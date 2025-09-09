พร้อมก้าวสู่ยุค eSIM Only!! ลูกค้าทรู เปลี่ยนได้ทันใจง่ายๆ ผ่านแอปทรู รองรับทั้ง iPhone และสมาร์ทโฟน

ในแวดวงเทคโนโลยี กำลังมีข่าวลือหนาหูว่า เครื่องรุ่นใหม่ๆ ที่กำลังจะออกมาอาจเลิกใช้ถาดซิมและก้าวสู่การเป็น eSIM Only ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนดีไซน์มือถือ แต่คือการเปิดประตูสู่อนาคตของการสื่อสารที่สะดวก ปลอดภัย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลได้มากกว่าที่เคย โดย eSIM มอบข้อดีรอบด้าน ทั้งความสะดวกที่ไม่ต้องเปลี่ยนซิมการ์ดให้ยุ่งยากเพราะฝังอยู่ในอุปกรณ์แล้ว ซื้อออนไลน์และติดตั้งได้ด้วยตัวเอง รองรับทุกระบบทั้ง iPhone และ สมาร์ทโฟนต่างๆ ครอบคลุมทั้งรายเดือน และเติมเงิน ใช้งานได้หลายเบอร์สูงสุดถึง 6 หมายเลขในเครื่องเดียว และพร้อมสลับใช้งานต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคยุคใหม่ได้สัมผัสประสบการณ์การเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่ออย่างแท้จริง
ทรู พร้อมเดินหน้าตอบโจทย์ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยการส่งเสริมให้ลูกค้าเปลี่ยนจากซิมการ์ดแบบเดิมมาใช้ eSIM เทคโนโลยีแห่งอนาคตของโทรศัพท์มือถือ ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่าย สะดวก และไร้ข้อจำกัด โดยสามารถเพิ่ม eSIM หรือเปลี่ยนซิมการ์ดเป็น eSIM ใน iPhone, และสมาร์ทโฟนต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง ง่ายๆ ผ่านแอปทรู หรือสามารถรับบริการได้ที่ทรูหรือดีแทคช็อปทั่วประเทศ
ขั้นตอนการเปลี่ยนซิมการ์ดเป็น eSim ผ่านแอปทรู
ลูกค้าทรู ที่ต้องการเปลี่ยนซิมการ์ดเป็น eSim ทำเองได้ง่ายๆ ไม่ต้องไปที่ช็อปให้ยุ่งยาก แค่ทำผ่านแอปทรู (True App) ได้ทุกที่ทุกเวลา
1. เปิดแอปทรู True App หรือ กดที่นี่
2. เข้าสู่ระบบ ได้ 3 แบบ เลือกได้ทั้ง
- ด้วยเบอร์มือถือ
- อีเมล ที่ลงทะเบียนทรูไอดีไว้
- หมายเลขสมาชิกเน็ตบ้านทรูออนไลน์
3. กดที่ จุด 3 จุด ด้านขวาบนสุด (ข้างกระดิ่ง) เพื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลบัญชี
4. จากนั้นเลือกเปลี่ยนหมายเลข เพื่อเลือกเบอร์ที่ต้องการเปลี่ยนซิมการ์ดเป็น eSim หากเป็นเบอร์นั้นอยู่แล้ว ให้ข้ามข้อนี้ไป
5. เลื่อนไปที่หัวข้อ จัดการบัญชี แล้วเลือกหัวข้อ เปลี่ยนมาใช้ eSim เบอร์ทรู
6. เลือกเบอร์ที่ต้องการเปลี่ยนเป็น eSim แล้วกด ถัดไป
7. กด ขอรหัส OTP จากนั้น กรอกเลข OTP ที่ได้รับ แล้วกด ยืนยันรหัส OTP
8. ใส่หมายเลข EID แล้วกด ถัดไป (ตรวจสอบหมายเลข EID กดhttps://www.true.th/betterliv/support/how-to-check-eid )
9. ใส่อีเมล และ เบอร์มือถือ สำหรับรับ QR Code เพื่อดาวน์โหลด eSim ในเครื่อง แล้วกด ถัดไป
10. กด เปิดใช้งานเบอร์นี้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวตน (eKYC) *ต้องทำให้เสร็จสิ้นเท่านั้น จึงจะได้อีเมล และ SMS
11. เปิดอีเมล หรือ sms เพื่อรับ QR CODE และ ดาวน์โหลด eSim ในเครื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.true.th/services/esim