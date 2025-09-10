กระทรวงพาณิชย์-DITP มอบรางวัล “DEmark 2025” นำเสนอ 95 ผลงานการออกแบบไทย ยกระดับสินค้าและบริการไทยสู่สากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบ รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมปี 2568 (Design Excellence Award 2025) หรือ DEmark เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยที่มีผลงานโดดเด่นด้านการออกแบบ โดยปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลรวม 95 รายการ สะท้อนศักยภาพและความก้าวหน้าของสินค้าและบริการไทยในการยกระดับสู่มาตรฐานสากล พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดต่างประเทศผ่านเครื่องหมายรับรอง DEmark
ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้สังคมสามารถปรับตัว ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การจัดงานปีนี้จึงอยู่ภายใต้แนวคิด “THE LIVABLE CREATION” Design for Life, Sustain for Living เพื่อสะท้อนบทบาทของงานออกแบบไทยที่ตอบโจทย์โลกแห่งความหลากหลาย และช่วยพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
“ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา รางวัล DEmark ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการออกแบบของคนไทย และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รางวัลนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานการออกแบบยอดเยี่ยม แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้นักออกแบบรุ่นใหม่พัฒนาผลงานคุณภาพ และเป็นใบเบิกทางสำคัญในการสร้างโอกาสทางการค้าและต่อยอดมูลค่าเศรษฐกิจไทยด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”
ในโอกาสเดียวกัน ม.ล.คฑาทอง ได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการทุกภาคส่วน อาทิ สถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Institute of Design Promotion: JDP) คณะกรรมการตัดสินรางวัลจากทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด การถไฟแห่งประเทศไทย สมาคมด้านการออกแบบ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ตลอดจนคณะกรรมการจากรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่น และ Hong Kong Smart Design Award รวมถึง Art and Culture ONE Bangkok ที่สนับสนุนพื้นที่จัดนิทรรศการ DEmark Show 2025 พร้อมขอบคุณนักออกแบบ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จ
ด้าน ม.ล.ภาสกร อาภากร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวเสริมว่า “โครงการรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม หรือ Design Excellence Award (DEmark) จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2551 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับสินค้าไทยสู่สากล สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานออกแบบ และกระตุ้นให้นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพงานออกแบบของไทย ซึ่งไม่เพียงสะท้อนมาตรฐานด้านดีไซน์ แต่ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทยในตลาดโลก
ปัจจุบันรางวัล DEmark ครอบคลุมทั้งหมด 8 สาขา เพื่อสะท้อนความหลากหลายของการออกแบบ ทั้งด้านคุณภาพการผลิต การใช้งาน และแนวคิดสร้างสรรค์ ทำให้เวทีนี้เป็นทั้งการประชันฝีมือของนักออกแบบไทย และเป็นประตูสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าอย่างกว้างขวาง
ที่สำคัญ รางวัลนี้ยังได้รับความร่วมมือจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น (JDP) ในการกำหนดเกณฑ์และพิจารณาตัดสิน ทำให้รางวัลมีมาตรฐานในระดับสากล และยังเปิดโอกาสให้สินค้าที่ได้รับรางวัลได้เข้าร่วมประกวด Good Design Award
(G-mark) ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับผลงานออกแบบไทยสู่เวทีโลก”
โดยผลการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2551 – 2568 รวมระยะเวลา 18 ปี โครงการ DEmark ได้มอบรางวัล แก่สินค้าทั้งหมด 1,320 รายการ และมีผลงานที่ได้รับรางวัล G-mark ที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 545 รายการ โดยในปี 2568 นี้มีผลงาน ผ่านการพิจารณารอบแรก จำนวน 518 รายการ และได้รับรางวัล DEmark Award จำนวน 95 รายการ
ผลงาน ที่ได้รับรางวัล Design Excellence Award 2025 ในสาขาต่างๆ จำนวน 95 รายการ ใน 8 สาขารางวัล มีดังนี้
1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Furniture) จำนวน 11 ผลงาน
2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) : (Gift & Decorative Items / Household Items) จำนวน 9 ผลงาน
3. กลุ่มสินค้าเครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ และนวัตกรรมสิ่งทอ (Accessories & Wearable) : Apparel/ Jewelry/ Textile/Lifestyle Fashion จำนวน 10 ผลงาน
4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Industrial & IoT) : Home Appliances /Equipment and Facilities / Digital Appliances /Transportation/Smart Device/IoT/etc.) จำนวน 12 ผลงาน
5. กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) จำนวน 7 ผลงาน
6. กลุ่มผลงานการออกแบบกราฟิกและการสื่อสาร (Graphic & Communication Design) : จำนวน 31 ผลงาน โดยปีนี้แบ่งการประกวดออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
Group A : Branding & Identity Design (Brand Identity Design/Brand & Marketing Communication Design/Advertising Design) จำนวน 11 ผลงาน
Group B : Typography & Editorial DesignBranding & Identity Design (Editorial & Publishing Design/Data Visualization & Infographic Design/Type Design) จำนวน 7 ผลงาน
Group C : Digital & Interactive Design (User Interface Design/Motion Visual & Motion Graphic Design) จำนวน 1 ผลงาน
Group D : Character Design & Art toy (Illustration Design/Character Design & Art toy/Pattern Design/Art toy) จำนวน 5 ผลงาน
Group E : Environment & Spatial Design (Event & Exhibition Design/Environmental Graphic Design/Wayfinding System & Signage Design) จำนวน 7 ผลงาน
7. กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทำงานร่วมกัน อาคารชุด (Interior Design) : Hotel / Restaurant / Cafe / Retail Shop/ Co-Working Space/ Condominium and Residential Project) จำนวน 10 ผลงาน
8. กลุ่มผลงานออกแบบระบบบริการและแพลตฟอร์มดิจิทัล (System Service & Digital Platform) : Online Interface Design, Apps for Smartphones and Tablets, Website) 5 ผลงาน
นอกจากนี้ DEmark มอบรางวัลพิเศษ จำนวน 2 รางวัล ให้แก่ผลงานที่มีความโดดเด่นรางวัลพิเศษ แบ่งเป็น
(1) รางวัลด้านการออกแบบเพื่อสังคมและความยั่งยืน (Social Impact) จำนวน 7 ผลงาน
(2) รางวัลนักออกแบบหน้าใหม่ (Aspiring Design) จำนวน 8 ผลงาน
ผู้ที่ได้รับรางวัล DEmark ในแต่ละสาขาที่มีคะแนนสูงสุด จะได้รับรางวัล Prime Minister Export Award ในสาขา Best Design ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 7 รางวัล และผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark ทั้งหมด 95 รายการ ได้ส่งเข้าร่วมการประกวด G-mark รอบที่ 2 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ การใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยสร้างการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศถึงคุณภาพและมาตรฐานการออกแบบในระดับสากล อีกทั้งยังได้รับการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องทั้งผ่านสื่อชั้นนำระดับโลก และการนำผลงานไปจัดแสดงในงานนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเวทีสำคัญด้านการออกแบบระดับโลก เช่น งาน Milan Design Week ประเทศอิตาลี
ความสำเร็จของโครงการ รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม (DEmark) สะท้อนศักยภาพการออกแบบของไทยที่ก้าวสู่มาตรฐานสากล และเป็นเครื่องยืนยันว่าเครื่องหมาย DEmark ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเชื่อมั่นในคุณภาพและความเป็นเลิศด้านการออกแบบของสินค้าไทย
ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ DEmark Show 2025 ที่จะจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2568 ณ The Story Square, ชั้น G, ห้างสรรพสินค้า One Bangkok
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: DEmark Thailand, เว็บไซต์ www.demarkaward.net หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 0-2507-8279 หรือสายด่วน 1169