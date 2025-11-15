“ก๊อต-ริชชี่” ส่อแววเลิกอีกคู่ ฝ่ายชายส่งข้อความรับผิด ลั่นโลเล ไม่มั่นคงเอง

กลิ่นเลิกราแรงมากอีกคู่ สำหรับ “ก๊อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์” กับ “ริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส” คู่จิ้นจากละครซ่อนเงารัก ที่กลายเป็นคู่จริงนอกจอ คบหาดูใจกันนาน 6 ปี เหตุอยู่ดีๆ มีข้อความจากหนุ่มก๊อต ส่งในกรุ๊ปแฟนคลับยาวเหยียด ยอมรับว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากความผิดตัวเอง ทั้งความไม่โต โลเล ไม่มั่นคง ไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นตัวเอง ทำให้ความสัมพันธ์สะเทือนหลายรอบ จนครั้งนี้เจ้าตัวบอกว่า “ไม่รู้จะทำยังไง เลยต้องตัดสินใจแบบนี้” รู้ดีว่าเป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายในชีวิต รวมทั้งเผยว่าได้ขอโทษต่อหน้าพ่อและริชชี่ไปแล้ว พร้อมขอโทษทุกคนที่ทำให้เสียใจ ผิดหวัง
“สวัสดีครับนี่คงเป็นข้อความสุดท้ายนะ ครับก่อนที่ผมจะออกจากกลุ่มครับ ที่ผมมาพูดไม่ใช่เพราะต้องการความเห็นใจผมแค่ต้องการยอมรับผิดอย่างจริงใจในสิ่งที่ผมทำลงไปนะครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความผิดของผมเอง โทษผมมาได้เลย ผมยอมรับผิดและจะอยู่กับสิ่งที่ทำลงไปครับ ผมเสียใจมาก ผมไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเลยครับ
ซึ่งสาเหตุมันเกิดจากตัวผมเองแหละครับที่ไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นตัวเองของผม ผมไม่ยอมเติบโตหรือปรับตัวให้ได้ดีกว่านี้ครับ ลดความเป็นตัวตนของผมลง โลเลและไม่มั่นคง ซึ่งมันทำให้กระทบความสัมพันธ์หลายครั้ง ครั้งนี้ก็อีกครั้ง ผมไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจแบบนี้ ผมรู้ว่ามันคงเป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายในชีวิตของผม ผมอยากขอโทษทุกคนที่ทำให้เสียใจและผิดหวังนะครับ ถ้าจะด่าว่าอะไรผมสามารถทำได้เลยนะครับผมยินดีรับผิด ทั้งหมดครับ ขณะที่ในอินสตาแกรมและติ๊กต๊อกริชชี่โพสต์คลิปเศร้าๆ เกี่ยวกับคำสัญญาของเจ้าบ่าวที่มีต่อว่าที่ภรรยา