SYNEXรายได้ไตรมาส3 ทะลุ 1.2 หมื่นล้านบาท

ซินเน็ค (ประเทศไทย) โชว์ศักยภาพโตแรง! Q3 กำไรพุ่ง 17.3% แตะ 198 ลบ. กวาดรายได้รวม 12,116 ลบ. รับอานิสงส์เทรนด์ AI และ Smart Device ที่ขยายตัวโดดเด่น หนุนกลุ่ม Apple, Smartphone & Wearable โตต่อเนื่อง พร้อมยกระดับความร่วมมือกับ AWS สู่ Advanced Tier Services Partner เสริมพอร์ต Smart Energy Solution และสินค้ามาร์จิ้นสูง ตอกย้ำกลยุทธ์ Value-Added IT Distributor ที่มุ่งสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็ม เปิดเผยถึง ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2568 ซินเน็คสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างโดดเด่น ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงท้าทาย โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทั้งในกลุ่ม AI, Cloud และ Smart Devices ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของกำไรสูงกว่าการเติบโตของรายได้ สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน และการบริหาร Product Mix รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น เสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานการเติบโตระยะยาวของบริษัท
โดยมีรายได้จากการขายและบริการรวม 12,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อนหน้า บริษัทมีกำไรขั้นต้น 468 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ กำไรสุทธิพุ่งแตะ 198 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 17.3% จากปีที่แล้ว
สำหรับการเติบโตของรายได้ในไตรมาส 3 นี้ ได้แรงหนุนจาก กลุ่มสินค้า Apple ที่เป็นพระเอกของพอร์ต เติบโต 14.3% เทียบกับปีก่อน จากการเปิดตัว iPhone 17 Series และกลยุทธ์ขยายตลาดต่างจังหวัดควบคู่กับการนำเสนอ Solution-Based Offering ที่ผสานผลิตภัณฑ์กับบริการและซอฟต์แวร์ครบวงจร ด้าน กลุ่มมือถือและอุปกรณ์สวมใส่ (Smartphone & Wearable) เติบโตแรง 67.1% เทียบกับปีก่อน จากกระแสเทคโนโลยี AI ที่ยกระดับประสบการณ์ใช้งานสมาร์ตโฟนและกระตุ้นรอบการเปลี่ยนเครื่องใหม่ รวมถึงเทรนด์สุขภาพที่หนุนยอดขาย Smart Watch พุ่งสูง
กลุ่ม Enterprise & Solution เติบโต 12.4% เทียบกับปีก่อน จากการลงทุนในระบบ Cloud และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายของลูกค้าองค์กร โดย ซินเน็คยังเดินหน้าขยายพอร์ตสู่กลุ่มพลังงานสะอาด (Smart Energy Solution) และยกระดับความร่วมมือกับ Amazon Web Services (AWS) สู่ Advanced Tier Services Partner เสริมศักยภาพการแข่งขันในตลาด Cloud ที่เติบโตต่อเนื่อง ขณะที่ กลุ่ม Gaming & Gadget โตทะลุ 95% เทียบกับปีก่อน จากกระแส Nintendo Switch 2 ที่มาพร้อมคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่เหนือขึ้นในปลายไตรมาส 2 ทำให้ในไตรมาส 3 สินค้าได้มาเติมเต็มในตลาดมากขึ้น
สำหรับกลุ่ม Consumer และ Commercial ชะลอตัวเล็กน้อย โดยกลุ่ม Consumer สาเหตุหลักมาจากความต้องการสินค้าในกลุ่ม Printing ลดลง ตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล อย่างไรก็ตาม บริษัทปรับกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นตลาด Commercial Printing ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและมีอัตรากำไรดีกว่า พร้อมพัฒนา After-Sales Service Solution เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ
ขณะที่กลุ่ม Commercial แม้โครงการลงทุนด้าน IT Infrastructure ของภาครัฐและเอกชนเดินหน้าต่อเนื่อง แต่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและนโยบายยังชะลอการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่ม SI และโครงการ Project-based อย่างไรก็ดี กลุ่มกล้องวงจรปิดยังเติบโตต่อเนื่องจากการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ขณะเดียวกันบริษัทเดินหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงโซลูชัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและความสามารถในการทำกำไร
อย่างไรก็ดี จากความสำเร็จของผลประกอบการในไตรมาส 3 ปีนี้ สนับสนุนงวด 9 เดือนแรกของปี 2568 มีรายได้จากการขายและบริการรวม 34,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.1% กำไรสุทธิ 576 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน
นางสาวสุธิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผลประกอบการในไตรมาสนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของซินเน็ค ที่ก้าวผ่านจาก IT Distributor สู่ Value-Added IT Distributor ที่ไม่เพียงเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทเอง แต่ยังส่งต่อคุณค่าให้กับลูกค้าและพันธมิตร ผ่านการเป็น Value Creator มากกว่าเป็นผู้จัดจำหน่าย พร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI, Cloud และ Smart Energy มายกระดับโซลูชันของเรา ขยายพอร์ตสินค้าไปสู่กลุ่มที่มีมาร์จิ้นสูง เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ”
พร้อมประเมินแนวโน้มไตรมาส 4/2568 คาดว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะทยอยฟื้นตัวชัดเจนขึ้นจากปัจจัยฤดูกาล โดยเฉพาะการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงปลายปี และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น โครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ที่จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ ขณะที่ภาคธุรกิจเริ่มกลับมาลงทุนมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการสินค้าเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ทั้งนี้จากความสำเร็จในด้านผลประกอบการ ซินเน็คยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืนครบทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สะท้อนจากรางวัลที่ได้รับมาในปี 2568 อาทิ ได้รับการประเมิน CG Score ระดับดีเลิศ (5 ดาว) จากโครงการ CGR 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และรางวัล AGM Checklist 100 คะแนนเต็ม ประจำปี 2568 ระดับ 5 ดาวจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)