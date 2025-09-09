xs
xsm
sm
md
lg

“ริชชี่” ร่ำไห้ น้องชาย 19 ปี ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินหมดทุกบัญชีเกือบล้าน! เงินเก็บของครอบครัวทั้งหมด (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาช็อกถึงกับร่ำไห้ เพราะไม่คิดว่าจะเกิดกับคนในครอบครัว สำหรับ “ริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส” ที่ล่าสุดได้ไลฟ์คู่กับ “ก็อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์” เผยข่าวร้ายในวันเกิด น้องชายอายุ 19 ปี ถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินจนหมดบัญชี เงินก้อนของครอบครัวเหลือศูนย์บาททุกบัญชี หมดเกือบล้าน

- มีปัญหาเกิดขึ้นที่บ้าน เป็นเรื่องของน้องชาย น้องโดนมิจฉาชีพหลอก ตั้งแต่ 6 โมงเย็น ก็พยายามแจ้งเจ้าหน้าที่ที่พอแจ้งได้ ทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อไปบ้าง

-หนูไม่รู้เลยว่าเขาโดนขู่ เขาส่งจดหมายมาว่าน้องหนูฟอกเงิน ส่งจดหมายมาจริงจัง พิมพ์ข่มขู่ทุกอย่าง ว่าห้ามบอกใครทั้งสิ้น ไม่งั้นจะทำลายอนาคต จะจับเข้าคุก น้องเป็นเด็กนักเรียน อยู่ปี 1 ค่ะ เขาเป็นเด็กตั้งใจเรียนมาก

-ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับน้องตัวเอง เราฟังข่าวมาปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามิจฉาชีพ แต่น้องเราไม่รู้ เขาเครียดมาก เขาโดนขู่ 20 กว่าวัน

-ที่เสียใจมากๆ หนูอยู่กรุงเทพฯ กับเขา แล้วไม่รู้เลยว่าเขาโดนขู่มาตลอด วันนี้เขาโอนเงินทุกอย่าง ประมาณ 8 แสนกว่าบาท ตอนนี้ก็ยังสรุปยอดไม่ได้

-เขาไม่กล้าบอกอะไรพวกหนูเลย ตอนนี้พี่สาวกำลังไปทุกธนาคารที่เขาโอนออกไป เพื่อดูว่ายอดทั้งหมดเท่าไหร่ ตอนนี้บัญชีแม่หนูเหลือศูนย์บาททุกธนาคาร บัญชีตัวน้องหนูเองทั้งหมดที่มี เขาก็โอนหมดเลย

-ช็อกซ้ำสอง คือโทรไปตามเบอร์ที่ให้แจ้งเรื่องโดนมิจฉาชีพหลอก ไม่ได้บอกว่าเป็นดารา ไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์ใดๆ เขาบอกว่าถ้ามีชื่อเสียงจะตามง่ายกว่านี้

-สิ่งที่น่าเศร้าหนูแค่รู้สึกว่าทำไมยังมีเคสอีกเยอะมากที่เกิดขึ้น ไม่เคยคิดเลยว่าเคสแบบนี้จะสามารถหลอกคนได้อีกเหรอ

-น้องโอนเองจนเกลี้ยงบัญชี อายัดไปก็ไม่มีผล เงินหมดบัญชีแล้ว ทุกธนาคาร ตอนนี้เครียดมาก
-หนูมองว่าน้องหนูเป็นเด็กที่โตและเล่นมือถือ เขาฉลาดประมาณนึง ไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ เราพลาดตรงไหน เราไม่เคยให้ข้อมูลเขาหรือเปล่า

-น้องเชื่อมากๆ เพราะมิจฉาชีพอายัดธนาคาร เขากลัวมาก เขาเลยทำทุกอย่างตามที่พวกนั้นบอก

-คนพวกนั้นห้ามน้องบอกคนในครอบครัว ห้ามทำอะไร หรือแม้แต่ตอนเอาเงินในบัญชีคุณแม่ไปโอน เขาก็ให้ลบทุกอย่าง อย่าให้คุณแม่รู้ น้องหนูทำตามทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลย โอนปุ๊บให้ลบแชต ลบแอปฯ ให้ทำลายหลักฐานทุกอย่าง

-เขาใช้คำพูดขู่จะทำลายอนาคตน้อง ตอนแรกน้องเครียดมาก หนูช็อก เพราะไม่คิดว่าน้องหนูจะไม่รู้ว่านี่คือมิจฉาชีพ ตอนแรกเขาเถียงว่าเป็นของจริงนะ ไม่งั้นเขาจะอายัดบัญชีเขาได้ไง

-ที่เสียใจคือทำไมเราไม่รู้ว่าเขาถูกขู่ เขากลัว แล้วมันขนาดนั้น เรารู้สึกแย่ เราเป็นพี่ที่แบบ.. เสียหายเยอะมากๆ จนคิดไม่ออก

-ร้องไห้บอกเป็นวันดีๆ อยากให้เกิดเรื่องดีๆ ขอโทษทุกคนด้วยที่อาจจะไม่ไหว

-น้องโดนหลอกเกือบเดือน ยอดที่โดนเยอะมหาศาลมาก เป็นเงินเก็บของครอบครัวที่กว่าจะได้มา ยากมากๆ วันนี้ก็ทำอะไรมากไม่ได้กว่านี้ นอกจากแชร์ให้ฟัง

-ตอนนี้แจ้งความและรอ ก็ทำตามระบบ

-ก็อตบอกตนก็โดน จนเลิกตามแล้ว ยอดไม่ได้เยอะมาก

@photos2522 ฝากเตือนภัย และ เป็นกำลังใจให้บ้านน้องริชชี่ด้วยนะคะ!!#ริชชี่อรเณศ #มิจฉาชีพ #ก็อตริชชี่ #ก็อตอิทธิพัทธ์ ♬ เสียงต้นฉบับ - Minkug









“ริชชี่” ร่ำไห้ น้องชาย 19 ปี ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินหมดทุกบัญชีเกือบล้าน! เงินเก็บของครอบครัวทั้งหมด (คลิป)
“ริชชี่” ร่ำไห้ น้องชาย 19 ปี ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินหมดทุกบัญชีเกือบล้าน! เงินเก็บของครอบครัวทั้งหมด (คลิป)
“ริชชี่” ร่ำไห้ น้องชาย 19 ปี ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินหมดทุกบัญชีเกือบล้าน! เงินเก็บของครอบครัวทั้งหมด (คลิป)
“ริชชี่” ร่ำไห้ น้องชาย 19 ปี ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินหมดทุกบัญชีเกือบล้าน! เงินเก็บของครอบครัวทั้งหมด (คลิป)
กำลังโหลดความคิดเห็น