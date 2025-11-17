“แซนวิช ปภาดา” อดีตนางเอกดัง พลิกบทบาทสู่เส้นทางนักธุรกิจเต็มตัว ปั้นแบรนด์อาหารเสริม Mamii กระหึ่มโซเชียล ออเดอร์ถล่มทลาย!

เรียกได้ว่ากลับมาแรงอีกครั้งสำหรับ คุณแซนวิช ปภาดา โชติวณิชย์ อดีตนักแสดงสาวชื่อดัง ที่วันนี้ขอก้าวออกจากงานในวงการบันเทิง หันมาลุยธุรกิจเต็มตัวกับแบรนด์อาหารเสริม Mamii ที่เจ้าตัวลงมือพัฒนาด้วยประสบการณ์ตรงของการเป็น “คุณแม่หลังคลอด” ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีน้ำหนักพุ่งสูงสุดถึง 76 กิโลกรัม ก่อนจะสามารถฟื้นฟูรูปร่างกลับมาฟิตเป๊ะได้อีกครั้ง จนหลายคนยกให้เป็น คุณแม่ลูกสองที่หุ่นสับที่สุดคนหนึ่งในวงการตอนนี้
ล่าสุด แบรนด์ Mamii ไม่หยุดความปัง! เพราะเจ้าตัวจัดเต็มทุ่มงบการตลาดครั้งใหญ่ พร้อมเดินหน้าขยายฐานผู้ติดตามแบบไม่มียั้ง โดยควงอินฟลูเอนเซอร์ และคนดังตัวท็อปของโลกโซเชียล มาขึ้นไลฟ์สดร่วมกันแบบจัดหนักจัดเต็ม นำทีมโดย
•เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
•กัน จอมพลัง
•แทค ภรัณยู
ทั้งสามร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ การดูแลตัวเอง และแรงบันดาลใจของ “แซนวิช ปภาดา” ในการเปลี่ยนหุ่นพังหลังคลอดให้กลับมาเป๊ะด้วยผลิตภัณฑ์ Mamii ทำให้คนดูแห่ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม
ไม่เพียงเท่านั้น ยังดึงตัวแม่แห่งโซเชียล เจ๊เอ๋ เน็ตไอดอลเจ้าหนี้สายโหด มาร่วมแคมเปญพิเศษ “เทศกาลเจนนี่” จนยอดออเดอร์พุ่งแรง ถล่มทลายแบบนาทีต่อนาที
งานนี้บอกเลยว่า แบรนด์ Mamii ของคุณแซนวิชไม่ได้มาเล่นๆ พร้อมเดินเกมธุรกิจอย่างจริงจัง ตั้งเป้าพาคุณแม่ยุคใหม่กลับมามั่นใจอีกครั้งกับรูปร่างและสุขภาพที่ดี
พร้อมเสริมทัพ เปิดรับพันธมิตร จำนวนมาก มีค่าคอมให้ ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องสต๊อค ทำการตลาดให้ฟรี แค่ลงคลิป หรือไลฟ์สด
ได้ที่ช่อง Tiktok แม่แซน CEO มามิ