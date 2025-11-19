ดารา-คนดังรวมพลังร่วมส่งเสียงแทนสัตว์ไร้เสียง ฉลอง 75 ปี World Animal Protection ในแคมเปญ “Don’t Forget Them”

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกขอขอบคุณเหล่าศิลปิน ดารา-คนดัง พร้อมใจกันร่วมภารกิจเพื่อเพื่อนร่วมโลก ภายใต้แคมเปญ 75 ปี World Animal Protection โดยต่างสวมเสื้อยืดขององค์กรที่มีข้อความ “Don’t Forget Them” เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการส่งต่อเสียงแห่งความกรุณาครั้งนี้ เพื่อจุดประกายให้สังคมหันมาเห็นคุณค่าของชีวิตสัตว์ นำทีมโดย มารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรฯ ประเทศไทย, พร้อมด้วยนักแสดงและเหล่าคนดังหลากหลายวงการ เช่่น คิม-ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น Mister International 2023 พิธีกร นักแสดง, น้ำชา-ชีรณัฐ ยูสานนท์, ครูอ้วน มณีนุช เสมรสุต, ต่าย-เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ตั๊ก-มยุรา เศวตศิลา, แพนเค้ก-เขมนิจ และมิกิ-อิงกมล จามิกรณ์, จั๊กจั่น-อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, เต๋า-เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, ฌอน-ชวนล ไคสิริ ดีไซเนอร์แบรนด์ POEM, หนูดี วนิษา เรซ, แม็กซีน อินทิพร แต้มสุขิน, แซมมี่ เคาวเวลล์, ต๋อง-ชัยธวัช ไพศาลศิริ, ใบตอง-จรีรัตน์ เพชรโสม Miss Earth Thailand 2021, ต๊อกแต๊ก A4 และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายกรีน เช่น ฟิล์ม เพจ Smile bear, พิม เพจ Green Civil, หวาน เพจ Vegan Calendar เป็นต้น
โครงการนี้ไม่เพียงเป็นการรวมพลังของเหล่าคนดัง แต่ยังสะท้อนเจตนารมณ์ขององค์กรที่มุ่งมั่นยุติการทารุณต่อสัตว์มายาวนานกว่า 75 ปีทั่วโลก นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) World Animal Protection ยังคงขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสัตว์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการช่วยชีวิตสัตว์จากภัยพิบัติ การจัดตั้งศูนย์พักพิงในหลายประเทศ ไปจนถึงการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและปศุสัตว์ ขณะเดียวกัน ในประเทศไทย องค์กรยังคงเดินหน้าส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวช้างที่เป็นมิตร รณรงค์ยุติการทารุณสัตว์ในระบบอุตสาหกรรม และสร้างความเข้าใจเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ที่เชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนอย่างต่อเนื่อง
มารีญา พูลเลิศลาภ ในฐานะทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “เราได้เห็น ‘ก้าวเล็กๆ ที่ทรงพลัง’ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตั้งแต่การรับรองแหล่งท่องเที่ยวช้างที่เป็นมิตร จนถึงการรณรงค์ด้านสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม แม้เส้นทางแห่งการปกป้องสัตว์ยังอีกยาวไกล แต่ทุกชัยชนะที่เกิดขึ้นบอกกับเราว่า ‘การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้จริง’”
ขณะที่ คิม-ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น Mister International 2023 พิธีกร นักแสดง อาสาสมัครองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นความพยายามขององค์กรที่ดำเนินมาอย่างยาวนานถูกถ่ายทอดออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้จริง การได้ไปเยี่ยมชมปางช้างที่เป็นมิตรต่อสัตว์หลายแห่ง รวมถึงฟาร์มแชมเปี้ยน ทำให้ผมได้เห็นว่าการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ไม่ใช่แค่แนวคิด แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนร่วมแรงร่วมใจ ผมเชื่อว่าทุกชีวิตมีคุณค่า และสัตว์ทุกตัวต่างมีหัวใจที่รู้สึกได้ แม้เราอาจเป็นเพียงหนึ่งเสียงเล็กๆ แต่เมื่อเสียงเหล่านั้นรวมกัน มันสามารถเปลี่ยนโลกได้จริง”
ทุกเสียงสะท้อนคือพลังแห่งความเมตตา เมื่อคุณสวมเสื้อ “75 ปี - Don’t Forget Them” คุณไม่ได้แค่สวมเสื้อหนึ่งตัว แต่กำลัง “สวมบทบาทผู้ปกป้องสัตว์” อย่างภาคภูมิใจ
รายได้จากการจำหน่ายเสื้อยืดลิมิเต็ดเอดิชันนี้จะนำไปสนับสนุนภารกิจขององค์กร World Animal Protection ประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูชีวิตสัตว์ป่าที่เคยถูกทารุณ ยกระดับสวัสดิภาพของสัตว์ฟาร์มในระบบอุตสาหกรรม และเร่งช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือถูกทอดทิ้งในยามวิกฤต
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องสัตว์ ด้วยการสนับสนุนเสื้อยืดดีไซน์พิเศษ “75 ปี - Don’t Forget Them” ได้แล้ววันนี้ เพียงแอดไลน์ @wapthailand หรือร่วมสนับสนุนผ่านช่องทางขององค์กร