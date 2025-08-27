เตือนภัย! โจรแสบยกเดี่ยว งัดตู้บุญเติมหน้าหอพักกลางดึกที่สระบุรี หนีลอยนวล

สระบุรี - วงจรปิดจับภาพคนร้ายแต่งชุดคล้ายช่างโรงงาน ขี่ จยย. ยกตู้บุญเติมหอพักดัง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี หนีไปเพียงลำพัง ใช้เวลาไม่ถึง 20 นาที เจ้าของหอพักเผยเสียความรู้สึก–หวั่นไม่ปลอดภัย วอนคนร้ายกลับตัวทำมาหากินสุจริต
วันนี้( 27 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีเพจเฟซบุ๊ก “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7” เผยแพร่คลิปวงจรปิดเตือนภัยคนร้ายงัดตู้บุญเติมกลางดึกในพื้นที่เขต อ.ท่าเรือ – บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยระบุว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฟีราโน่สีเทา ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน แต่งกายคล้ายชุดช่างโรงงาน สวมหมวกกันน็อกสีขาว ก่อเหตุเพียงลำพัง
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าเหตุเกิดหน้าหอพัก “อรญา เพลส” ริมถนนสายท่าเรือ–บ้านหมอ ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี นางสาวอนัญตญา สิงจานุสงค์ อายุ 54 ปี ผู้ดูแลหอพัก พาไปชี้จุดเกิดเหตุ พร้อมเล่าว่า ปกติจะตรวจเงินจากตู้บุญเติมทุกเช้า แต่เช้าวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา พบว่าตู้หายไป เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบเหตุการณ์เมื่อเวลาประมาณ 02.52 น. มีชายสูงราว 185 ซม. นั่งดูดบุหรี่ข้างตู้ทำทีไม่ให้ผิดสังเกต ก่อนใช้เครื่องมืองัดน็อตที่ยึดตัวตู้จำนวน 4 จุด ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาทีจนสามารถโยกและลากตู้ขึ้นท้ายรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ภายในตู้มีเงินหมุนเวียนวันละ 2,000–3,000 บาท สำหรับบริการโอนเงิน–เติมโทรศัพท์ให้ลูกค้าในละแวกดังกล่าว ผู้ดูแลหอพักเผยว่า รู้สึกกังวลด้านความปลอดภัย และลังเลว่าจะติดตั้งตู้ใหม่หรือไม่ เนื่องจากหอพักมีผู้อยู่อาศัยใช้บริการเป็นประจำ โดยเฉพาะคนงานที่ต้องโอนเงินกลับบ้านหรือต้องการเติมเน็ตตลอด 24 ชั่วโมง
นางสาวอนัญตญา ฝากไปถึงคนร้ายว่า ควรหันกลับใจ มุ่งทำมาหากินอย่างสุจริต ดีกว่าการก่อเหตุลักขโมยที่เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีและทำลายอนาคตตัวเอง
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการแจ้งความไว้ที่ สภ.บ้านหมอ แล้ว และเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบภาพวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย