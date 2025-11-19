“ปิงปอง” หันคุมน้ำหนักจริงจัง ตอนนี้ลง 8 กิโล เหตุกลัวไขมันพอกตับ

“ปิงปอง ธงชัย” ลดฮวบ 8 กก. หลังเจอแพ็กเกจโรคเบาหวานหัวใจรุมเร้า แถมกลัวไขมันพอกตับสุดขีด ลั่นขอสู้ต่อด้วยการเต้นและคุมอาหาร ตั้งเป้าเหลือ 115 กก. เพื่อสุขภาพ
ตอนนี้ใครๆ ที่ได้พบเจอนักแสดงอารมณ์ดี “ปิงปอง ธงชัย ทองกันทม” ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารูปร่างเบาบางลงเห็นได้ชัดทีเดียว ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าน้ำหนักลงไป 8 กิโล เพราะตั้งใจลดน้ำหนักจริงๆ เหตุแอบกลัวไขมันพอกตับ เลยตั้งใจออกกำลังกายและควบคุมอาหาร
“ก็เต้น คือตอนเข้ามา 138.4 กก. แต่ตอนนี้ 130 ตอนอยู่ในหนังยังเป็นร่างบึ้มอยู่ แต่พอหลังจากนั้นรู้สึกว่าออกกำลังกายสเต็ปอัปกัน เต้นกันเหงื่อแตกจนรู้สึกว่าเออมันเป็นจังหวะที่ดีนะ ที่เราคุมอาหารไปด้วยแล้วเมนเทนเรื่องการดูแลตัวเอง แต่ก็ไม่ได้อยากเอวคอด ไม่ได้ชอบแบบนั้น จริงๆ เรากลัวว่าไขมันจะพอกตับไหม ก็อยากจะเมนเทนให้เป็นสัก 115 กก. ก็อาจจะบึ๊บบั๊บ แต่พอจับไปมันก็อาจจะมีข้างในลึกๆ มันยังพอมีเป็นฟีลกล้ามเนื้อบ้าง กลัวตุยก็กลัว คือบ้านพ่อเขาให้สมบัติฉันมา แพ็กเกจเบาหวานหัวใจ ถ้าบุญฉันมีมาก ฉันคงจะเต้นๆ ไป แล้วฟึบไปเลยอันนี้ฉันสบาย แต่กลัวเต้นๆ อยู่ฟึบ แล้วก็ชักอีก ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเมนเทนได้ก็เมนเทน ก็ตรวจเป็นประจำทุก 6-7 เดือนบ้าง แต่ต้องเช็กตลอด
ส่วนแม่เขาก็บอกว่าดีแล้ว แต่เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้โชว์ศักยภาพ เมื่อก่อนเขาไปแมคโครทุกอาทิตย์ เพื่อจะทำกับข้าวให้ลูกกิน แต่หลังๆ ลูกก็ซื้อแต่ผักมาเยอะ แต่เขารู้สึกว่าลูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีเขาก็ดีใจด้วย แต่กับข้าวแม่ฉันอร่อยมากนะ ตอนที่ฉันสาวๆ แล้วเราอยากจะลดความอ้วนลงมา มันทรมาน มันเครียด แต่พอตอนนี้ออกกำลังกาย คุมอาหาร พอได้น้ำตาลนิดๆ หน่อยมันก็สมดุล
ถามว่าอะไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จขนาดนี้ ก็ไม่รู้ว่าโชคบุญอะไรนำพามา แต่ตอนที่เป็นแม่ค้าเราก็ชุ่มชื่นหัวใจนะ เราก็หาเรื่องสนุกได้ทุกวัน เราไม่คิดว่าไอ้ก้อนเนื้อนั้นที่ไม่ว่าเราจะอยู่ในมิติไหน ที่เราหาเรื่องสนุกใส่ตัวทุกวัน มันมาใช้กับงานในวงการได้ พอเรามีโอกาสได้ทำอะไร หรือผู้ใหญ่ให้โอกาสมา อย่างคุณนิด (อรพรรณ วัชรพล) ให้ไปอ่านข่าวที่ไทยรัฐ หรือแม่มดดำ (คชาภา ตันเจริญ) ให้ไปอ่านในแฉ เราก็รู้สึกว่าไอ้ก้อนเนื้อที่เราเคยเล่นดินเล่นทราย มันเอามาใช้กับงานทุกงานที่มีโอกาสเข้ามาได้ ก็รู้สึกว่าสนุก ภูมิใจนะ เราก็พยายามทำให้ทุกงาน ทุกโอกาสที่เข้ามามีศักยภาพมากที่สุดที่เราจะทำได้”