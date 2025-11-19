“วีนา” ทำดีมาก พรีเซ็นต์ชุดประจำชาติ ยักษ์ในตำนาน แฟนๆ หวังยืน Top 5 Miss Universe 2025

แม้ตลอดการเก็บตัว Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย ตัวแทนไทยแลนด์ “วีนา ปวีนา ซิงค์” Miss Universe Thailand 2025 อาจจะทำให้แฟนนางงามขัดใจในเรื่องเสื้อผ้าหน้าผม รวมถึงเอเนอร์จี้ที่ดูดร็อป ซึ่งวีนาก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า ครั้งนี้วีนาขอเป็นตัวเอง อะไรที่ปรับปรุงแก้ไขได้ วีนาพร้อมรับคำติชมและยินดีปรับปรุง แต่ขอเป็นตัวเอง ส่วนเสื้อผ้าหน้าผม ทีมภูเก็ตและสระบุรีแท็กทีมเข้ามาดูแลวีนา จนลุคออกมาดีขึ้นตามลำดับ
วันนี้ (19 พ.ย.68) ในรอบชุดประจำชาติ วีนา มาในชุดยักษ์ในตำนาน “สุวรรณรากษา พญายักษ์พิทักษ์สุวรรณภูมิ” ทำเอาแฟนนางงามใจฟู ถือว่าวีนาทำได้ดี ทั้งอินเนอร์และการพรีเซ็นต์สมเป็นกับเป็นยักษ์ผู้พิทักษ์ แฟนๆ หวังใจให้วีนาได้ยืนTop 5