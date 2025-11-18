WE Society จับมือ ไทยประกันชีวิต ผุดแคมเปญ “Level Up Your Health”

WE Society จับมือ ไทยประกันชีวิต เปิดตัวแคมเปญเอาใจลูกค้าสายสุขภาพ “Level Up Your Health” เพราะสุขภาพดี ไม่หยุดที่ Level เดิม ชวนลูกค้าทำกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต เพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วม คลาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Pilates In The City พร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
นายชออี ทานร์ รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Strategy and Innovation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตให้ความสำคัญกับการมอบการดูแลลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น และมากกว่าความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต (TLI Application) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับการดูแลอย่างครบรอบด้าน ตามเจตนารมณ์ทางธุรกิจในการเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หรือ Life Solutions Provider
บริษัทฯ จึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมด้านการประกันชีวิตต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ บนแอปพลิเคชัน เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตให้มีความสุข อาทิ ฟีเจอร์สแกนใบหน้าวัดค่าสุขภาพ บริการเช็กข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นผ่านการสแกนใบหน้าด้วยเทคโนโลยี AI (Artificial intelligence) การรวบรวมบทความน่าสนใจทั้งด้านการเงิน การดูแลสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ ฯลฯ รวมถึงริเริ่มแคมเปญและกิจกรรมต่างๆ ที่จะสามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าไทยประกันชีวิต
ล่าสุด ไทยประกันชีวิต จับมือกับ WE Society นำโดยนางสาวอภิรดี จังจุติกุล ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ เดินหน้าส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงรุกแก่ลูกค้า โดยเปิดตัวแคมเปญ “Level Up Your Health” เพราะสุขภาพดี ไม่หยุดที่ Level เดิม ผ่านภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จ 3 Levels ภายใน 3 เดือน บนแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ได้แก่
Level 1: สแกนใบหน้าวัดค่าสุขภาพ ครบ 6 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 68 – 31 ม.ค. 69)
Level 2: สะสมก้าวเดินครบ 80,000 ก้าว (ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 68 – 31 ม.ค. 69)
Level 3: เผาผลาญพลังงานครบ 5,000 กิโลแคลอรี (ระหว่างวันที่ 1 – 31 ม.ค. 69)
ลูกค้าไทยประกันชีวิตที่สามารถพิชิตภารกิจทั้ง 3 Levels ได้ 50 ท่านแรก จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Pilates In The City” พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน นอกจากนี้ ยังได้มอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในการดูแลสุขภาพอย่างรอบด้านให้แก่ลูกค้า โดยสามารถกดรับสิทธิ์ผ่าน แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ภายใต้แคมเปญ Level Up Your Privilege ที่มุ่งยกระดับสุขภาพผ่านสิทธิพิเศษต่างๆ ทั้งส่วนลดร้านค้า บริการตรวจสุขภาพ และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น หมวดอาหารและยา เช่น Save Drug คูปองมูลค่าแทนเงินสด, ส่วนลดพิเศษจากร้านอาหารสุขภาพชั้นนำ หมวดเสื้อผ้ากีฬาและแกดเจ็ตสุขภาพ เช่น ส่วนลดจากแบรนด์ Suunto, Wakingbee, BaNANA และ Studio 7 หมวดสุขภาพและการออกกำลังกาย เช่น สิทธิ์ทดลองใช้ WE Society, การตรวจ Posture Analysis และบริการปรึกษาแพทย์ Samitivej Wearable Clinic ผ่าน Smartwatch ฟรี เป็นต้น
นายชออี ทานร์ กล่าวว่า “Level Up Your Health เป็นแคมเปญที่มุ่งส่งเสริมและดูแลสุขภาพ ใน Season 2 ต่อเนื่องจากแคมเปญ Unlock Your Health ที่ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากลูกค้าไทยประกันชีวิตในการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก สำหรับแคมเปญ Level Up Your Health นี้ เป็นการจับมือร่วมกับพันธมิตร We Society เชิญชวนลูกค้าไทยประกันชีวิต ร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ตลอดเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 - มกราคม 2569 เพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Pilates In The City” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569”
ลูกค้าไทยประกันชีวิตสามารถดูรายละเอียดสิทธิพิเศษอื่นๆ และเข้าร่วมแคมเปญ “Level Up Your Health” ผ่านแบนเนอร์หรือข้อความแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต
ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ได้ฟรี ทั้งจากระบบ IOS และ Android