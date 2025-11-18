ประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือชาติไทย! เปิดตัวชุดประจำชาติ ที่ “วีนา ปวีนา” จะใส่บนเวทีมิสยูนิเวิร์ส

เปิดตัวชุดประจำชาติไทย ที่ “วีนา ปวีนา ซิงค์” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 จะใส่บนเวที มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 คือชุด “สุวรรณรากษา พญายักษ์พิทักษ์สุวรรณภูมิ” โซจึ้งตะลึงทั้งจักรวาล
ชุดนี้ออกแบบและตัดเย็บโดย อาร์ทอัครัชเนรมิตศิลป์ ได้รับแรงบันดาลใจจาก พญายักษ์ในตำนานไทย ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็ง เกียรติยศ และการปกป้องแผ่นดินไทย พญายักษ์ถือกำเนิดขึ้นเพื่อรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมและอารยธรรมไทย ออกแบบด้วยสีทองเจิดจรัส สะท้อนความรุ่งโรจน์และความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาไทย การสวมชุดนี้จึงเปรียบเสมือนการสวม เกราะแห่งศักดิ์ศรีและพลังปกป้อง ของพญายักษ์ผู้ทรงพลัง ผู้เฝ้าดูแลและคุ้มครองประเทศไทยตราบนานเท่านาน
สำหรับการประกวดรอบชุดประจำชาติ จะมีขึ้นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.00 น. - 14.30 น. ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี คนไทยมาร่วมส่งกำลังใจให้วีนาทำหน้าที่เพื่อชาติไทยของเรา