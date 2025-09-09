“ริชชี่” ร่ำไห้ น้องชาย 19 ปี ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินหมดทุกบัญชีเกือบล้าน! เงินเก็บของครอบครัวทั้งหมด (คลิป)

ทำเอาช็อกถึงกับร่ำไห้ เพราะไม่คิดว่าจะเกิดกับคนในครอบครัว สำหรับ “ริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส” ที่ล่าสุดได้ไลฟ์คู่กับ “ก็อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์” เผยข่าวร้ายในวันเกิด น้องชายอายุ 19 ปี ถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินจนหมดบัญชี เงินก้อนของครอบครัวเหลือศูนย์บาททุกบัญชี หมดเกือบล้าน
- มีปัญหาเกิดขึ้นที่บ้าน เป็นเรื่องของน้องชาย น้องโดนมิจฉาชีพหลอก ตั้งแต่ 6 โมงเย็น ก็พยายามแจ้งเจ้าหน้าที่ที่พอแจ้งได้ ทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อไปบ้าง
-หนูไม่รู้เลยว่าเขาโดนขู่ เขาส่งจดหมายมาว่าน้องหนูฟอกเงิน ส่งจดหมายมาจริงจัง พิมพ์ข่มขู่ทุกอย่าง ว่าห้ามบอกใครทั้งสิ้น ไม่งั้นจะทำลายอนาคต จะจับเข้าคุก น้องเป็นเด็กนักเรียน อยู่ปี 1 ค่ะ เขาเป็นเด็กตั้งใจเรียนมาก
-ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับน้องตัวเอง เราฟังข่าวมาปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามิจฉาชีพ แต่น้องเราไม่รู้ เขาเครียดมาก เขาโดนขู่ 20 กว่าวัน
-ที่เสียใจมากๆ หนูอยู่กรุงเทพฯ กับเขา แล้วไม่รู้เลยว่าเขาโดนขู่มาตลอด วันนี้เขาโอนเงินทุกอย่าง ประมาณ 8 แสนกว่าบาท ตอนนี้ก็ยังสรุปยอดไม่ได้
-เขาไม่กล้าบอกอะไรพวกหนูเลย ตอนนี้พี่สาวกำลังไปทุกธนาคารที่เขาโอนออกไป เพื่อดูว่ายอดทั้งหมดเท่าไหร่ ตอนนี้บัญชีแม่หนูเหลือศูนย์บาททุกธนาคาร บัญชีตัวน้องหนูเองทั้งหมดที่มี เขาก็โอนหมดเลย
-ช็อกซ้ำสอง คือโทรไปตามเบอร์ที่ให้แจ้งเรื่องโดนมิจฉาชีพหลอก ไม่ได้บอกว่าเป็นดารา ไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์ใดๆ เขาบอกว่าถ้ามีชื่อเสียงจะตามง่ายกว่านี้
-สิ่งที่น่าเศร้าหนูแค่รู้สึกว่าทำไมยังมีเคสอีกเยอะมากที่เกิดขึ้น ไม่เคยคิดเลยว่าเคสแบบนี้จะสามารถหลอกคนได้อีกเหรอ
-น้องโอนเองจนเกลี้ยงบัญชี อายัดไปก็ไม่มีผล เงินหมดบัญชีแล้ว ทุกธนาคาร ตอนนี้เครียดมาก
-หนูมองว่าน้องหนูเป็นเด็กที่โตและเล่นมือถือ เขาฉลาดประมาณนึง ไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ เราพลาดตรงไหน เราไม่เคยให้ข้อมูลเขาหรือเปล่า
-น้องเชื่อมากๆ เพราะมิจฉาชีพอายัดธนาคาร เขากลัวมาก เขาเลยทำทุกอย่างตามที่พวกนั้นบอก
-คนพวกนั้นห้ามน้องบอกคนในครอบครัว ห้ามทำอะไร หรือแม้แต่ตอนเอาเงินในบัญชีคุณแม่ไปโอน เขาก็ให้ลบทุกอย่าง อย่าให้คุณแม่รู้ น้องหนูทำตามทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลย โอนปุ๊บให้ลบแชต ลบแอปฯ ให้ทำลายหลักฐานทุกอย่าง
-เขาใช้คำพูดขู่จะทำลายอนาคตน้อง ตอนแรกน้องเครียดมาก หนูช็อก เพราะไม่คิดว่าน้องหนูจะไม่รู้ว่านี่คือมิจฉาชีพ ตอนแรกเขาเถียงว่าเป็นของจริงนะ ไม่งั้นเขาจะอายัดบัญชีเขาได้ไง
-ที่เสียใจคือทำไมเราไม่รู้ว่าเขาถูกขู่ เขากลัว แล้วมันขนาดนั้น เรารู้สึกแย่ เราเป็นพี่ที่แบบ.. เสียหายเยอะมากๆ จนคิดไม่ออก
-ร้องไห้บอกเป็นวันดีๆ อยากให้เกิดเรื่องดีๆ ขอโทษทุกคนด้วยที่อาจจะไม่ไหว
-น้องโดนหลอกเกือบเดือน ยอดที่โดนเยอะมหาศาลมาก เป็นเงินเก็บของครอบครัวที่กว่าจะได้มา ยากมากๆ วันนี้ก็ทำอะไรมากไม่ได้กว่านี้ นอกจากแชร์ให้ฟัง
-ตอนนี้แจ้งความและรอ ก็ทำตามระบบ
-ก็อตบอกตนก็โดน จนเลิกตามแล้ว ยอดไม่ได้เยอะมาก
@photos2522 ฝากเตือนภัย และ เป็นกำลังใจให้บ้านน้องริชชี่ด้วยนะคะ!!#ริชชี่อรเณศ #มิจฉาชีพ #ก็อตริชชี่ #ก็อตอิทธิพัทธ์ ♬ เสียงต้นฉบับ - Minkug