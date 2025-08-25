เบื้องหลังผิวที่พร้อมคว้ามง! ก่อนขึ้นเวที “วีนา MUT 2025”

เบื้องหลังชัยชนะของ “วีนา ปวีนา ซิงห์” เจ้าของมงกุฎ Miss Universe Thailand คนล่าสุด ไม่ได้มาจากการเตรียมตัวเพียงบนเวทีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดูแลความงามอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ก่อนเข้ากองประกวดที่สระบุรี วีนาได้เข้ารับการดูแลผิวพรรณและความมั่นใจจาก นพ.ดิสพงศ์ ปณิฐาภรณ์ แพทย์ผิวหนังประจำ The Demis Clinic เพื่อให้เธอพร้อมที่สุดทั้งด้านผิวและบุคลิกภาพในการแข่งขัน
นอกจากวีนาแล้ว “นาตาลี เกลโบวา” อดีต Miss Universe ที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลา ก็ไว้วางใจให้นพ.ดิสพงศ์เป็นผู้ดูแลมาโดยตลอด สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่คนดังระดับโลกมอบให้กับฝีมือแพทย์ไทย
จากความสำเร็จของสองสาวงามระดับจักรวาล ทำให้ชื่อของ นพ.ดิสพงศ์ ปณิฐาภรณ์ ถูกยกให้เป็นหนึ่งใน “แพทย์ที่จักรวาลวางใจ” อย่างแท้จริง