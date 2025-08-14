“จอนนี่มือปราบ” วอนอย่าซ้ำผมเลย ลั่นไม่ใช่คนเลว ความดีก็มี ยันยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

หลังถูกจับกุมคดีรีสอร์ตรุกที่ดินป่าไม้ ด.ต. ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ “จอนนี่ มือปราบ” และภรรยา ได้โพสต์ผ่านเพจส่วนตัวขอความเป็นธรรมและให้สังคมอย่าซ้ำเติม ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนเลว ทำมาหากินสุจริต และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พร้อมขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ พร้อมเรียกร้องให้สังคมให้โอกาสทำมาหากินและช่วยเหลือครอบครัว
จากกรณีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเข้าจับกุม ด.ต. ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ “จอนนี่ มือปราบ” และภรรยา ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 หลังพบว่าก่อสร้างรีสอร์ตรุกที่ดินป่าไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จ.อุบลราชธานี โดยใช้เอกสารเท็จและเอื้อประโยชน์เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อให้รีสอร์ตดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย ด้านจอนนี่ยืนยันให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และพร้อมให้สังคมรอฟังข้อเท็จจริงจากกระบวนการยุติธรรม ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (14 ส.ค.) เพจ “ตะลึงกรุง จอนนี่มือปราบ“ หรืออดีต ด.ต. ยุทธพล ศรีสมพงษ์ ตำรวจสายสืบชื่อดัง ที่กลายเป็นอินฟลูฯและนักธุรกิจท้องถิ่นของไทย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “กราบขอบคุณทุกกำลังใจครับ ผิด ผมก็น้อมรับ ผมขอโพสต์เรื่องคดีรีสอร์ทผม โพสต์นี้เป็นโพสต์สุดท้าย ก่อนจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีก ขอให้เป็นเรื่องเลวร้ายของชีวิตที่ได้พบเจอครับ
ฝากถึงทุกๆท่านที่ติดตามข่าวผมมาตลอดครับ ด้วยความเคารพ ในสื่อโซเชียล อย่าโพสต์ ดราม่า อย่าเม้นท์ด่า อย่าลงคลิปซ้ำผมเลยนะครับ ผมล้มแล้ว ผมยอมทุกอย่างแล้ว
ผมไม่ใช่คนเลว หรือคนชั่วอะไร ทำมาหากินสุจริต ตั้งมั่นในความดีตลอด คนเราก็มีผิดพลาดได้ เรื่องกฏหมายที่ดินนิคมเป็นเรื่องระเอียดอ่อน ผมไม่มีเจตนาจะทำผิดอะไรตั้งแต่เริ่มครับ อย่าด่าผมเลย
ผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปบุกรุกอะไร ความตั้งใจ ในปีนั้น อยากเข้ามาพัฒนาการท่องเที่ยวอุบลฯบ้านเกิด สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ อยากให้คนมาเที่ยวบ้านผมเยอะๆ ผิด ผมก็น้อมรับ และพร้อมแก้ไขครับ
วันนี้ผมและภรรยาถูกออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อย และได้ประกันตัว เพื่อจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปครับ ผมสงสารเมียมากๆ และคุณแม่ผมที่ต้องช็อคจนทรุด
ผมขอกราบขอโทษทุกๆคน จากหัวใจลูกผู้ชายครับ
โซเชียลฯ อย่าดราม่า อย่าแขวะ อย่าแซะ อย่าปั่นผมเลย ผมโดนมาหนักมากพอแล้ว สงสารผมเถอะครับ อย่าซ้ำผมเลย ให้โอกาสผมทำมาหากินเลี้ยงลูกเมีย ลูกน้อง ด้วยครับ ความดี ผมก็เคยสร้างไว้มีมากมาย กราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน ที่ให้ความเป็นธรรมต่อผมและภรรยา ผมและภรรยา จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปครับ รีสอร์มผมต้องปิดตัวลงตามคำสั่งไปก่อน
อย่าด่า อย่าแซะผมต่อเลยนะครับ ขอพื้นที่ให้เมียผม ตัวผมทำมาหากินต่อไป ผมไม่ได้ใช่คนเลวครับ คนเรา ไม่มีใครอยากพลาดครับ พลาด ก็แก้ไข
โซเชียลฯ อย่าซ้ำผมเลย สงสารผมทีครับ ผมเครียดมากๆขอบคุณทุกๆกำลังใจครับ ผมจะตั้งมั่นทำความดี ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปครับ
-จอนนี่มือปราบ 🙏🙏”