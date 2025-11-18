"แอน ทองประสม" ตัวมัมสายวิ่ง ดีกรีไอดอลสุขภาพ ของสาว ๆ ทั้งประเทศ

ตัวแม่ตัวมัมที่โลกต้องยอม ช่วงนี้ต้องยกให้เธอเป็น ไอดอลสุขภาพ เบอร์หนึ่งของวงการไปเลย สำหรับนางเอกและผู้จัดมากฝีมือ “แอน ทองประสม” ที่ไม่ว่าจะสวมบทบาทไหนก็เป๊ะปังไร้ที่ติ โดยเฉพาะเรื่องการดูแลตัวเอง
ล่าสุดทำเอาโลกโซเชียลฮือฮา เมื่อมีแฟนคลับรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของ ขุ่นแม่แอน ด้วยถ้อยคำที่ทั้งอวยและยกย่องอย่างถึงพริกถึงขิง ชนิดที่อ่านแล้วต้องยอมรับว่าจริงทุกบรรทัด
"ขุ่นแม่แห่งชาติ ของแท้ ตัวแม่ตัวมัมสายวิ่ง แม่คือไอดอล ของสาวๆรักษาสุขภาพทั้งจักวาลของการออกกำลังกาย 🏃♀️🏃♀️"
คอมเมนต์นี้ตอกย้ำถึงความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายและรักสุขภาพของสาวแอน ที่ไม่ได้เป็นแค่เทรนด์ แต่เป็นไลฟ์สไตล์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอีกมากมายรวมถึงสาวๆทั้งประเทศ ด้วยวัยที่ดูอ่อนเยาว์ สุขภาพที่แข็งแรง และหุ่นที่ฟิตเฟิร์มอยู่เสมอ ทำให้แอน ทองประสม ขึ้นแท่นเป็น 'Key Opinion Leader' หรือ KOL ด้านสุขภาพ ที่ไม่ใช่แค่สวยแต่ยังให้ความรู้และเป็นแรงผลักดันชั้นดี ทำให้สถานะ ขุ่นแม่แห่งชาติ ในวงการสุขภาพนี้ ไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้เลย
และไม่แปลกใจเลย ว่าทำไม อกไก่ปั่นแบรนด์ GINZY ถึงต้องคว้าตัวแม่คนนี้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ เตรียมรอชมความเป๊ะปังของขุ่นแม่ ในงาน GINZY fair ที่จะถึงนี้ได้เลย บอกเลยว่าพลังของตัวแม่ตัวจริงนั้น...มันจี๊ดกว่าใคร