชั่น ‘Square Waves’ ของ VICKTEERUT ได้ที่ช็อป VICKTEERUT ทุกสาขา และช้อปออนไลน์ผ่านทาง https://vickteerut.com/ , Line Official : @vickteerut หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Instagram : @ vickteerutofficial
@vickteerutofficial #VickteerutAW25 #VICKTEERUTPEOPLE