สุดเข้มข้น! THE POWER BAND 2024 SEASON 4 ประกวดดนตรีคนรุ่นใหม่ ปักหมุดกทม.สนามแรก

โดยในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น คือสุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมฯ (High School Class) และเส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ (Professional Class : Road to Artist) ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติได้รับความสนใจจากคนดนตรีจำนวนมาก โดยในรอบนี้ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจากการส่งคลิปออดิชัน สู่รอบโซนนิ่งแสดงสดสนามแรกจำนวน 15 วงสุดท้าย ทุกวงโชว์ฝีไม้ลายมือ งัดสกิลการร้องและเล่นดนตรีออกมาแข่งขันอย่างเข้มข้นโดยมีผู้คร่ำหวอดในแวดวงดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังร่วมตัดสิน ได้แก่ คุณกฤษติกร พรสาธิต (ติ๊ก วง Playground) ผู้บริหารค่าย Home Run Music, คุณอัคราวิชญ์ พิริโยดม (เช่) หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล และคุณวิโรจน์ สถาปนาวัตร (J-Pap - วง Infinity) อาจารย์พิเศษสาขาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดลผลการคัดเลือกวงที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 วง แบ่งเป็นรุ่นมัธยมศึกษา สุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมฯ (High School Class) จำนวน 3 วง ได้แก่ วงนิวคลัสเตอร์ แบนด์ สังกัดอิสระ, วง Savvy Horwang and Denla British School และวง I Love Wednesday โรงเรียนโยธินบูรณะรุ่นบุคคลทั่วไป เส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ (Professional Class : Road to Artist) มีจำนวน 3 วง ได้แก่ วง Sisweet ชลบุรี, วง BLACK COFFEE นครราชสีมา และวง Fusion Island กรุงเทพมหานครโดยทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจากรอบโซนนิ่งแสดงสด ทั้ง 5 สนามการแข่งขัน จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้เทคนิคทางดนตรีต่าง ๆ จากมิวสิกกูรูระดับประเทศ และสามารถต่อยอดความฝันในการร่วมทำซิงเกิลกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพ พร้อมโอกาสในการร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีระดับประเทศนอกจากนี้ ภายในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินไอดอลขวัญใจมหาชน อาทิ อิ้งค์-วรันธร เปานิล, 4EVE, PiXXiE และ Bell Warisara ที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจทางดนตรี และความสนุกสนานแบบจัดเต็ม#KingpowerThaipowerพลังคนไทย #ThePowerBand #LetTheMusicPowerYourWorld #MusicPower #THEPOWEROFPOSSIBILITIES #THEPOWERBAND2024 #เป็นได้สุดเป็นไปได้ด้วยพลังแห่งดนตรี