อาหารบำรุงตับ คืออาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ปรุงสุขสะอาด ไม่มีสารพิษเจือปน

‘ตับ’ เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย มีหน้าที่เผาผลาญสารอาหาร ควบคุมการใช้สารอาหารต่างๆ ตามความต้องการของร่างกาย เช่น ควบคุมน้ำตาลกลูโคสและโปรตีนในร่างกาย, ควบคุมน้ำดี เพื่อใช้ในการย่อยไขมัน, ควบคุมสารอาหารประเภทไขมัน เช่น คอเลสเตอรอล,ไตรกลีเซอไรด์ และ ไลโปโปรตีน เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเก็บ วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ นอกจากนี้หน้าที่ ที่สำคัญที่สุดของตับอีกหน้าที่หนึ่ง คือ การกำจัดของเสีย โลหะหนัก ยา และสารพิษต่างๆออกจากร่างกาย ซึ่งการที่ตับมีหน้าที่เช่นนี้ ไม่ได้หมายความว่าตับจะเป็นอวัยวะที่สามารถทนต่อสารพิษต่างๆ ได้ตลอดไป ซึ่งหากตับได้รับสารพิษเป็นเวลานานๆ ก็จะสามารถเสียหายได้อย่างถาวรเช่นกัน และช่องทางที่จะรับสารพิษมาทำลายตับมากที่สุด คือ ‘ทางปาก’
อาหารบำรุงตับ
เนื้อสัตว์สด : เนื้อสัตว์ทุกชนิด มีกรดอะมิโน โปรตีนที่ครบถ้วนมีประโยชน์ต่อตับ แต่ควรเป็นเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุขสะอาด หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ กึ่งสุข กึ่งดิบ โดยเฉพาะ เนื้อสัตว์ทะเล หากรับประทานแบบดิบๆ นั้น จะมีความเสี่ยงในการเจือปนสารตะกั่ว และสารพิษต่างๆ ที่มาจากทะเลได้ ซึ่งจะมีผลเสียต่อตับโดยตรง
ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง : ส้ม มะขามป้อม มะละกอ กีวี่ เป็นต้น ซึ่งผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง มีฤทธิ์ ช่วยลดการอักเสบและส่งเสริมการทำงานของตับให้ดีขึ้น
ธัญพืช : ข้าวกล้อง ข้างไรซ์เบอรี่ ถั่วแดง ถัวเขียว เป็นต้น ซึ่งธัญพืชต่างๆ เหล่านี้มีไฟเบอร์สูง มีส่วนช่วยในการลดการดูดซึมไขมัน ลดการเกิดภาวะไขมันพอกตับได้
น้ำมันชนิด MUFA สูง : น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนล่า มีส่วนช่วยในการลดไขมันตัวร้าย ( LDL) และเพิ่มไขมันตัวดี (HDL) ซึ่ง HDL นั้นเป็นไขมันชนิดดีที่ช่วยกำจัดไขมันชนิดร้ายออกจากร่างกาย ช่วยลดการเกิดภาวะไขมันพอกตับได้
อาหารทำลายตับ
แอลกอร์ฮอร์ : เป็นสารที่ถูกดูดซึม และ ทำลายที่ตับโดยตรง หากรับประทานในปริมาณมากเกินไปจะทำให้ตับถูกทำลายและเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการตับแข็งได้
วิตตามิน A : หากรับประทานในปริมาณมากเกินไป ทำให้เกิดพิษทำลายตับได้
อาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป : อาหารแปรรูปต่างๆจะต้องใส่สารปรุงแต่งเพื่อเพิ่มรสชาติ และเพื่อให้อาหารอยู่ได้นานขึ้น เช่น สารไนเตรท สารไนไตร สารกันบูด สารกันเชื้อรา เป็นต้นสารเหล่านี้จะถูกกรองที่ตับ หากได้รับในปริมาณมากเกินไปส่งผลทำร้ายตับได้