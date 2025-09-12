อย่าไปเบลมเหยื่อว่าโง่! “หนุ่ม กรรชัย” เห็นใจ “ริชชี่” น้องชายถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน!

“หนุ่ม กรรชัย” แบรนด์แอมบาสเดอร์ Whoscall คนแรก เผยใช้แอปฯ แล้วแฮปปี้ ช่วยลดความรำคาญจากเบอร์แปลก พร้อมแนะวิธีรับมือมิจฉาชีพ เห็นใจ “น้องชายริชชี่” ถูกหลอกสูญเงินล้าน วอนอย่าซ้ำเติมเหยื่อ ชวนคนไทยโหลดแอปฯ ฟรี สร้างคอมมูนิตี้ป้องกันภัยร่วมกัน
เปิดตัว Brand Ambassador คนแรกของแอปพลิเคชันป้องกันมิจฉาชีพ whoscall งานนี้ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เผยว่าตั้งแต่ใช้แอปฯ นี้ แฮปปี้มาก ความรำคาญใจก็น้อยลง เพราะเมื่อก่อนต้องรับมือกับเบอร์โทร.แปลกๆ ที่โทร.เข้ามาตลอด พร้อมเผยถึงเคสที่น้องชายของ “ริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส” ถูกมิจฉาชีพหลอกเงินสูญเป็นล้าน วอนอย่าไปเบลมเหยื่อ
“เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก ถามว่าทำไมตัดสินใจรับงานนี้ โดยส่วนตัวใช้แอปฯ Whoscall อยู่แล้ว เพราะเมื่อก่อนเคยมีคนโทร.เข้ามาบ่อย พอเราทำข่าวเรารู้ว่าไอ้นี่โทร.มาเป็นมิจฉาชีพ แต่สิ่งที่เราไม่รู้เลยก็คือเบอร์นี้เป็นเบอร์ของใคร เราก็ต้องรับ หลังๆ มันเริ่มเยอะขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันรำคาญ เราก็เลยตัดความรำคาญ โหลด Whoscall มาใช้ หลังจากนั้นชีวิตก็แฮปปี้ เขาก็จะบอกเราหมดว่าอันนั้นเป็นมิจฉาชีพนะ แม้กระทั่งพนักงานลาซาด้าโทร.มาเรายังรู้เลย (หัวเราะ)
ความเสี่ยงเป็นใครเราก็จะรู้ รวมถึงมีฟีเจอร์ดีๆ เช่น คุณดูข่าวแล้วรู้สึกว่าข่าวนี้ใช่ข่าวจริงหรือเปล่านะ ก็แคปภาพนั้นแล้วไปเสิร์จหาใน Whoscall คุณก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นเฟกนิวส์หรือเปล่า แอปฯ นี้มองว่าช่วยคนไทยได้แน่ๆ และโหลดฟรีด้วย
พอใช้แล้วไม่เจอเคสแปลกๆ เพราะเรารู้แล้วจะไม่รับ ตัดความรำคาญ แต่ก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ใช้ มีโทร.มาบ่อยมากๆ คุณมีพัสดุส่งเข้ามานะคะ มีเงินปลายทางอยู่ที่ต้องเอาออกไป มีคนโน้นคนนี้ส่งมาให้ หรือมีพัสดุจากที่นี่ๆ นะ อาจเป็นพัสดุผิดกฎหมาย คุณต้องถูกอายัดบัญชี มันก็จะมีแบบนี้บ่อยๆ มากๆ มีช่วงนึงที่ฮิตมากๆ หลังๆ พอใช้ Whoscall ก็เบาแล้ว
วิธีรับมือก็หลากหลาย คุยต่อก็มี คุยด้วยว่ายังไง ต้องโอนยังไง บางทีอยากรู้ แต่มีจังหวะนึงที่คุยแล้วขอไลน์เรา อันนี้เราไม่เอาแล้ว ไม่ให้แล้ว กลัวต้องกดลิงก์ ก็เลยไม่เอาดีกว่า ไม่คุยต่อ ไม่เคยมีบอกว่าผมหนุ่ม กรรชัย เคยมีแต่ด่า แต่ไม่ต้องถามว่าด่าแบบไหนนะ (หัวเราะ) มีด่าหยาบๆ เหมือนกัน”
เห็นใจ “ริชชี่ อรเณศ” น้องชายถูกมิจฉาชีพหลอก อย่าเบลมเหยื่อว่าโง่
“อยากให้เป็นครอบครัว Whoscall อย่างล่าสุดเลยที่เห็น น้องนักแสดงคนนึง น้องริชชี่ ที่น้องชายโดนมิจฉาชีพหลอก อันนี้น่าเห็นใจนะ เราเข้าไปดูในข่าวนี้ก็ยังมีคนหลากหลายประเภทบอกว่าไม่ดูข่าวบ้างเหรอ ช่วยไม่ได้โง่เอง โน่นนี่นั่น พอเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นเหยื่อนะ ทำไมไปเบลมเหยื่อขนาดนั้น ซึ่งจริงๆ แล้วแทนที่คุณจะไปว่าผู้เสียหายแบบนั้น คุณมาเป็นครอบครัว whoscall ก็ได้ เพราะเขามีคอมมูนิตี้ที่คุณสามารถแนะนำว่ามีเรื่องแบบนี้ๆ เกิดขึ้นนะ สายนี้เป็นแบบนี้นะ เบอร์นี้เป็นแบบนี้นะคุณก็เอาสิ่งที่คุณพบคุณเห็น เอาไปแชร์เอาไว้ เขาก็จะได้มาหาดูจาก Whoscall ได้
แทนที่คุณจะไปว่าเขา คุณแค่หาช่องทางช่วยเหลือเขา เพราะว่าคนเรารู้ไม่เท่ากันนะ ไม่ได้หมายความว่าคุณรู้แล้วคนอื่นต้องรู้เหมือนคุณ คุณเห็นข่าวนี้แล้วคนอื่นก็ต้องเห็นข่าวเหมือนคุณ ชีวิตบางคนเขาต้องทำงานทั้งวัน เขาอาจไม่ได้ดูข่าวก็ได้ แต่คุณไม่ด้ทำงานคุณดูข่าว อะไรแบบนี้ มันไม่มีสิทธิ์ไปว่าใครคนใดคนหนึ่งว่าไม่ดูข่าวเหรอ เขาโง่เหรอ ไม่ใช่ คุณเอาสิ่งนั้นไปบอกเขาดีกว่า ไปเป็นกระบอกเสียงดีกว่า แม้จะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ แต่อย่างน้อยคุณได้ทำอะไรดีๆ ให้สังคม ดีกว่าคุณไปนั่งว่าผู้เสียหาย มันก็ไม่ดี ไม่แฟร์กับเขา”